Παπαθανάσης: Κοστολογημένα τα μέτρα της κυβέρνησης – Τι είπε για καύσιμα, ρήτρα διαφυγής, «Σπίτι μου ΙΙΙ»

Την πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου, τις παρεμβάσεις για το κόστος των καυσίμων, το ενδεχόμενο νέας ευρωπαϊκής ρήτρας διαφυγής, αλλά και τα μέτρα για τη στέγαση και τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ανέλυσε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στην εκπομπή «LiveNow» του ΕΡΤnews.

Ο κ. Παπαθανάσης αναφέρθηκε παράλληλα στις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα, υποστηρίζοντας ότι οι σχετικές τοποθετήσεις του πρώην πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη δεν ανταποκρίνονται, κατά την άποψή του, στα δημοσιονομικά δεδομένα. Αντιπαραβάλλοντας τις κυβερνητικές προτάσεις, τόνισε ότι τα μέτρα που προωθεί η κυβέρνηση είναι κοστολογημένα και εντάσσονται στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας.

Πετρέλαιο και καύσιμα στο επίκεντρο

Ο αναπληρωτής υπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές, καθώς οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν μεταβλητές. Όπως ανέφερε, η τιμή του βαρελιού, από περίπου 108 δολάρια, έχει υποχωρήσει κάτω από τα 100 δολάρια, γεγονός που, όπως είπε, επιβάλλει αναμονή προκειμένου να αποσαφηνιστεί η πορεία των διεθνών τιμών πριν ληφθούν νέες αποφάσεις.

Για το πετρέλαιο θέρμανσης επανέλαβε ότι οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται έως το τέλος του μήνα, ενώ για τις τιμές των καυσίμων σημείωσε ότι η κυβέρνηση θα αξιολογήσει την εξέλιξη των διεθνών αγορών.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι έχουν ήδη υπάρξει κυβερνητικές παρεμβάσεις, μεταξύ άλλων με τη στήριξη στην αντλία για το ντίζελ και τις κινήσεις που αφορούν τα διυλιστήρια.

«Έχουμε αποδείξει ότι είμαστε στο πρόβλημα επάνω», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι η στήριξη των πολιτών και η βελτίωση της καθημερινότητάς τους.

Νέα ρήτρα διαφυγής στην ΕΕ

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Παπαθανάσης στην ευρωπαϊκή διάσταση της ενεργειακής κρίσης και στο ενδεχόμενο αξιοποίησης νέας ρήτρας διαφυγής για ενεργειακές δαπάνες.

Όπως εξήγησε, προηγούμενη ευρωπαϊκή απόφαση είχε επιτρέψει την εξαίρεση συγκεκριμένων ενεργειακών επενδύσεων από τους δημοσιονομικούς περιορισμούς. Σύμφωνα με τον ίδιο, αντίστοιχη ευρωπαϊκή παρέμβαση βρίσκεται πλέον υπό συζήτηση, καθώς το ζήτημα αφορά συνολικά τις ευρωπαϊκές οικονομίες.

Ο αναπληρωτής υπουργός εκτίμησε ότι η Ευρώπη θα προχωρήσει σε κάποια παρέμβαση, δεδομένης της επίδρασης των ενεργειακών τιμών στο κόστος ζωής.

Σε περίπτωση που δοθεί νέο δημοσιονομικό περιθώριο, τόνισε ότι η Ελλάδα θα το αξιοποιήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

«Εμείς θα εξαντλήσουμε το περιθώριο της ρήτρας διαφυγής», είπε, διευκρινίζοντας ότι τυχόν νέα ευρωπαϊκή δυνατότητα θα λειτουργήσει επιπρόσθετα των μέτρων που θα ανακοινώσει η ελληνική κυβέρνηση.

«Είναι πολύ ρευστά τα πράγματα», σημείωσε.

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Η αντιπαράθεση για τον ΕΦΚ και οι αιχμές κατά Τσίπρα

Στο πολιτικό σκέλος της συνέντευξης, ο κ. Παπαθανάσης σχολίασε τις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα για μείωση κατά 50% του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα.

Ο αναπληρωτής υπουργός υποστήριξε ότι ο ΕΦΚ αποφέρει περίπου 4 δισ. ευρώ στα κρατικά ταμεία και ότι μια μείωση κατά 50% θα δημιουργούσε δημοσιονομικό κενό περίπου 2 δισ. ευρώ.

