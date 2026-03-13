ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΓΣΕΒΕΕ: Οι πέντε προτάσεις της για τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Οικονομία
11:18 - 13 Μαρ 2026

ΓΣΕΒΕΕ: Οι πέντε προτάσεις της για τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων από την κυβέρνηση για τον περιορισμό των συνεπειών του πολέμου στη Μέση Ανατολή επισημαίνει η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), με επιστολή που απέστειλε την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026.

Η επιστολή απευθύνεται στους υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο και Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου.

Στο κείμενο, η ΓΣΕΒΕΕ παρουσιάζει συγκεκριμένες προτάσεις, υπογραμμίζοντας πέντε βασικούς άξονες παρεμβάσεων που, όπως τονίζει, είναι απαραίτητοι για τη στήριξη της οικονομίας. Οι προτάσεις αφορούν την αγορά ενέργειας και καυσίμων, την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, τη στήριξη των οικονομικών των νοικοκυριών, καθώς και τη λήψη στοχευμένων μέτρων υπέρ των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Όπως αναφέρει η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας: «Η ελληνική οικονομία βρίσκεται στα πρόθυρα μιας νέας κρίσης, χωρίς ακόμα να έχουν παρέλθει οι επιπτώσεις όλων των προηγούμενων.

Τα νέα δεδομένα που δημιουργεί αρχικά στην οικονομία ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή είναι ήδη ορατά στις αντλίες βενζίνης/ πετρελαίου προκαλώντας έντονες ανησυχίες στην εφοδιαστική αλυσίδα αρχικά για την εκτίναξη του κόστους μεταφοράς προϊόντων, στο σύνολο των επιχειρήσεων για την επίδραση στο κόστος πρώτων υλών και ενέργειας, αλλά και στο σύνολο των νοικοκυριών για ένα νέο κύμα εκτεταμένων ανατιμήσεων.

Οι αυξήσεις που σημειώθηκαν ουσιαστικά πριν τα διυλιστήρια να αρχίσουν να προμηθεύονται πετρέλαιο με τις τρέχουσες διεθνείς τιμές, επομένως προληπτικά, δεν είναι δυνατόν να απορροφηθούν από τις ελληνικές επιχειρήσεις. Κάθε καθυστέρηση επομένως στη λήψη των αναγκαίων προστατευτικών μέτρων για το σύνολο των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών θα έχει ευρύτερες επιπτώσεις στο σύνολο της εθνικής οικονομίας και της παραγωγής».

Στο πλαίσιο αυτό προτείνει την άμεση εφαρμογή έκτακτου πλαισίου προστασίας της οικονομίας και τον σχεδιασμό από τώρα κατάλληλων παρεμβάσεων που θα ενεργοποιούνται ανάλογα με την χρονική έκταση των επιπτώσεων του πολέμου.

Οι πέντε πυλώνες

Ειδικότερα τα μέτρα για την προστασία της ελληνικής οικονομίας που προτείνει η ΓΣΕΒΕΕ κινούνται πάνω σε πέντε πυλώνες:

Πυλώνας πρώτος: Συγκράτηση των τιμών των καυσίμων

Στην κατεύθυνση αυτή, είναι σημαντικοί οι έλεγχοι για την καταπολέμηση φαινομένων αισχροκέρδειας. Παράλληλα, το κράτος θα πρέπει να μην αντλεί το ίδιο υπερκέρδη, λόγω των έμμεσων φόρων, από τις αυξήσεις στην τιμή των καυσίμων, αλλά να αποκλιμακώσει τους συντελεστές διατηρώντας τα δημόσια έσοδα στο προϋπολογισθέν ύψος τους.

Πυλώνας δεύτερος: Έλεγχος των τιμών της ενέργειας

Πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τη διατήρηση των τιμών ρεύματος στα τρέχοντα επίπεδα, με τη λήψη κατάλληλων μέτρων (π.χ. αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού του κόστους της ενέργειας, θέσπιση ανώτατου ορίου στην τιμή κιλοβατώρας για οικιακή ή επαγγελματική χρήση κ.ά.), καθώς και με συγκράτηση των λοιπών χρεώσεων που επιβάλλονται στους λογαριασμούς του ρεύματος και συνεισπράττονται με αυτούς. Ιδιαίτερη σημασία έχει η στήριξη των επιχειρήσεων ανάλογα με τις ιδιαίτερες ενεργειακές τους ανάγκες (π.χ. αρτοζαχαροπλαστική).

Πυλώνας τρίτος: Μέτρα για τη ρευστότητα των επιχειρήσεων

Η τόνωση της ρευστότητας των επιχειρήσεων ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα στο εξωτερικό σοκ είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη βιωσιμότητά τους.

Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να εξεταστούν μέτρα για τη στήριξη των επιχειρήσεων, και ιδίως των μικρών και πολύ μικρών, στο να ανταποκριθούν σε ενδεχόμενα έκτακτα έξοδα (π.χ. λόγω τυχόν αύξησης των επιτοκίων της ΕΚΤ), η ελάφρυνση και ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, και ιδίως η άρση των μέτρων υπερφορολόγησης των επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολούμενων (π.χ. προκαταβολή φόρου, τεκμαρτή φορολόγηση κ.λπ.), αλλά και η προστασία των επιχειρήσεων από άλλες αυξήσεις στο κόστος λειτουργίας τους (π.χ. ύδρευση).

Τέλος, θα πρέπει να εξεταστεί, εφ’ όσον απαιτηθεί, η επαναφορά του μέτρου της επιστρεπτέας προκαταβολής, που αποδείχθηκε εξαιρετικά αποτελεσματικό για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και τη διατήρηση της απασχόλησης την περίοδο της πανδημίας.

Πυλώνας τέταρτος: Στήριξη της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών

Η στήριξη της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών αποτελεί σημαντική παράμετρο προστασίας της κοινωνικής συνοχής και ταυτόχρονα μπορεί να συμβάλλει, χάρη στην τόνωση της εσωτερικής ζήτησης.

Στο πλαίσιο αυτό, καθοριστικό ρόλο θα μπορούσε να παίξει η μείωση των έμμεσων φόρων (ΦΠΑ) σε κατηγορίες βασικών αγαθών και στον κλάδο της εστίασης, στην κατεύθυνση που προαναφέρθηκε, να μην αντλεί δηλαδή το κράτος φορολογικά υπερκέρδη λόγω της ανόδου των τιμών.

Ταυτόχρονα, πρέπει να γίνουν όλες οι αναγκαίες προπαρασκευαστικές ενέργειες, ώστε να διασφαλιστεί η επάρκεια σε κύρια αγαθά, αλλά και σε σημαντικές πρώτες και ενδιάμεσες ύλες (όπως π.χ. τα λιπάσματα).

Πυλώνας πέμπτος: Ρήτρα προτεραιότητας πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων

Οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις διαδραματίζουν κρίσιμο οικονομικό και κοινωνικό ρόλο, ειδικά στην Ελλάδα, όπου αποτελούν το 99,4% του συνόλου των επιχειρήσεων και απασχολούν το 70,8% των εργαζομένων.

Είναι επομένως σημαντικό κάθε μέτρο που θα ληφθεί για την αντιμετώπιση της κρίσης να ακολουθεί την αρχή της προτεραιότητας στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και στις ανάγκες τους, καθώς και εξασφαλιστεί ότι ικανό τμήμα των δημόσιων πόρων που θα διατεθούν για τη στήριξη της οικονομίας θα κατευθυνθεί πράγματι προς τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Το πλέγμα των προτεινόμενων μέτρων

Με γνώμονα την θετική και αρνητική εμπειρία από την διαχείριση των προηγούμενων κρίσεων, η ΓΣΕΒΕΕ προτείνει ένα πλέγμα μέτρων που είναι:

  • εμπροσθοβαρή, για να αποφευχθεί η είσοδος της ελληνικής οικονομίας σε μια περίοδο γενικευμένης αβεβαιότητας ή, ακόμα χειρότερα, ενός φαύλου κύκλου στασιμοπληθωρισμού, στοχευμένα, ώστε να μην επιβαρύνεται υπέρμετρα ο κρατικός προϋπολογισμός και να εξασφαλιστεί ότι η στήριξη θα δοθεί εκεί όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη και εκεί όπου θα έχει τη μέγιστη απόδοση για το σύνολο της οικονομίας,
  • δίκαια, ώστε να εξασφαλιστεί ότι το κόστος της κρίσης θα κατανεμηθεί αναλογικά και δεν θα μεταφερθεί μόνο στα νοικοκυριά ή στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, και
  • κλιμακούμενα, με την έννοια ότι κατατίθενται και προτάσεις για μέτρα που ενδέχεται να χρειαστεί να ληφθούν αν η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και η διεθνής αστάθεια εξακολουθήσει, για τα οποία πρέπει η ελληνική πολιτεία να προετοιμάζεται από σήμερα».
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το Ισραήλ διακόπτει επαφές με Κάλας μετά τις δηλώσεις περί απαρτχάιντ
Ειδήσεις

Το Ισραήλ διακόπτει επαφές με Κάλας μετά τις δηλώσεις περί απαρτχάιντ

ΔΟΑΕ: Ξεκινά η τεχνική εφαρμογή της συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης
Ειδήσεις

ΔΟΑΕ: Ξεκινά η τεχνική εφαρμογή της συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης

Ξέσπασμα Τραμπ για το Ιράν: «Ανόητοι, ζηλιάρηδες ή χαζοί» όσοι επικρίνουν τη συμφωνία
Ειδήσεις

Ξέσπασμα Τραμπ για το Ιράν: «Ανόητοι, ζηλιάρηδες ή χαζοί» όσοι επικρίνουν τη συμφωνία

Ποιον δεσμεύει η συμφωνία Τραμπ - Πεζεσκιάν;
Ανεμοδείκτης

Ποιον δεσμεύει η συμφωνία Τραμπ - Πεζεσκιάν;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
18/06/2026 - 13:35

ΕΒΕΠ: Προτάσεις στο Υπουργείο Ανάπτυξης για την αναμόρφωση της Επιμελητηριακής νομοθεσίας

Νομίσματα
18/06/2026 - 13:28

Η Fed ταρακούνησε τα crypto – Το Bitcoin χάνει πάνω από $2.000

Εμπορεύματα
18/06/2026 - 13:24

Πετρέλαιο: Οι τιμές πλησιάζουν πλέον στα προπολεμικά επίπεδα

Αναλύσεις
18/06/2026 - 13:08

Eurobank Equities: Στα 52 ευρώ η τιμή-στόχος για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Magazino
18/06/2026 - 13:05

Το Μουντιάλ ντύνει τη μόδα: Γιατί φορούν όλοι ποδοσφαιρικές φανέλες

Ειδήσεις
18/06/2026 - 13:03

Χέγκσεθ: Οι ΗΠΑ αναθεωρούν εκ νέου τη στρατιωτική παρουσία τους στην Ευρώπη

Ειδήσεις
18/06/2026 - 12:48

Το Ισραήλ διακόπτει επαφές με Κάλας μετά τις δηλώσεις περί απαρτχάιντ

Πολιτική
18/06/2026 - 12:47

Πιερρακάκης: Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης συγκεντρώνουν κεφάλαια που στηρίζουν την ανάπτυξη της οικονομίας

Ειδήσεις
18/06/2026 - 12:43

ΔΟΑΕ: Ξεκινά η τεχνική εφαρμογή της συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης

Ανεμοδείκτης
18/06/2026 - 12:41

Η κόντρα Χάρη - Άννας, η αδράνεια του Ανδρουλάκη και τα νομοτελειακά μπερδέματα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
18/06/2026 - 12:40

Η Nova παρέδωσε στον Δήμο Ρόδου το σύστημα Πολιτικής Προστασίας «Smart Forest Ρόδος»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
18/06/2026 - 12:31

Bank of America: Οδηγός για το πώς σκέφτεται, αποφασίζει και επικοινωνεί η ΕΚΤ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
18/06/2026 - 12:29

Νέο ΔΣ στην Τράπεζα Χανίων – Τα ονόματα

Ναυτιλία
18/06/2026 - 12:17

Νέα πρόταση εξαγοράς της Genco από τη Diana Shipping

Ειδήσεις
18/06/2026 - 12:11

ΕΛΣΤΑΤ: Κάτω από τις 66.000 οι γεννήσεις το 2025 για πρώτη φορά

Εργασιακά
18/06/2026 - 12:08

Στουρνάρας: Οι δημόσιες συντάξεις, από μόνες τους, δεν θα αρκούν στο μέλλον

Ειδήσεις
18/06/2026 - 12:07

Ξέσπασμα Τραμπ για το Ιράν: «Ανόητοι, ζηλιάρηδες ή χαζοί» όσοι επικρίνουν τη συμφωνία

Πολιτική
18/06/2026 - 11:51

Γεωργιάδης: Όπως έχουν τα πράγματα δε θα υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας - Θα γίνουν δεύτερες εκλογές

Πολιτική
18/06/2026 - 11:50

Βαρδακαστάνης: Άστοχες οι δηλώσεις Δούκα και Διαμαντοπούλου - Αποπροσανατολίζουν την κουβέντα

Γιώργος Ραυτόπουλος
18/06/2026 - 11:47

Τα πεπραγμένα του Τσίπρα στην αντιπολίτευση

Ανεμοδείκτης
18/06/2026 - 11:46

Ποιον δεσμεύει η συμφωνία Τραμπ - Πεζεσκιάν;

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
18/06/2026 - 11:36

Νούνης: Ετήσια αύξηση 12,9% στα περιουσιακά στοιχεία Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης

Επιχειρήσεις
18/06/2026 - 11:30

Στασινός στη Beyond 2026: Εντός τριμήνου η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης των αρχείων πολεοδομικής πληροφορίας

Πολιτική
18/06/2026 - 11:20

Φαραντούρης: Αλλάζει ο ευρωπαϊκός κανονισμός για τα μεταλλαγμένα – Δε θα ξέρουμε τι τρώμε

Ειδήσεις
18/06/2026 - 11:16

Βρετανία: Κρίσιμη εκλογική δοκιμασία για τον Στάρμερ στη σκιά της ανόδου του Reform UK

Επιχειρήσεις
18/06/2026 - 11:04

Η Κεραμουργία Βορείου Ελλάδος (ΚΕΒΕ) θέτει σε πλήρη λειτουργία τη νέα παραγωγική της μονάδα στη Σερβία

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18/06/2026 - 11:02

Θετικό το πρώτο πεντάμηνο του 2026 για την επιβατική κίνηση στα 24 αεροδρόμια της ΥΠΑ

Χρηματιστήρια
18/06/2026 - 10:56

Μικτές τάσεις στις ευρωαγορές στον απόηχο των αποφάσεων της Fed

Πολιτική
18/06/2026 - 10:51

Το κόμμα Καρυστιανού δεν υιοθετεί τον όρο «γυναικοκτονία» γιατί «εισάγει διακρίσεις»

Ειδήσεις
18/06/2026 - 10:51

Μαζική ουκρανική επίθεση με drones στη Μόσχα – Η μεγαλύτερη των τελευταίων δύο ετών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