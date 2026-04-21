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Προ των πυλών νέες ανακοινώσεις μέτρων στήριξης από Μητσοτάκη με «όπλο» το υπερπλεόνασμα
Οικονομία
14:42 - 21 Απρ 2026

Προ των πυλών νέες ανακοινώσεις μέτρων στήριξης από Μητσοτάκη με «όπλο» το υπερπλεόνασμα

Reporter.gr Newsroom
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Προ των πυλών φαίνεται πως είναι η ανακοίνωση νέων μέτρων από τον πρωθυπουργό, τα οποία θα βασίζονται στα θετικά δημοσιονομικά δεδομένα που αναμένεται να ανακοινωθούν αύριο, Τετάρτη (22/4), από την ΕΛΣΤΑΤ.  

Τον «τόνο» έδωσε σήμερα, Τρίτη (21/4), ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος σε συνέντευξή του στα «Παραπολιτικά 90,1» είπε: «Υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι θα έχουμε καλά νέα και τότε ο πρωθυπουργός θα κάνει ανακοινώσεις ακόμα και αύριο για νέα μέτρα στήριξης, άμεσα».

Ο ίδιος υπογράμμισε την πρόθεση της κυβέρνησης να κάνει περισσότερα «απ’ ό,τι της επιτρέπεται». Σημείωσε, ωστόσο, πως τα μέτρα «δεν έχουν κλειδώσει» ακόμη, αφού οι τελικές αποφάσεις είναι άμεσα συνυφασμένες με τα στοιχεία για το πλεόνασμα που θα ανακοινωθούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό που φαίνεται πως εξετάζεται είναι η επέκταση των υφιστάμενων μέτρων για ένα χρονικό διάστημα ακόμη, ενδεχομένως για έναν ακόμη μήνα, δηλαδή μέχρι και τον Ιούνιο. Σε αυτό το πλαίσιο, αναμένεται οι ανακοινώσεις του πρωθυπουργού να αφορούν σε ελαφρύνσεις στα καύσιμα, (fuel pass και παράταση της επιδότησης στο diesel), αλλά και σε παρεμβάσεις για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου, όπως οι σχετικές με τα λιπάσματα.

Δεν αποκλείεται ένα από τα θέματα που βρίσκονται στο «τραπέζι» και στον πυρήνα των συνομιλιών του Μαξίμου με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να είναι και η στήριξη των συνταξιούχων, καθώς και άλλες φορολογικές παρεμβάσεις.

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Να σημειωθεί ότι αύριο (Τετάρτη, 22/4) είναι και η μέρα κατά την οποία η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, θα παρουσιάσει μία νέα ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την οποία θα συζητήσουν οι 27 ηγέτες στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 23 και 24 Απριλίου.

Οι ευρωπαϊκές αποφάσεις είναι κομβικές και για τη στρατηγική της ελληνικής κυβέρνησης. Μάλιστα, σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ του «R», οι κινήσεις της Ευρώπης θα δώσουν το «σήμα» και στην Ελλάδα για την εφαρμογή αντίστοιχων μέτρων και την εισήγηση παρεμβάσεων με σκοπό την ανακούφιση από τις συνέπειες της κρίσης.

Όπως, άλλωστε, είχε σημειώσει και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανασκόπησή του:

«Σε κάθε περίπτωση, είμαστε σε επιφυλακή για τις περαιτέρω επιπτώσεις από την άνοδο του πληθωρισμού και αν χρειαστεί θα λάβουμε πρόσθετα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και νοικοκυριών, εξετάζοντας τα δημοσιονομικά περιθώρια. Να προσθέσω ότι εξετάζεται κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στις ενεργειακές ανατιμήσεις.»

Ο Κωστής Χατζηδάκης, με τη σειρά του, υπογράμμισε τη σημασία της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2025 από την Eurostat, οπότε και – όπως είπε – η ελληνική κυβέρνηση θα έχει μία πιο ξεκάθαρη εικόνα.

Ο Υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σημείωσε ότι η δημοσιονομική επίδοση της χώρας είναι ισχυρότερη από το αναμενόμενο και η ανάπτυξη υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ακόμη, τόνισε ότι το πλεόνασμα αναμένεται να είναι πάνω από τον στόχο, υπογραμμίζοντας ότι ο παραπάνω δημιονομικός χώρος θα επιστρέψει στην κοινωνία. Σχετικά, δε, με τα μέτρα στήριξης επεσήμανε ότι «οι παρεμβάσεις μας πρέπει να είναι απολύτως στοχευμένες, “χειρουργικές”, και να κινούνται εντός του πλαισίου πολιτικής που έχει διαμορφώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Σημειώνεται ότι ο αρχικός στόχος για το πλεόνασμα είχε τεθεί στο 3,7%, ο οποίος στη συνέχεια αναθεωρήθηκε δύο φορές, με τις τελευταίες εκτιμήσεις να τον ανεβάζουν στο 4,9%. Η εξέλιξη αυτή αντιστοιχεί σε υπέρβαση περίπου 2,6 δισ. ευρώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/04/2026 - 17:49
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