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Παπαθανάσης: €4,6 εκατ. για την ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο Κοζάνης
Οικονομία
11:10 - 08 Απρ 2026

Παπαθανάσης: €4,6 εκατ. για την ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο Κοζάνης

Reporter.gr Newsroom
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Στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025, εντάχθηκε, με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, η ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο Κοζάνης.

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Στόχος της παρέμβασης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 4.609.142 ευρώ, είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, η ενίσχυση της προσβασιμότητας, η περιβαλλοντική αναβάθμιση και η ασφαλής χρήση των χώρων από όλους τους πολίτες.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η χρηματοδότηση για:

- Ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας, της Πλατείας Νικολάου Γιολδάση και της κεντρικής Πλατείας Τ.Κ. Άνω Κόμης, του Δ. Κοζάνης.

- Ανάπλαση οδικού τμήματος της Νοτιοδυτικής εισόδου Κοινότητας Αγίας Παρασκευής, Δ. Κοζάνης.

- Εργασίες αποκατάστασης γηπέδων αντισφαίρισης στη θέση Κουρί και κατασκευή γηπέδου καλαθοσφαίρισης και γηπέδου αντισφαίρισης εντός της πόλης της Κοζάνης

- Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του πάρκου Αγίας Παρασκευής, της Τ.Κ. Καρυδίτσας

- Κατασκευή παιδικών χαρών στην πόλη της Κοζάνης και

- Αναβάθμιση φωτισμού πάρκων Δήμου Κοζάνης

Δικαιούχος ορίστηκε ο Δήμος Κοζάνης.

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