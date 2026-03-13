ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πρόεδρος ΣΕΒΕ: Εάν ο πόλεμος κρατήσει 2-3 μήνες τα πράγματα μπορεί να γίνουν ανεξέλεγκτα
Οικονομία
08:50 - 13 Μαρ 2026

Πρόεδρος ΣΕΒΕ: Εάν ο πόλεμος κρατήσει 2-3 μήνες τα πράγματα μπορεί να γίνουν ανεξέλεγκτα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

«Eάν ο πόλεμος κρατήσει δύο με τρεις μήνες θα δούμε προβλήματα και στις εξαγωγές» δήλωσε στο ΕΡΤnews την Παρασκευή (13/3) το πρωί ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ, Σίμος Διαμαντίδης, ο οποίος αναφέρθηκε και στις ανατιμήσεις που αναμένονται λόγω της εκτίναξης της τιμής του πετρελαίου.

«Η άνοδος του πετρελαίου επηρεάζει το κόστος παραγωγής» πρόσθεσε, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ ενώ αναφέρθηκε και στην πιθανή άνοδο του πληθωρισμού, ως συνέπεια της αύξησης των τιμών στις διεθνείς αγορές.

Ο κ. Διαμαντίδης επανέλαβε την εκτίμησή του ότι το καθοριστικό σημείο είναι η διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή: «Εάν ο πόλεμος κρατήσει 2-3 μήνες τα πράγματα μπορεί να γίνουν ανεξέλεγκτα» είπε ενώ εστίασε στο πώς θα επηρεάσει την ελληνική οικονομία.

Παράλληλα, όπως δήλωσε στους παρουσιαστές της εκπομπής, Κώστα Παπαχλιμίντζο και Κατερίνα Δούκα, ζητούμενο είναι να μην επηρεαστεί ο τουρισμός. «Εάν συμβεί αυτό θα έχουμε προβλήματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών», πρόσθεσε ο κ. Διαμαντίδης, διευκρινίζοντας ότι αυτό θα σημάνει προβλήματα τόσο στο ΑΕΠ της χώρας όσο και στο δανεισμό.

Ο ίδιος εστίασε ότι θα πρέπει να εστιάσουμε στο γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μια ασφαλής χώρα.

Όσον αφορά τις εξαγωγές προϊόντων τόνισε ότι μέχρι στιγμής δεν καταγράφεται κάποιο πρόβλημα. «Ήδη οι εταιρείες στοχεύουν στις αγορές της Mercosur γιατί εκεί δεν έχουν πόλεμο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh1fu7m4s7ah?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στα κόκκινα η Wall καθώς το πετρέλαιο «εκτοξεύεται»: To Brent στο υψηλότερο επίπεδο από το 2022
Χρηματιστήρια

Στα κόκκινα η Wall καθώς το πετρέλαιο «εκτοξεύεται»: To Brent στο υψηλότερο επίπεδο από το 2022

Μεξικό: Κατασχέθηκαν 14 εκατομμύρια δόσεις φαιντανύλης σε επιδρομή σε παράνομο εργαστήριο
Ειδήσεις

Μεξικό: Κατασχέθηκαν 14 εκατομμύρια δόσεις φαιντανύλης σε επιδρομή σε παράνομο εργαστήριο

ΤτΕ: Στις 6 Απριλίου η ΓΣ για την διανομή μερίσματος €0,6720/μετοχή
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΤτΕ: Στις 6 Απριλίου η ΓΣ για την διανομή μερίσματος €0,6720/μετοχή

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Κεραμουργία Βορείου Ελλάδος (ΚΕΒΕ) θέτει σε πλήρη λειτουργία τη νέα παραγωγική της μονάδα στη Σερβία
Επιχειρήσεις

Η Κεραμουργία Βορείου Ελλάδος (ΚΕΒΕ) θέτει σε πλήρη λειτουργία τη νέα παραγωγική της μονάδα στη Σερβία

Ευρωκοινοβούλιο: Αξιολόγηση της προόδου των πέντε χωρών των Δυτικών Βαλκανίων
Ειδήσεις

Ευρωκοινοβούλιο: Αξιολόγηση της προόδου των πέντε χωρών των Δυτικών Βαλκανίων

Πού βρίσκονται τα πιο καθαρά νερά για κολύμπι στην Ευρώπη – Η θέση της Ελλάδας
Magazino

Πού βρίσκονται τα πιο καθαρά νερά για κολύμπι στην Ευρώπη – Η θέση της Ελλάδας

ΗΠΑ: Άνοδος 0,9% στις λιανικές πωλήσεις τον Μάιο
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Άνοδος 0,9% στις λιανικές πωλήσεις τον Μάιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
18/06/2026 - 11:36

Νούνης: Ετήσια αύξηση 12,9% στα περιουσιακά στοιχεία Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης

Επιχειρήσεις
18/06/2026 - 11:30

Στασινός στη Beyond 2026: Εντός τριμήνου η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης των αρχείων πολεοδομικής πληροφορίας

Πολιτική
18/06/2026 - 11:20

Φαραντούρης: Αλλάζει ο ευρωπαϊκός κανονισμός για τα μεταλλαγμένα – Δε θα ξέρουμε τι τρώμε

