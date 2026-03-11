ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
O Μητσοτάκης ανακοίνωσε πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και προϊόντα super market
Οικονομία
11:52 - 11 Μαρ 2026

O Μητσοτάκης ανακοίνωσε πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και προϊόντα super market

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η κυβέρνηση προχωρά στην επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για τα καύσιμα και τα προϊόντα των σούπερ μάρκετ, με ορίζοντα τριών μηνών, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην συνάντηση που είχε το πρωί της Τετάρτης (11/3) στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Κωνσταντίνο Τασούλα.

Ο πρωθυπουργός βρίσκεται σε συνάντηση με τον Κωνσταντίνος Τασούλα, στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων για την τρέχουσα πολιτική και οικονομική κατάσταση.

«Δεν πρέπει η τρέχουσα αναταραχή να οδηγήσει σε φαινόμενα κερδοσκοπίας», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει σε εγρήγορση για τυχόν περαιτέρω επιπτώσεις της κρίσης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgzuqqt4q169?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Οι σχετικές ανακοινώσεις για τα φαινόμενα αισχροκέρδειας και η εξειδίκευση των μέτρων θα πραγματοποιηθούν στις 14:00 στο ισόγειο του Μεγάρου Μποδοσάκη.

Τις ανακοινώσεις θα κάνουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπαασταύρου και ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, παρουσιάζοντας τα μέτρα που σχεδιάζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των φαινομένων εκμετάλλευσης της συγκυρίας στην αγορά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgzu5vrvx3uh?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 11/03/2026 - 12:10
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Συνάντηση Μητσοτάκη με Σαντάμ Χαφτάρ: Στο τραπέζι μεταναστευτικό και θαλάσσιες ζώνες
Πολιτική

Συνάντηση Μητσοτάκη με Σαντάμ Χαφτάρ: Στο τραπέζι μεταναστευτικό και θαλάσσιες ζώνες

ΕΛΑΣ για σκάνδαλο υποκλοπών: Ελληνικό Γουότεργκεϊτ με υπογραφή Μητσοτάκη
Πολιτική

ΕΛΑΣ για σκάνδαλο υποκλοπών: Ελληνικό Γουότεργκεϊτ με υπογραφή Μητσοτάκη

Μητσοτάκης: Παραβρέθηκε στα εγκαίνια του πρώτου κέντρου υποδοχής για πληγέντα ζώα από φυσικές καταστροφές
Πολιτική

Μητσοτάκης: Παραβρέθηκε στα εγκαίνια του πρώτου κέντρου υποδοχής για πληγέντα ζώα από φυσικές καταστροφές

Μητσοτάκης: Ψηφιακός μετασχηματισμός και τηλεϊατρική στο επίκεντρο της κυβερνητικής ατζέντας
Πολιτική

Μητσοτάκης: Ψηφιακός μετασχηματισμός και τηλεϊατρική στο επίκεντρο της κυβερνητικής ατζέντας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
16/06/2026 - 14:12

Γερμανία: Εννέα ποσοστιαίες μονάδες μπροστά από τη Χριστιανική Ένωση η AfD

Ακίνητα
16/06/2026 - 13:58

ΥΠΕΘΟΟ: Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων - Το φθινόπωρο του 2026 η λειτουργία του

Ειδήσεις
16/06/2026 - 13:55

Πατριαρχείο Αλεξανδρείας: Σε επ’ αόριστον αργία ο Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος

Νομίσματα
16/06/2026 - 13:55

Επιφυλακτικά κέρδη στα crypto με το Bitcoin κάτω από τα $67.000

Πολιτική
16/06/2026 - 13:45

Πιερρακάκης: Παράταση στο ελβετικό φράγκο, 72 δόσεις για χρέη και... μήνυμα για τη ΔΕΘ

Ναυτιλία
16/06/2026 - 13:45

Επίσκεψη του Προέδρου του ΟΛΠ στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Πολιτική
16/06/2026 - 13:42

