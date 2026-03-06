ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Παπαθανάσης: 17 νέα έργα στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδας - Αλβανίας 2021-2027», προϋπολογισμού €19,2 εκ.
Οικονομία
11:10 - 06 Μαρ 2026

Παπαθανάσης: 17 νέα έργα στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδας - Αλβανίας 2021-2027», προϋπολογισμού €19,2 εκ.

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση χρηματοδοτούνται δεκαεπτά νέα έργα στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IPA VI-A «Ελλάδα – Αλβανία 2021-2027», συνολικού προϋπολογισμού 19,2 εκατ. ευρώ.

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Στα 17 έργα, που καλύπτουν τους τομείς της πράσινης μετάβασης, της βιοποικιλότητας, των βιώσιμων μεταφορών, της υγείας και του πολιτισμού-τουρισμού, συμμετέχουν 55 φορείς -30 από την Ελλάδα και 25 από την Αλβανία- αναδεικνύοντας την προστιθέμενη αξία της διασυνοριακής συνεργασίας. Οι δράσεις καλύπτουν, στην Ελλάδα, τις Π.Ε. Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Φλώρινας, Καστοριάς, Κοζάνης, Γρεβενών, Κέρκυρας, Λευκάδας, Ιθάκης, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου και, στην Αλβανία, τις Περιφέρειες Μπερατίου, Φιέρι, Αργυροκάστρου, Κορυτσάς και Αυλώνας, με στόχο την από κοινού αντιμετώπιση προκλήσεων αλλά και την αξιοποίηση ευκαιριών και συγκριτικών πλεονεκτημάτων.

Ειδικότερα, στην πράσινη μετάβαση εντάσσονται τέσσερα έργα (3,9 εκατ. ευρώ) για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή και τη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων, με παρεμβάσεις στην πρόληψη δασικών πυρκαγιών, τη βιώσιμη αγροτική παραγωγή και την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων μέσω σύγχρονων τεχνολογιών και οικοσυστημικών προσεγγίσεων. Δύο έργα (2,1 εκατ. ευρώ) προωθούν τη βιώσιμη διαχείριση υδατικών πόρων με αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης, βελτίωση της ποιότητας των υδάτων και ενίσχυση της ανθεκτικότητας διασυνοριακών λεκανών απορροής, με έμφαση στις Πρέσπες. Παράλληλα, έργο 1,2 εκατ. ευρώ ενισχύει την προστασία της βιοποικιλότητας και την ανάπτυξη πράσινων υποδομών σε ορεινές περιοχές.

Στη διασυνοριακή προσβασιμότητα υλοποιούνται τρία έργα (4,1 εκατ. ευρώ) για την αναβάθμιση τοπικών οδικών δικτύων, τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την ενίσχυση της συνδεσιμότητας σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, στηρίζοντας την κινητικότητα και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Στον τομέα της υγείας, τέσσερα έργα (5,2 εκατ. ευρώ) στοχεύουν στη βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης σε υπηρεσίες και στην ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας των συστημάτων μέσω προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων πρόληψης, διάγνωσης και παρακολούθησης.

Η πολιτιστική κληρονομιά και η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη ενισχύονται με τρία έργα (2,7 εκατ. ευρώ) που αφορούν την προστασία και ανάδειξη πολιτιστικών πόρων, την αξιοποίηση ψηφιακών εφαρμογών, τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε χώρους πολιτισμού και την ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής, συμβάλλοντας στην τοπική οικονομία.

Με την ολοκλήρωση της 1ης Πρόσκλησης, το Πρόγραμμα περνά στη φάση υλοποίησης. Μαζί με τα τρία εγκεκριμένα στρατηγικά έργα, ενεργοποιούνται συνολικά 20 έργα, προϋπολογισμού 25,6 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 85% του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Παπαθανάσης: Δάνεια με επιτόκιο 0,35% για μικρομεσαίες επιχειρήσεις - Πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών με επιδότηση έως 95%
Οικονομία

Παπαθανάσης: Δάνεια με επιτόκιο 0,35% για μικρομεσαίες επιχειρήσεις - Πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών με επιδότηση έως 95%

Μητσοτάκης για 6 χρόνια gov.gr: Ψηφιακό άλμα χωρίς προηγούμενο – Στο επίκεντρο ο πολίτης
Πολιτική

Μητσοτάκης για 6 χρόνια gov.gr: Ψηφιακό άλμα χωρίς προηγούμενο – Στο επίκεντρο ο πολίτης

Παπαθανάσης: Πάνω από €30 δισ. σε επενδύσεις στην οικονομία μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης
Πολιτική

Παπαθανάσης: Πάνω από €30 δισ. σε επενδύσεις στην οικονομία μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης

ΕΣΑμεΑ: Η ισότιμη πρόσβαση στις παραλίες δεν είναι πολυτέλεια αλλά θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα
Ειδήσεις

ΕΣΑμεΑ: Η ισότιμη πρόσβαση στις παραλίες δεν είναι πολυτέλεια αλλά θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ακίνητα
11/06/2026 - 13:41

ΤτΕ: Αύξηση 5,1% για τα γραφεία υψηλών προδιαγραφών το 2025 - +4,8% για τα καταστήματα

