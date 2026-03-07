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DBRS: Aμετάβλητη η πιστοληπτική αξιολόγηση (ΒΒΒ) της Ελλάδας
Οικονομία
00:22 - 07 Μαρ 2026

DBRS: Aμετάβλητη η πιστοληπτική αξιολόγηση (ΒΒΒ) της Ελλάδας

Reporter.gr Newsroom
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Αμετάβλητη στο ΒΒΒ διατήρησε την πιστοληπτική αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας η DBRS, ενώ σταθερή παρέμεινε και η προοπτική για το αξιόχρεο. 

Η DBRS επισημαίνει πως η ελληνική οικονομία σημείωσε ανάπτυξη 2,3% το 2024, μια επίδοση σημαντικά υψηλότερη από τον μέσο όρο 0,9% για ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει παρόμοια ανάπτυξη στην Ελλάδα φέτος. Στο πλαίσιο αυτό εκτιμά ότι οι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι για τις πιστοληπτικές αξιολογήσεις είναι ισορροπημένοι.

Η ανάλυση συνεχίζει σημειώνοντας πως η ισχυρή εγχώρια ζήτηση υπήρξε ο κύριος κινητήριος μοχλός της ανάπτυξης του ελληνικού ΑΕΠ, κυρίως λόγω της υγιούς αύξησης της απασχόλησης και των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη σε συνδυασμό με επαναλαμβανόμενα πρωτογενή πλεονάσματα οδήγησαν σε σταθερή μείωση του δείκτη χρέους προς ΑΕΠ. Η Κομισιόν αναμένει ότι το χρέος θα πέσει στο 141% του ΑΕΠ έως το 2026, από 164% που καταγράφηκε το 2023.

Ωστόσο, όπως και οι ευρωπαϊκοί εταίροι της, η απόδοση της ελληνικής οικονομίας υπόκειται εν μέρει σε εξωτερικές απειλές. Οποιαδήποτε περαιτέρω επιδείνωση του γεωπολιτικού ή του παγκόσμιου εμπορικού περιβάλλοντος που θα μειώσει τη ζήτηση από το εξωτερικό θα επηρεάσει αναπόφευκτα τις ελληνικές εξαγωγές και, γενικότερα, την οικονομία.

Οι πιστοληπτικές αξιολογήσεις BBB της Ελλάδας στηρίζονται στο αξιόπιστο πολιτικό πλαίσιο της χώρας και στη συμμετοχή της στην ΕΕ και τη Ευρωζώνη. Οι διαδοχικές ελληνικές κυβερνήσεις έχουν εφαρμόσει σημαντικές μεταρρυθμίσεις που ενίσχυσαν τη διακυβέρνηση, βελτίωσαν το επιχειρηματικό περιβάλλον και στήριξαν τη βιωσιμότητα του χρέους. Η ισχυρή πολιτική δέσμευση όλων των μεγάλων πολιτικών κομμάτων για συνετή δημοσιονομική πολιτική ενισχύει την πιστοληπτική ποιότητα της χώρας. Το ΔΝΤ προβλέπει ότι το πρωτογενές πλεόνασμα θα κυμανθεί κατά μέσο όρο στο 2,4% του ΑΕΠ μέχρι το τέλος της δεκαετίας και ότι ο δείκτης δημόσιου χρέους θα φτάσει στο 125% έως το 2030. Οι πιστοληπτικές αξιολογήσεις της Ελλάδας περιορίζονται ωστόσο από το ακόμα υψηλό δημόσιο χρέος, το μικρό μέγεθος της οικονομίας και το επίμονα μεγάλο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών.

Ακολουθούν οι αξιολογήσεις από Moody΄s στις 13/3, Scope Ratings 20/3, S&P 24/4 και Fitch 8/5.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/03/2026 - 00:27
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