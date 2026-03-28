S&P : Καμπανάκι για άνοδο επιτοκίων στην Ευρώπη λόγω Μέσης Ανατολής

Ο Πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει διαταράξει την ανάκαμψη της Ευρώπης, ωθώντας τον πληθωρισμό προς τα πάνω, επηρεάζοντας τις προοπτικές ανάπτυξης και περιπλέκοντας τη νομισματική πολιτική, σημειώνει η S&P.

Ο οίκος αξιολόγησης αναμένει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αυξήσει τα επιτόκια ήδη από το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Η ταχεία δημοσιονομική τόνωση της Γερμανίας, η θετική επενδυτική δυναμική και ο συνεχιζόμενος ψηφιακός μετασχηματισμός - παράλληλα με την υποτονική επίδραση μιας ενισχυμένης αμυντικής προσπάθειας - συνεχίζουν να ωφελούν την οικονομία της Ευρώπης, ενώ οι πρόσφατες προσαρμογές των δασμών των ΗΠΑ προσφέρουν μια προσωρινή ανακούφιση.

Εάν το σοκ των τιμών του πετρελαίου αποδειχθεί πιο σοβαρό και πιο μακροχρόνιο, ο πληθωρισμός θα μπορούσε να ξεπεράσει το 5% τον Μάιο/Ιούνιο, βυθίζοντας την οικονομία σε τεχνική ύφεση στα μέσα του έτους. Σε αυτό το σενάριο, η ΕΚΤ θα αυξήσει τα επιτόκια για δεύτερη φορά το 2026. Οι κρίσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου θα επηρεάσουν τον πληθωρισμό με διαφορετικούς τρόπους και σε διαφορετικούς ορίζοντες, επισημαίνει η S&P. Οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου θα αυξήσουν ραγδαία το κόστος καταναλωτή, ιδίως της βενζίνης, με τη μεγαλύτερη επίδραση το 2026.

Αντίθετα, η κρίση στις τιμές του φυσικού αερίου θα μετακυλιστεί πιο αργά αλλά επίμονα. Αυτό θα διαμορφώσει τα αποτελέσματα του πληθωρισμού μεταξύ του 2026 και του 2028, με κορύφωση το 2027. Συνεπώς, η κρίση του φυσικού αερίου παρουσιάζει υψηλότερο κίνδυνο δευτερογενών επιπτώσεων στις τιμές καταναλωτή, όπως το κόστος των τροφίμων.

Σε χθεσινό της δελτίο και η UBS προχώρησε σε αναθεώρηση των προβλέψεών της για τη νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, εκτιμώντας πλέον ότι η Φρανκφούρτη θα προχωρήσει σε δύο αυξήσεις επιτοκίων εντός του 2026, τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο, με το βασικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 2,5%.