O Μητσοτάκης ανακοίνωσε πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και προϊόντα super market

Η κυβέρνηση προχωρά στην επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για τα καύσιμα και τα προϊόντα των σούπερ μάρκετ, με ορίζοντα τριών μηνών, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην συνάντηση που είχε το πρωί της Τετάρτης (11/3) στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Κωνσταντίνο Τασούλα.

Ο πρωθυπουργός βρίσκεται σε συνάντηση με τον Κωνσταντίνος Τασούλα, στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων για την τρέχουσα πολιτική και οικονομική κατάσταση.

«Δεν πρέπει η τρέχουσα αναταραχή να οδηγήσει σε φαινόμενα κερδοσκοπίας», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει σε εγρήγορση για τυχόν περαιτέρω επιπτώσεις της κρίσης.

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Οι σχετικές ανακοινώσεις για τα φαινόμενα αισχροκέρδειας και η εξειδίκευση των μέτρων θα πραγματοποιηθούν στις 14:00 στο ισόγειο του Μεγάρου Μποδοσάκη.

Τις ανακοινώσεις θα κάνουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπαασταύρου και ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, παρουσιάζοντας τα μέτρα που σχεδιάζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των φαινομένων εκμετάλλευσης της συγκυρίας στην αγορά.

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