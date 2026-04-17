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Politico: Ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες περικόπτουν πτήσεις λόγω της κρίσης στα καύσιμα
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14:00 - 17 Απρ 2026

Politico: Ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες περικόπτουν πτήσεις λόγω της κρίσης στα καύσιμα

Reporter.gr Newsroom
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Η κρίση στα καύσιμα αεροσκαφών που έχει προκαλέσει το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ αναγκάζει μεγάλες ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες να περικόψουν πτήσεις και να καθηλώσουν αεροσκάφη, εν μέσω μίας επικείμενης έλλειψης στην προσφορά.      

Ειδικότερα, ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, δήλωσε στο Associated Press χθες, Πέμπτη (16/4) ότι η Ευρώπη διαθέτει καύσιμα για «περίπου έξι εβδομάδες για τα αεροσκάφη της». Στο ίδιο πλαίσιο, σημειώνεται ότι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει οδηγήσει τις τιμές του καυσίμου στην Ευρώπη να υπερδιπλασιαστούν από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, στις 28 Φεβρουαρίου.

Όπως επισημαίνει το Politico, παρότι δεν έχει ακόμη εκδηλωθεί πραγματική έλλειψη καυσίμων για τα αεροσκάφη, το υψηλό κόστος ωθεί τις αεροπορικές εταιρείες να μειώνουν λιγότερο κερδοφόρα δρομολόγια και να αποσύρουν παλαιότερα και λιγότερο αποδοτικά αεροσκάφη.

Από την πλευρά της, η Lufthansa ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι θα αποσύρει ολόκληρο τον στόλο των 27 αεροσκαφών της θυγατρικής CityLine μέσα στο προσεχές Σαββατοκύριακο.

Παρόλο που ο όμιλος είχε ήδη σχεδιάσει την απόσυρση του στόλου, με σχετική ανακοίνωση το 2024, «η τρέχουσα κρίση μάς αναγκάζει τώρα να εφαρμόσουμε το μέτρο νωρίτερα», δήλωσε ο οικονομικός διευθυντής Τιλ Στράιχερτ.

Σημειώνεται ότι η CityLine εξυπηρετεί κυρίως αεροπορικούς κόμβους στη Φρανκφούρτη και το Μόναχο, συνδέοντάς τους με διάφορους ευρωπαϊκούς προορισμούς.

«Πρόκειται για ένα επώδυνο βήμα», παραδέχθηκε ο Στράιχερτ, αναφερόμενος στις πιθανές απολύσεις προσωπικού που θα προκύψουν.

Επιπλέον, πέρα από την απόσυρση των αεροσκαφών της CityLine, η Lufthansa θα αποσύρει από τον Οκτώβριο τα τελευταία τέσσερα Airbus A340-600 και δύο Boeing 747-400 από τον στόλο μεγάλων αποστάσεων.

Ο όμιλος ανακοίνωσε επίσης «πρόσθετη μείωση χωρητικότητας» στο χειμερινό πρόγραμμα 2026–2027, αποσύροντας επιπλέον πέντε αεροσκάφη από τον βασικό αερομεταφορέα του.

Συνολικά, σύμφωνα με το Politico, η μείωση του στόλου ανέρχεται σε 38 αεροσκάφη. Ένα σχέδιο μείωσης κατά 40 αεροσκάφη είχε διαρρεύσει στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης ήδη από το Μάρτιο.

Το μέτρο «είναι αναπόφευκτο λόγω της έντονης αύξησης του κόστους κηροζίνης και της γεωπολιτικής αστάθειας», δήλωσε ο Στράιχερτ, καθώς το καύσιμο αεροσκαφών παράγεται από κηροζίνη.

Υπογραμμίζεται ότι η Lufthansa δεν είναι η μόνη εταιρεία που επηρεάζεται. Λίγο μετά την ανακοίνωσή της, η KLM γνωστοποίησε ότι «θα πραγματοποιήσει 80 λιγότερες πτήσεις μετ’ επιστροφής από και προς το αεροδρόμιο Σχίπχολ του Άμστερνταμ» το Μάιο.

Η ολλανδική εταιρεία -μέλος του ομίλου Air France-KLM- ανέφερε ότι οι περικοπές θα επηρεάσουν δρομολόγια με πολλές καθημερινές πτήσεις, όπως προς Λονδίνο και Ντίσελντορφ, και θα αντιστοιχούν σε λιγότερο από το 1% των ευρωπαϊκών της πτήσεων για το μήνα αυτό.

Πλήγμα και στις αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους

Να σημειωθεί εδώ ότι δεν πλήττονται μόνο οι παραδοσιακές αεροπορικές εταιρείες από τις υψηλές τιμές καυσίμων.

Η χαμηλού κόστους αεροπορική easyJet ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι το κόστος καυσίμων αυξήθηκε κατά σχεδόν 29 εκατ. ευρώ μόνο το Μάρτιο και ότι οι ζημιές προ φόρων αναμένεται να αυξηθούν σε 620-640 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο έως το Μάρτιο, από 450 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Η λετονική αεροπορική airBaltic βρίσκεται επίσης σε κρίσιμη κατάσταση και εξαρτάται από οικονομική στήριξη.

Η πρωθυπουργός της χώρας, Εβίκα Σιλίνα είχε δηλώσει την Τετάρτη ότι είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει «την κατάρρευση του κυβερνητικού συνασπισμού», λόγω της απροθυμίας των εταίρων της να εγκρίνουν δάνειο 30 εκατ. ευρώ που είχε ζητήσει η εταιρεία στο τέλος Μαρτίου.

Παρότι τα προβλήματα της airBaltic προϋπήρχαν του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο οίκος αξιολόγησης Fitch προειδοποίησε ότι οι αυξήσεις στις τιμές καυσίμων ασκούν πρόσθετη πίεση στη ρευστότητα της εταιρείας, σημειώνοντας ότι έχει αντισταθμίσει μόλις το 10% περίπου της κατανάλωσης καυσίμων για το 2026. Την Πέμπτη, η κυβέρνηση της Λετονίας εξασφάλισε το δάνειο για την αεροπορική εταιρεία.

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