Δείτε live την ομιλία Ανδρουλάκη στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ

Ειδήσεις
16/06/2026 - 13:25

Τραμπ από G7: Το Ιράν δε θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα

Πολιτική
16/06/2026 - 13:21

Παρασύρης: Κοινοβουλευτική παρέμβαση για τις μαζικές εξαιρέσεις έργων ΑΠΕ από το νέο Χωροταξικό Πλαίσιο

Εμπορεύματα
16/06/2026 - 13:16

Σε χαμηλό τριμήνου το πετρέλαιο εν αναμονή λεπτομερειών για τη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν

Πολιτική
16/06/2026 - 13:11

Χρηστίδης: Η μισθολογική ενίσχυση στο Δημόσιο δεν είναι μόνο οικονομικό θέμα, αλλά και ζήτημα επιβίωσης

Το σκίτσο του ΚΥΡ
16/06/2026 - 13:07

Βγάλτε τις μουτσούνες

Ειδήσεις
16/06/2026 - 13:07

Κύπρος: Πόρισμα «φωτιά» κατά Αναστασιάδη για διαφθορά – Ποιες καταγγελίες τον αφορούν

Ακίνητα
16/06/2026 - 12:57

Σε πλήρη λειτουργία το Κτηματολόγιο στην Π.Ε. Ηλείας και Μεσσηνίας

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
16/06/2026 - 12:56

«Τουρισμός για όλους»: Έως 600 ευρώ η επιδότηση - Οι δικαιούχοι

ΥΔΡΕΥΣΗ
16/06/2026 - 12:49

Αλλόνησος και Τήνος κηρύσσονται σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας για 3 μήνες

Οικονομία
16/06/2026 - 12:45

Κεραμέως: Η κάρτα εργασίας καλύπτει πλέον 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16/06/2026 - 12:36

Alpha Bank: Ανθεκτική η ελληνική οικονομία παρά τις πληθωριστικές πιέσεις

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
16/06/2026 - 12:35

Η στρατηγική θέση της ΔΕΠΑ Εμπορίας στη νέα γεωγραφία του φυσικού αερίου

Οικονομία
16/06/2026 - 12:28

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 8,3% στον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων τον Απρίλιο

Πολιτική
16/06/2026 - 12:24

Αποστολάκη προς Πιερρακάκη: Ο Άρειος Πάγος δεν ζήτησε διαβούλευση με τους servicers - Εξέδωσε δεσμευτική απόφαση

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
16/06/2026 - 12:17

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 3,2% στην κυκλοφορία νέων οχημάτων τον Μάιο

Οικονομία
16/06/2026 - 12:13

Όλες οι ενισχύσεις στο πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΘΟ με τα νέα μέτρα - Παράταση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Οικονομία
16/06/2026 - 12:09

ΕΛΣΤΑΤ: Οριακή αύξηση 0,3% στις κενές θέσεις εργασίας το α’ τρίμηνο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
16/06/2026 - 12:06

Goldman Sachs για ΔΕΗ: Σύσταση «buy» και τιμή-στόχος στα €26,50

Πολιτική
16/06/2026 - 12:04

Εισαγγελική πρόταση ενοχής για την Ασημακοπούλου στην υπόθεση διαρροής προσωπικών δεδομένων αποδήμων

Ειδήσεις
16/06/2026 - 11:58

ifo: Οι μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία μπορούν να ελαφρύνουν τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό κατά 60 δισ. ευρώ

Ανεμοδείκτης
16/06/2026 - 11:54

Οι άλλες σκέψεις για τις εκλογές

Ειδήσεις
16/06/2026 - 11:49

Πανελλαδικές: Άνοιξε η πλατφόρμα για αποστολή των αποτελεσμάτων μέσω SMS

Επιχειρήσεις
16/06/2026 - 11:48

Μπρατάκος: Ευκαιρία για τη χώρα η αποτελεσματικότερη διασύνδεση της ναυτιλίας με την παραγωγή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