Στα €47 δισ. οι ελληνικές εξαγωγές από 19.603 επιχειρήσεις - Οι κλάδοι «πρωταθλητές»

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα στοιχεία των Στατιστικών Διεθνούς Εμπορίου Αγαθών, κατά Επιχειρηματικά Χαρακτηριστικά, τα οποία παρουσιάζουν την αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων, κατά τάξεις μεγέθους των επιχειρήσεων, κατά τύπο ιδιοκτησιακού ελέγχου, καθώς και τη γεωγραφική διασπορά και τη συγκέντρωση του εμπορίου για το έτος 2024

Εξαγωγές

Συνολικά 19.603 επιχειρήσεις πραγματοποίησαν το 2024 εξαγωγές συνολικής αξίας 47.003,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 69,6% (32.738,3 εκατ. ευρώ) πραγματοποιήθηκε από επιχειρήσεις των τομέων οικονομικής δραστηριότητας «Μεταποίησης», «Παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού», «Παροχής νερού, επεξεργασίας λυμάτων, διαχείρισης αποβλήτων και δραστηριοτήτων εξυγίανσης» και «Ορυχείων και λατομείων», (5.874 επιχειρήσεις, 30,0% του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων).

Το 23,5% (11.042,2 εκατ. ευρώ) της συνολικής αξίας των εξαγωγών πραγματοποιήθηκε από επιχειρήσεις του τομέα «Χονδρικού και λιανικού εμπορίου, επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών», (9.903 επιχειρήσεις, 50,5% του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων). Το 6,9% (3.223,2 εκατ. ευρώ) της συνολικής αξίας των εξαγωγών πραγματοποιήθηκε από επιχειρήσεις των τομέων της «Γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας», «Κατασκευών» και Λοιπών υπηρεσιών (πλην Χονδρικού και λιανικού εμπορίου κλπ.), (3.826 επιχειρήσεις, 19,5% του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων).

Από την ανάλυση της κατανομής των επιχειρήσεων με βάση το μέγεθος της αξίας των συναλλαγών που διενήργησαν, όσον αφορά στις εξαγωγές, το 27,2% της συνολικής αξίας των εξαγωγών πραγματοποιήθηκε από 5 συνολικά επιχειρήσεις, το 47,3% της συνολικής αξίας των εξαγωγών πραγματοποιήθηκε από 50 συνολικά επιχειρήσεις, το δε 83,4% πραγματοποιήθηκε από 1.000 συνολικά επιχειρήσεις.

Όσον αφορά στον τύπο ιδιοκτησιακού ελέγχου των επιχειρήσεων που διενήργησαν εξαγωγές το 93,8% (18.385 επιχειρήσεις) του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων δεν έχουν θυγατρικές στο εξωτερικό (18.840,3 εκατ. €, 40,1% της συνολικής αξίας των εξαγωγών), το 1,7% (336 επιχειρήσεις) του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων που διενήργησαν εξαγωγές έχουν θυγατρικές στο εξωτερικό (17.004,9 εκατ.€, 36,2% της συνολικής αξίας των εξαγωγών), ενώ το 4,5% (882 επιχειρήσεις) του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων (11.158,5 εκατ. €, 23,7% της συνολικής αξίας των εξαγωγών) είναι ξένες ελεγχόμενες επιχειρήσεις από το εξωτερικό.

Από την ανάλυση των επιχειρήσεων με βάση τη γεωγραφική διασπορά των εξαγωγών, δηλαδή τον αριθμό χωρών εταίρων στις οποίες εξάγουν οι επιχειρήσεις, το 4,8% (937 επιχειρήσεις) του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων πραγματοποίησε εξαγωγές σε πάνω από 20 χώρες – εταίρους (30.732,6 εκατ. €, 65,4% της συνολικής αξίας εξαγωγών), το 8,5% (1.676 επιχειρήσεις) πραγματοποίησε εξαγωγές σε 10- 19 χώρες – εταίρους (7.321,8 εκατ. €, 15,6% της συνολικής αξίας εξαγωγών), το 45,0% (8.824 επιχειρήσεις) πραγματοποίησε εξαγωγές σε 2-9 χώρες – εταίρους (7.710,7 εκατ. €, 16,4% της συνολικής αξίας εξαγωγών) και το 41,7% (8.166 επιχειρήσεις) πραγματοποίησε εξαγωγές σε 1 μόνο χώρα – εταίρο (1.238,6 εκατ. €, 2,6% της συνολικής αξίας εξαγωγών).

Εισαγωγές

Όσον αφορά στις εισαγωγές, συνολικά 37.133 επιχειρήσεις πραγματοποίησαν το 2024 εισαγωγές συνολικής αξίας 78.082,6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 49,9% (38.979,3 εκατ. ευρώ) πραγματοποιήθηκε από επιχειρήσεις των τομέων οικονομικής δραστηριότητας «Μεταποίησης», «Παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού», «Παροχής νερού, επεξεργασίας λυμάτων, διαχείρισης αποβλήτων και δραστηριοτήτων εξυγίανσης» και «Ορυχείων και λατομείων» (7.351 επιχειρήσεις, 19,8% του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων). Το 43,0% (33.543,6 εκατ. ευρώ) της συνολικής αξίας των εισαγωγών πραγματοποιήθηκε από επιχειρήσεις του τομέα «Χονδρικού και λιανικού εμπορίου, επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών» (20.085 επιχειρήσεις, 54,1% του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων). Το 7,1% (5.559,7 εκατ. ευρώ) της συνολικής αξίας των εισαγωγών πραγματοποιήθηκε από επιχειρήσεις των τομέων «Γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας», «Κατασκευών» και Λοιπών υπηρεσιών (πλην Χονδρικού και λιανικού εμπορίου κλπ.), (9.697 επιχειρήσεις, 26,1% του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων).

Από την ανάλυση της κατανομής των επιχειρήσεων με βάση το μέγεθος της αξίας των συναλλαγών που διενήργησαν, παρατηρείται ότι το 25,7% της συνολικής αξίας των εισαγωγών πραγματοποιήθηκε από 5 συνολικά επιχειρήσεις, το 49,5% της συνολικής αξίας των εισαγωγών πραγματοποιήθηκε από 100 συνολικά επιχειρήσεις, το δε 76,5% της συνολικής αξίας των εισαγωγών πραγματοποιήθηκε από 1.000 συνολικά επιχειρήσεις.

Όσον αφορά στον τύπο ιδιοκτησιακού ελέγχου των επιχειρήσεων που διενήργησαν εισαγωγές το 95,4% (35.428 επιχειρήσεις) του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων δεν έχουν θυγατρικές στο εξωτερικό (30.808,5 εκατ. €, 39,4% της συνολικής αξίας των εισαγωγών), το 1,2% (428 επιχειρήσεις) του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων που διενήργησαν εισαγωγές έχουν θυγατρικές στο εξωτερικό (26.606,7 εκατ. €, 34,1% της συνολικής αξίας των εισαγωγών), ενώ το 3,4% (1.277 επιχειρήσεις) του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων (20.667,4 εκατ. €, 26,5% της συνολικής αξίας των εισαγωγών) είναι ξένες ελεγχόμενες επιχειρήσεις από το εξωτερικό.

Από την ανάλυση των επιχειρήσεων με βάση τη γεωγραφική διασπορά των εισαγωγών, δηλαδή τον αριθμό χωρών εταίρων από τις οποίες οι επιχειρήσεις πραγματοποίησαν εισαγωγές, το 1,4% (527 επιχειρήσεις) του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων πραγματοποίησε εισαγωγές από περισσότερες από 20 χώρες – εταίρους (39.630,0 εκατ. €, 50,8% της συνολικής αξίας εισαγωγών), το 7,6% (2.814 επιχειρήσεις) πραγματοποίησε εισαγωγές από 10-19 χώρες – εταίρους (19.384,0 εκατ. €, 24,8% της συνολικής αξίας εισαγωγών), το 44,7% (16.615 επιχειρήσεις) πραγματοποίησε εισαγωγές από 2-9 χώρες – εταίρους (16.428,3 εκατ. €, 21,0% της συνολικής αξίας εισαγωγών) και το 46,3% (17.177 επιχειρήσεις) πραγματοποίησε εισαγωγές από 1 μόνο χώρα – εταίρο (2.640,3 εκατ. €, 3,4% της συνολικής αξίας εισαγωγών).