«Το 50% είναι 2 δισεκατομμύρια», ανέφερε, ζητώντας από τον πρώην πρωθυπουργό να εξηγήσει από πού θα καλυφθεί το συγκεκριμένο ποσό.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η πρόταση θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανάγκη αύξησης άλλων φόρων, ενώ αναφέρθηκε και στην πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης αναφορικά με τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης.

Σχολιάζοντας τη θέση του κ. Τσίπρα περί προτεραιοποίησης των μέτρων, ο κ. Παπαθανάσης υποστήριξε ότι οι δηλώσεις του στη Θεσσαλονίκη «δεν ήταν αληθή».

Από την πλευρά της κυβέρνησης, επανέλαβε ότι οι παρεμβάσεις που προωθούνται έχουν κοστολογηθεί και ότι θα αποτυπωθούν στον προϋπολογισμό.

«Εμείς αυτά που λέμε πάντως είναι κοστολογημένα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση κινείται εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας.

Τι είπε για τα διυλιστήρια και την τιμή στην αντλία

Αναφορικά με τα υπερκέρδη των διυλιστηρίων και το ενδεχόμενο πρόσθετης φορολόγησης, ο κ. Παπαθανάσης σημείωσε ότι έχουν ήδη επιβληθεί φόροι για συγκεκριμένες χρήσεις, αναφερόμενος στα έτη 2022 και 2023.

Ωστόσο, υποστήριξε ότι η φορολόγηση των υπερκερδών δεν αποτελεί από μόνη της μηχανισμό άμεσης μείωσης των τιμών στην αντλία.

«Δεν είναι αυτό όμως το οποίο μειώνει την τιμή των καυσίμων», είπε, επισημαίνοντας ότι η προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι τα μέτρα που περιορίζουν το κόστος για τους καταναλωτές.

Αύξηση εισοδήματος και αγορά εργασίας

Ο αναπληρωτής υπουργός συνέδεσε την αντιμετώπιση της ακρίβειας και με την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος.

Όπως ανέφερε, αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, της μείωσης των φορολογικών συντελεστών και της αύξησης των μισθών στον ιδιωτικό τομέα.

Ο κ. Παπαθανάσης έκανε λόγο για περίπου 600.000 νέες θέσεις εργασίας και αναφέρθηκε στην προοπτική αύξησης του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ.

Για τους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα σημείωσε ότι η διαμόρφωσή τους δεν αποτελεί άμεση κυβερνητική απόφαση, αλλά επηρεάζεται από την πορεία της οικονομίας και της αγοράς εργασίας.

Ταμείο Ανάκαμψης και η επόμενη χρηματοδοτική περίοδος

Στο Ταμείο Ανάκαμψης αναφέρθηκε εκτενώς ο κ. Παπαθανάσης, υποστηρίζοντας ότι σημαντικές παρεμβάσεις που έχουν επηρεάσει την καθημερινότητα των πολιτών χρηματοδοτήθηκαν από τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους.

Ως παραδείγματα ανέφερε τις προληπτικές εξετάσεις, την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων, τις ανακαινίσεις Κέντρων Υγείας και νοσοκομείων, καθώς και το Κτηματολόγιο.

Όπως είπε, το ένα σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης ανέρχεται σε 18 δισ. ευρώ και δεν επιστρέφεται από τη χώρα.

Για την περίοδο 2026-2030 ανέφερε ότι το εθνικό σκέλος ανέρχεται σε 23 δισ. ευρώ, έναντι 10 δισ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου.

Παράλληλα, έκανε αναφορά στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και στο Ταμείο Εκσυγχρονισμού, συνολικού ύψους 7 δισ. ευρώ, τα οποία, όπως είπε, θα χρηματοδοτήσουν δράσεις όπως κοινωνικές κατοικίες, στήριξη ατόμων με αναπηρία και παρεμβάσεις για ευάλωτες ομάδες.

Για τη νέα προγραμματική περίοδο 2028-2034 έκανε λόγο για διαθέσιμους πόρους ύψους 49,5 δισ. ευρώ, με τη σχετική συμφωνία να αναμένεται, σύμφωνα με τον ίδιο, το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

«Σπίτι μου ΙΙΙ»: Διευρυμένα κριτήρια και περίπου 15.000 δικαιούχοι

Στο στεγαστικό πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ» έδωσε ιδιαίτερη έμφαση ο κ. Παπαθανάσης.

