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Η UBS αναθεωρεί τις προβλέψεις για την ΕΚΤ: Δύο αυξήσεις επιτοκίων το 2026
Ειδήσεις
17:54 - 27 Μαρ 2026

Η UBS αναθεωρεί τις προβλέψεις για την ΕΚΤ: Δύο αυξήσεις επιτοκίων το 2026

Reporter.gr Newsroom
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Η UBS προχώρησε σε αναθεώρηση των προβλέψεών της για τη νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, εκτιμώντας πλέον ότι η Φρανκφούρτη θα προχωρήσει σε δύο αυξήσεις επιτοκίων εντός του 2026, τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο, με το βασικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 2,5%.

Η αλλαγή πλεύσης της ελβετικής τράπεζας συνδέεται με την «επιθετική» ρητορική της ΕΚΤ και τις νέες προβλέψεις του προσωπικού της, που καταδεικνύουν σημαντική άνοδο του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη, παρά τη μικρή επιβράδυνση της ανάπτυξης.

Σύμφωνα με το σημείωμα των οικονομολόγων της UBS, υπό τον Reinhard Cluse, η ΕΚΤ θα προχωρήσει ως εξής:

  • 11 Ιουνίου: πρώτη αύξηση 25 μονάδων βάσης
  • Ιούλιος: παύση για αξιολόγηση των δεδομένων
  • Σεπτέμβριος: δεύτερη αύξηση 25 μονάδων βάσης

Η τράπεζα σημειώνει ότι η ΕΚΤ αναμένει ότι η αύξηση των μισθών θα ακολουθήσει την εκτίναξη των τιμών ενέργειας, ενισχύοντας τον πληθωρισμό αλλά μετριάζοντας το πλήγμα στην ανάπτυξη. Τα στοιχεία για τις δευτερογενείς πληθωριστικές πιέσεις αναμένονται πιο καθαρά τον Ιούνιο.

Η UBS ξεκαθαρίζει πάντως ότι υπάρχουν «καλά» και «κακά» σενάρια:

  • Κακό σενάριο: Αν η κρίση στη Μέση Ανατολή επιδεινωθεί ή ο πληθωρισμός Μαρτίου υπερβεί τις εκτιμήσεις, η ΕΚΤ ενδέχεται να αυξήσει τα επιτόκια ήδη από τα τέλη Απριλίου ή και κατά 50 μονάδες βάσης.
  • Καλό σενάριο: Αν υπάρξει αποκλιμάκωση στις διεθνείς εντάσεις και περιορισμός της ενεργειακής κρίσης, η Τράπεζα ίσως αναστείλει αυξήσεις ή, σε περίπτωση σοβαρής επιβράδυνσης της οικονομίας, να προχωρήσει σε μειώσεις επιτοκίων.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της UBS, ο πληθωρισμός θα κορυφωθεί στο 3,4% τον Μάιο και θα ξεκινήσει σταδιακή αποκλιμάκωση προς το 2% έως το τέλος του 2028. Οι πρώτες μειώσεις επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης δεν αναμένονται πριν το τέταρτο τρίμηνο του 2027, εφόσον επιβεβαιωθεί το σενάριο των 2,5%.

Τελευταία τροποποίηση στις 27/03/2026 - 17:57
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