Υγεία
11/06/2026 - 13:40

«Καμπανάκι» ΣΦΕΕ για τα νέα φάρμακα – 3 στα 5 δεν θα έρθουν στην Ελλάδα

Εργασιακά
11/06/2026 - 13:37

Έρευνα: Οι 10 πιο ελκυστικοί εργοδότες στην Ελλάδα για το 2026

Πολιτική
11/06/2026 - 13:32

Χρηστίδης: Οι αποφάσεις των συνεδρίων του ΠΑΣΟΚ αλλάζουν μόνο στα συνέδρια

Ειδήσεις
11/06/2026 - 13:26

Κατάθεση Σαμαρά σε δίκη Βαλυράκη: Τον Σήφη τον φάγανε, ήταν στυγνή δολοφονία

Πολιτική
11/06/2026 - 13:19

Γεραπετρίτης: Οι θέσεις της Άγκυρας δεν αλλάζουν, αλλά μην εργαλειοποιούμε τα εθνικά θέματα

Αυτοδιοίκηση
11/06/2026 - 13:10

Δήμος Αθηναίων: Σφοδρή σύγκρουση Δούκα - Μπακογιάννη για το δάνειο €75 εκατ. από την ΕΤΕπ

Ανεμοδείκτης
11/06/2026 - 13:06

Πιερρακάκης καλεί Γιούνκερ και Ρούτε

Πολιτική
11/06/2026 - 12:56

ΠΑΣΟΚ κατά κυβέρνησης για τις παραιτήσεις γενικών γραμματέων στην υπόθεση των πολεοδομιών

Πολιτική
11/06/2026 - 12:48

Κύκλωμα στις πολεοδομίες: Από τις «εξυπηρετήσεις» στις παραιτήσεις γενικών γραμματέων

Οικονομία
11/06/2026 - 12:46

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη δεν βρίσκεται σε στασιμοπληθωρισμό, αλλά οι κίνδυνοι παραμένουν

Οικονομία
11/06/2026 - 12:34

Παπαθανάσης: Δάνεια με επιτόκιο 0,35% για μικρομεσαίες επιχειρήσεις - Πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών με επιδότηση έως 95%

Ειδήσεις
11/06/2026 - 12:27

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού: Πού θα «χτυπήσουν» ισχυρές καταιγίδες

Ειδήσεις
11/06/2026 - 12:24

Σκάνδαλο Πολεοδομίας: Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου

Χρηματιστήρια
11/06/2026 - 12:12

Στο «πράσινο» οι ευρωαγορές με το βλέμμα σε ΕΚΤ και Μέση Ανατολή

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
11/06/2026 - 12:11

Χρήστος Σωτηρακόπουλος και Madney φιλοξενούν τον Ανδρέα Σάμαρη στο «Out of the Box Stories» του Pamestoixima.gr

Ειδήσεις
11/06/2026 - 11:59

Φωτιά στη νησίδα Τουρλίδα Μεσολογγίου – Κινητοποιήθηκαν εναέρια μέσα

Ειδήσεις
11/06/2026 - 11:55

Πέθανε ο δημοσιογράφος Νίκος Σερβετάς

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
11/06/2026 - 11:51

Η Παπουτσάνης υποστηρίζει 650 οικογένειες μέσω της ανθρωπιστικής οργάνωσης Humanity Greece

Ειδήσεις
11/06/2026 - 11:41

Γερμανία: Οι ελλείψεις υλικών επιβραδύνουν τη βιομηχανική παραγωγή και αυξάνουν τις τιμές

Οικονομία
11/06/2026 - 11:31

Η ένταση επενδύσεων παραμένει χαμηλότερη του μ.ο. της ΕΕ σε 10 από τις 13 περιφέρειες της Ελλάδας

Ειδήσεις
11/06/2026 - 11:14

Τρία χρόνια μετά το ναυάγιο της Πύλου τα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα

Ειδήσεις
11/06/2026 - 11:06

Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας: Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους δεν ευνοεί τον καταναλωτή

Πολιτική
11/06/2026 - 10:59

Υποψήφιοι με τη ΝΔ στις εκλογές Παπαστεργίου (Τρίκαλα), Σδούκου (A' Αθήνας) και Παπαϊωάννου (A' Θεσσαλονίκης)

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
11/06/2026 - 10:55

Ηρακλής: Τα «κλειδιά» για ανάπτυξη άνω του 5% – Επενδύσεις €600 εκατ. και ισχυρό αποτύπωμα στο Ελληνικό

Ειδήσεις
11/06/2026 - 10:52

ΗΠΑ και Ιράν ανταλλάσσουν πυρά για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα - «Ανοιγοκλείνει» το Ορμούζ

Χρηματιστήρια
11/06/2026 - 10:44

Πτωτική στροφή στην Ασία: Στο -4% ο Kospi με πίεση από την τεχνολογία

Ειδήσεις
11/06/2026 - 10:33

Eurogroup και ECOFIN με Γκεοργκίεβα και Γιούνκερ: Στο επίκεντρο η ενέργεια και η δημοσιονομική πολιτική

Επιχειρήσεις
11/06/2026 - 10:32

Delivery: Τι παρήγγειλαν οι Έλληνες το 2025

Οικονομία
11/06/2026 - 10:29

Παπαθανάσης: 14,4 εκατ. ευρώ για τον μετασχηματισμό της Ακρινής Κοζάνης σε Πρότυπο Πράσινο Οικισμό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