Παπαθανάσης: €4,6 εκατ. για την ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο Κοζάνης

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Στόχος της παρέμβασης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 4.609.142 ευρώ, είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, η ενίσχυση της προσβασιμότητας, η περιβαλλοντική αναβάθμιση και η ασφαλής χρήση των χώρων από όλους τους πολίτες.
Συγκεκριμένα, προβλέπεται η χρηματοδότηση για:
- Ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας, της Πλατείας Νικολάου Γιολδάση και της κεντρικής Πλατείας Τ.Κ. Άνω Κόμης, του Δ. Κοζάνης.
- Ανάπλαση οδικού τμήματος της Νοτιοδυτικής εισόδου Κοινότητας Αγίας Παρασκευής, Δ. Κοζάνης.
- Εργασίες αποκατάστασης γηπέδων αντισφαίρισης στη θέση Κουρί και κατασκευή γηπέδου καλαθοσφαίρισης και γηπέδου αντισφαίρισης εντός της πόλης της Κοζάνης
- Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του πάρκου Αγίας Παρασκευής, της Τ.Κ. Καρυδίτσας
- Κατασκευή παιδικών χαρών στην πόλη της Κοζάνης και
- Αναβάθμιση φωτισμού πάρκων Δήμου Κοζάνης
Δικαιούχος ορίστηκε ο Δήμος Κοζάνης.