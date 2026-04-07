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Financial Times: Ευρωπαϊκή έκκληση για «μέτρο» στα μέτρα στήριξης για την ενέργεια
Οικονομία
09:09 - 07 Απρ 2026

Financial Times: Ευρωπαϊκή έκκληση για «μέτρο» στα μέτρα στήριξης για την ενέργεια

Reporter.gr Newsroom
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Αξιωματούχοι των Βρυξελλών καλούν τις κυβερνήσεις της ΕΕ να αποφύγουν την προσφυγή σε υπερβολική στήριξη, προκειμένου να αντισταθμίσουν το άλμα των τιμών στην ενέργεια, προειδοποιώντας ότι το σοκ που έχει προκληθεί από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, θα μπορούσε να οδηγήσει σε δημοσιονομική κρίση. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται οι Financial Times, η Κομισιόν - σε συζητήσεις με κράτη-μέλη της ΕΕ - επιμένει ότι τα προτεινόμενα μέτρα για επιδοτήσεις ενέργειας, μειώσεις φόρων και ανώτατα όρια τιμών πρέπει να είναι περιορισμένα σε χρόνο και πεδίο εφαρμογής, καθώς οι Βρυξέλλες θέλουν να αποφύγουν μία επανάληψη της ενεργειακής κρίσης του 2022, η οποία τροφοδότησε τον ανεξέλεγκτο πληθωρισμό και τα διογκούμενα ελλείμματα. "Πρόκειται για μία ενιαία προσπάθεια της Επιτροπής", δήλωσε στους FT ο Επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ, Νταν Γιόργκενσεν.

"Αυτό που συμβαίνει σε έναν τομέα της οικονομίας μπορεί να επηρεάσει την υπόλοιπη κοινωνία", τόνισε. Η Κομισιόν παρείχε "τεχνικές συμβουλές και βοήθεια στις χώρες για να διαμορφώσουν αυτά τα εργαλεία και τα μέσα πολιτικής που θέλουν να χρησιμοποιήσουν... εντός του δημοσιονομικού χώρου που έχουν", σημείωσε ο Γιόργκενσεν. Η σύγκρουση "δυστυχώς, έχει τεράστιο κίνδυνο να οδηγήσει σε υψηλότερο πληθωρισμό με όλες τις αρνητικές επιπτώσεις", υπογράμμισε ακόμη ο ίδιος. Η Κομισιόν προέτρεψε για "συντονισμό και προσοχή" σε οποιαδήποτε μέτρα που αποσκοπούν στην άμβλυνση των πιέσεων στις τιμές της ενέργειας, δήλωσαν εν τω μεταξύ αξιωματούχοι.

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