Ειδήσεις
18/06/2026 - 11:16

Βρετανία: Κρίσιμη εκλογική δοκιμασία για τον Στάρμερ στη σκιά της ανόδου του Reform UK

Επιχειρήσεις
18/06/2026 - 11:04

Η Κεραμουργία Βορείου Ελλάδος (ΚΕΒΕ) θέτει σε πλήρη λειτουργία τη νέα παραγωγική της μονάδα στη Σερβία

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18/06/2026 - 11:02

Θετικό το πρώτο πεντάμηνο του 2026 για την επιβατική κίνηση στα 24 αεροδρόμια της ΥΠΑ

Χρηματιστήρια
18/06/2026 - 10:56

Μικτές τάσεις στις ευρωαγορές στον απόηχο των αποφάσεων της Fed

Πολιτική
18/06/2026 - 10:51

Το κόμμα Καρυστιανού δεν υιοθετεί τον όρο «γυναικοκτονία» γιατί «εισάγει διακρίσεις»

Ειδήσεις
18/06/2026 - 10:51

Μαζική ουκρανική επίθεση με drones στη Μόσχα – Η μεγαλύτερη των τελευταίων δύο ετών

Αναλύσεις
18/06/2026 - 10:42

ΔΑΑ: Αξιολογήθηκε με επενδυτική βαθμίδα από Moody's και S&P - Επιτυχής η έκδοση ομολόγου

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
18/06/2026 - 10:36

Εθνική Τράπεζα και SAP ενισχύουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Εταιρικής Τραπεζικής

Πολιτική
18/06/2026 - 10:32

Όλοι εναντίον όλων στον ΣΥΡΙΖΑ – Η «σαπουνόπερα» συνεχίζεται

Πολιτική
18/06/2026 - 10:32

Θεοδωρικάκος: Η διαφάνεια είναι όπλο στα χέρια των καταναλωτών σε όλους τους τομείς

Πολιτική
18/06/2026 - 10:31

Ανδρουλάκης: Με τους δανειολήπτες ή με τα funds; Εμείς έχουμε επιλέξει πλευρά

Ειδήσεις
18/06/2026 - 10:22

Axios: Ο Νετανιάχου «βγάζει καπνούς» για τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Ειδήσεις
18/06/2026 - 10:18

Η Μίνα Καραμήτρου τραυματίστηκε μετά από έκρηξη κλιματιστικού στο OPEN - Κανονικά στην εκπομπή (video)

Σχόλια Αγοράς
18/06/2026 - 10:04

Χρηματιστήριο: Ψυχολογικό όριο οι 2500 μονάδες - Ξεχωρίζουν οι επιτυχίες ΔΑΑ, ΙΝΤΕΚ και ΑΔΜΗΕ

Πολιτική
18/06/2026 - 10:01

ΧΑ: Σταθερή η ανοδική πορεία του ΓΔ παρά τα σημάδια κόπωσης 

Φορολογία
18/06/2026 - 09:57

ΑΑΔΕ: Έναρξη υποβολής ενδικοφανών προσφυγών για παρεμβάσεις αγροτικής ενίσχυσης ετών 2024 και 2025

Ειδήσεις
18/06/2026 - 09:48

Λιγνάδης: Ξεκινά στο Εφετείο η δίκη σε δεύτερο βαθμό για τρεις υποθέσεις βιασμού

Χρηματιστήρια
18/06/2026 - 09:38

Ασία: Σε ιστορικά υψηλά Κορέα και Ιαπωνία - Πτωτικές τάσεις στις υπόλοιπες μεγάλες αγορές

Ναυτιλία
18/06/2026 - 09:25

Πρόγραμμα 500 εκατ. ευρώ για μετασκευές πλοίων στα σκαριά – Bήμα για την πράσινη ακτοπλοΐα

Επιχειρήσεις
18/06/2026 - 09:16

Project VORIA: Η επένδυση των 380 εκατ. ευρώ που αλλάζει τον χάρτη του Αμαρουσίου και των βορείων προαστίων

Το σκίτσο του ΚΥΡ
18/06/2026 - 09:12

Γυναικοκτονίες

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
18/06/2026 - 09:02

Πλαστικά Θράκης: EBITDA €15,1 εκατ. (+64,9%) και EΒΙΤ €7,7 εκατ. (+220,3%) στο τρίμηνο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/06/2026 - 09:00

Υπογραφή διμερούς συμφωνίας- Ελλάδα και Γαλλία για το μέλλον του ευρωπαϊκού τουρισμού

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/06/2026 - 08:53

Motor Oil: Νέες πηγές αργού, ισχυρό «σήμα» από τις αγορές και επενδύσεις στην επόμενη ημέρα

Οικονομία
18/06/2026 - 08:46

Πετρέλαιο: Ραγδαία αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών - Με το «μάτι» στον πληθωρισμό η κυβέρνηση

Ναυτιλία
18/06/2026 - 08:33

Οι Έλληνες πλοιοκτήτες «διαβάζουν» πρώτοι την επόμενη μέρα στο Ορμούζ - Η «ανάγνωση» Αγγελικούση

Επιχειρήσεις
18/06/2026 - 08:08

THEON: Συμφωνία για την εξαγορά της HGH Systèmes Infrarouges

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