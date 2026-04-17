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ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία έντοκων γραμματίων ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ την Τετάρτη 22 Απριλίου
Οικονομία
14:12 - 17 Απρ 2026

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία έντοκων γραμματίων ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ την Τετάρτη 22 Απριλίου

Reporter.gr Newsroom
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Την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 400 εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 23 Οκτωβρίου 2026.      

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ:

«Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 (Τ+2).

Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360. Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους, όπως ισχύει από 1/4/2026.

Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ.

Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στη σταθμισμένη μέση τιμή των επιτυχουσών ανταγωνιστικών προσφορών (weighted average price) μέχρι συνολικού ύψους 25% επί του δημοπρατούμενου ποσού.

Δε θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 23 Απριλίου 2026. Για τα έντοκα γραμμάτια δε θα δοθεί καμία προμήθεια».

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