Όπως ανέφερε, το «Σπίτι μου ΙΙ» ολοκληρώθηκε με περίπου 14.000 πολίτες και οικογένειες να έχουν αποκτήσει κατοικία, ενώ το νέο πρόγραμμα αναμένεται να διευρύνει σημαντικά τα κριτήρια και να δώσει τη δυνατότητα αγοράς κατοικίας σε περίπου 15.000 οικογένειες.

Μεταξύ των αλλαγών που παρουσίασε είναι η αύξηση του ανώτατου ηλικιακού ορίου στα 55 έτη και η αύξηση του μέγιστου ποσού δανείου στις 230.000 ευρώ από 190.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πρόγραμμα, η αξία της κατοικίας αυξάνεται έως τις 300.000 ευρώ από 250.000 ευρώ, ενώ διευρύνονται και τα εισοδηματικά κριτήρια.

Ο κ. Παπαθανάσης ανέφερε επίσης ότι επιλέξιμες θα είναι κατοικίες για τις οποίες οι οικοδομικές άδειες έχουν εκδοθεί έως το 2007.

Πρόγραμμα 500 εκατ. ευρώ για ανακαινίσεις

Στο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, αναφέρθηκε επίσης ο αναπληρωτής υπουργός.

Όπως είπε, περίπου 90.000 πολίτες έχουν λάβει επιλεξιμότητα, εκ των οποίων περίπου 14.000 περιπτώσεις αφορούν κλειστές κατοικίες.

Οι ιδιοκτήτες που έχουν λάβει επιλεξιμότητα θα μπορούν, σύμφωνα με τον ίδιο, από την 1η Οκτωβρίου να προχωρήσουν στην υποβολή της σχετικής αίτησης.

Η επιδότηση μπορεί, όπως ανέφερε, να φτάσει έως το 95% και έως τις 36.000 ευρώ, ενώ το πρόγραμμα δεν περιορίζεται σε ενεργειακές παρεμβάσεις. Μπορεί να αφορά, μεταξύ άλλων, εργασίες σε μπάνια, κουζίνες και δάπεδα.

Συνολικά, συνυπολογίζοντας τα διαφορετικά στεγαστικά προγράμματα, ο κ. Παπαθανάσης εκτίμησε ότι μπορούν να αξιοποιηθούν περίπου 25.000 κατοικίες.

Χρηματοδότηση 5 δισ. ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ο αναπληρωτής υπουργός προανήγγειλε νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, το πρόγραμμα αναμένεται να ανοίξει προς τα τέλη Δεκεμβρίου και θα προβλέπει δάνεια με επιτόκιο 0,35% ή εγγύηση του Δημοσίου για έως και 80% του δανείου.

Στόχος, όπως είπε, είναι να κινητοποιηθούν συνολικά δάνεια ύψους 5 δισ. ευρώ.

Η υλοποίηση θα γίνει μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με τις τράπεζες. Παράλληλα, προανήγγειλε νέα προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ για επενδύσεις που συνδέονται με την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία και την παραγωγή προϊόντων που σήμερα εισάγονται από τρίτες χώρες.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ένα επενδυτικό σχέδιο ύψους 300.000 ευρώ θα μπορούσε να λάβει επιδότηση περίπου 200.000 ευρώ, δηλαδή περίπου 67%.

Ο προϋπολογισμός του 2027 και το μήνυμα για τη δημοσιονομική πορεία

Κλείνοντας, ο κ. Παπαθανάσης αναφέρθηκε στην κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2027, σε ένα περιβάλλον διεθνούς αβεβαιότητας.

Όπως σημείωσε, δεν είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα καταρτίζει προϋπολογισμό υπό αντίστοιχες συνθήκες, καθώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια διαδοχικές οικονομικές και γεωπολιτικές προκλήσεις.

Υπογράμμισε ότι η δημοσιονομική πολιτική θα πρέπει να παραμείνει εντός των διαθέσιμων περιθωρίων, ενώ αναφέρθηκε και στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που αποτυπώνει την πορεία της οικονομίας τα επόμενα χρόνια.

«Δεν επιτρέπεται να κάνουμε λάθος ως Ελλάδα και δεν επιτρέπεται να πισωγυρίσει», ανέφερε χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνοντας παράλληλα την κριτική του προς τις οικονομικές προτάσεις που αποδίδει στον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη.