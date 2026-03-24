Bloomberg: Από την κρίση στην ανάκαμψη - Η Ελλάδα στο δρόμο της επιστροφής στις ανεπτυγμένες αγορές

Όταν το 2015 το χρηματιστήριο της Ελλάδας έκλεισε για πέντε εβδομάδες λόγω των κεφαλαιακών περιορισμών και της κατάρρευσης των τραπεζών στο πλαίσιο της κρίσης χρέους, η επιστροφή σε καθεστώς ανεπτυγμένης αγοράς φαινόταν μακρινή.

Οι μετοχές των ελληνικών τραπεζών κατέρρευσαν κατά 94% εκείνη τη χρονιά και η ρευστότητα εξαφανίστηκε, αφήνοντας την αγορά μικρότερη από αυτή της Αιγύπτου ή του Μαρόκου. Δέκα χρόνια αργότερα, η Ελλάδα πλησιάζει ξανά τον κόσμο των ανεπτυγμένων αγορών. Με την MSCI Inc. να εξετάζει την αναβάθμιση της χώρας από αναδυόμενη σε ανεπτυγμένη αγορά, οι εταιρείες εκτιμούν ότι οι ελληνικές μετοχές είναι καλά τοποθετημένες για να προσελκύσουν διεθνές κεφάλαιο, καθώς η οικονομία εμφανίζεται ως η μεγαλύτερη ιστορία ανάκαμψης στην ευρωζώνη.

«Η Ελλάδα αναπτύσσεται ταχύτερα από την Ευρώπη, ο τραπεζικός τομέας είναι πιο συγκεντρωμένος και οι ελληνικές τράπεζες έχουν ισχυρή κερδοφορία», δήλωσε ο Ιάσων Κεπαπτσόγλου, επικεφαλής Επενδυτικών Σχέσεων της Alpha Bank, μιας από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες της χώρας. «Είστε ένα πολύ μικρό ψάρι, κάτι που δεν είναι καλό, αλλά σε μια τεράστια θάλασσα».

Η MSCI αναμένεται να ανακοινώσει την απόφασή της για την αναβάθμιση της Ελλάδας έως τις 31 Μαρτίου. Η χώρα είχε υποβιβαστεί σε αναδυόμενη αγορά το 2013, στην κορύφωση της κρίσης χρέους — η πρώτη φορά που ανεπτυγμένη χώρα υποβαθμίστηκε.

Οι ελληνικές εταιρείες που ήδη προσελκύουν διεθνείς επενδυτές θα μπορούσαν να επωφεληθούν σημαντικά από την αναβάθμιση, καθώς θα έχουν πρόσβαση σε μεγαλύτερα και υψηλότερης ποιότητας κεφάλαια. Η Lamda Development, η οποία μετατρέπει το παλιό αεροδρόμιο της Αθήνας στο μεγαλύτερο «έξυπνο» αστικό συγκρότημα της Ευρώπης, θεωρεί ότι η αλλαγή κατηγορίας θα προσελκύσει περισσότερα θεσμικά κεφάλαια.

Παράλληλα, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες παραμένουν σχετικά μικρές. Η Eurobank, η μεγαλύτερη, αξίζει περίπου 12,4 δισ. ευρώ, μικρότερη από τις περισσότερες ευρωπαϊκές τράπεζες. Η μετακίνηση από αναδυόμενες σε ανεπτυγμένες αγορές αναμένεται αρχικά να προκαλέσει εκροές από τα εξειδικευμένα funds, οι οποίες όμως πιθανώς θα αντισταθμιστούν μελλοντικά από εισροές κεφαλαίων.

Η ελληνική κεφαλαιαγορά έχει ήδη σημειώσει σημαντική ανάκαμψη. Η συνολική κεφαλαιοποίηση ξεπερνά πλέον αυτή της Πορτογαλίας και της Ιρλανδίας, ενώ ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών στο δείκτη ASE αυξήθηκε στα 370 εκατ. ευρώ φέτος από περίπου 84 εκατ. ευρώ πριν από δέκα χρόνια. Ο δείκτης έχει επίσης ενισχυθεί περίπου 330% από το χαμηλό της πανδημίας τον Μάρτιο του 2020, περισσότερο από το διπλάσιο της απόδοσης των δεικτών ανεπτυγμένων αγορών της MSCI.

Η ανάκαμψη της κεφαλαιαγοράς αντικατοπτρίζει την ευρύτερη οικονομική ανάκαμψη της χώρας, με την αγορά ομολόγων να ανακτά την επενδυτική βαθμίδα το 2023, μετά από 13 χρόνια σε καθεστώς «junk», και την οικονομία να αναπτύσσεται ταχύτερα από πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Η πιθανή αναβάθμιση από τη MSCI τονίζει τη μεταμόρφωση της Ελλάδας από μια ιστορία κρίσης σε μια αγορά ελκυστική για παγκόσμιες επενδύσεις. «Η Ελλάδα έχει περάσει από ιστορία επιβίωσης σε ιστορία σχετικής αξίας και δομής αγοράς, με την αναβάθμιση να λειτουργεί περισσότερο ως καταλύτης παρά ως το ίδιο το επενδυτικό επιχείρημα», δηλώνει ο Θανάσης Δρόγος της Pantelakis Securities.