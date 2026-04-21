Μαρινάκης: Η Αντιπολίτευση πολιτικοποιεί υποθέσεις που είναι στη Δικαιοσύνη γιατί δεν μπορεί να αντιπαρατεθεί διαφορετικά

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, τοποθετήθηκε σήμερα (21/4) μεταξύ άλλων για τη συνταγματική αναθεώρηση, για τις υποκλοπές, όπως επίσης και για τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στα Παραπολιτικά, κληθείς να σχολιάσει τις αντιδράσεις βουλευτών στις αναφορές του κ. Σκέρτσου, ο κ. Μαρινάκης τόνισε:

«Ο κ.Σκέρτσος στην ανάρτησή του δεν στοχοποίησε, δεν επιτέθηκε ή τέλος πάντων δεν είχε τέτοιο στόχο. Aν εξελήφθη ως κάτι τέτοιο, ήταν κάτι το οποίο δεν έπρεπε να εκληφθεί. Μπορεί να μην το προσδιόρισε, όπως κάποιοι θα ήθελαν, αλλά δεν τσουβάλιασε τους βουλευτές, δεν είπε ότι το πελατειακό κράτος εδράζεται ως λογική στη λογική των βουλευτών ή ότι φταίνε οι βουλευτές για το πελατειακό κράτος. Η λογική του πελατειακού κράτους -που είναι για μένα μια πτυχή του κρατισμού αντιμετωπίζεται- μόνο με πολιτικές».

Όσον αφορά τη συνταγματική αναθεώρηση τώρα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος σημείωσε:

«Ο Πρωθυπουργός ορθότατα άνοιξε τη συζήτηση εν όψει της συνταγματικής αναθεώρησης για κάποιες αλλαγές οι οποίες πρέπει να γίνουν στο πολιτικό σύστημα, στον εκλογικό νόμο και οι οποίες θα εφαρμοστούν μετά τις εκλογές. Ακόμα δεν υπάρχει κάτι τελικό, κατατίθενται προτάσεις.

Οι προτάσεις αυτές έχουν τεράστια αξία, με άλλες συμφωνούν κάποιοι. Με άλλες διαφωνούν κάποιοι άλλοι, αλλά σημαντικό είναι ότι υπάρχουν προτάσεις και ανοίγει ο διάλογος. Είπε ποτέ κανείς με πρώτο τον Πρωθυπουργό ότι αυτή η συζήτηση γίνεται για να αντιμετωπιστεί το ρουσφέτι στην Ελλάδα; Όχι. Ένα πράγματα είναι οι πολιτικές που αλλάζουν την εικόνα της δημόσιας διοίκησης κι αντιμετωπίζουν το πελατειακό κράτος -που είμαστε η πρώτη κυβέρνηση που έχει να επιδείξει αρκετές από αυτές και πρέπει να προχωρήσουμε κι σε άλλες-. Και άλλο πράγμα είναι η συζήτηση περί συνταγματικής αναθεώρησης και περί εκλογικού νόμου άρα κακώς τα συγχέουμε αυτά τα δύο».

Κληθείς να σχολιάσει τις πληροφορίες ότι θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις στην αυριανή ψηφοφορία για την άρση ασυλίας βουλευτών της ΝΔ, ο κ. Μαρινάκης είπε:

«Από τη στιγμή που δεν υπάρχει ζήτημα κομματικής πειθαρχίας δεν θα παράξουν κάποιο αποτέλεσμα ή κάποια συνέπεια».

Παράλληλα, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι:

«Σεβόμαστε απολύτως τη Δικαιοσύνη, το ρόλο της, την ανεξαρτησία της και αναμένουμε πάντοτε χωρίς καμία οποιαδήποτε παρέμβαση τις αποφάσεις της. Το αν είναι καλές ή κακές οι δικαστικές αποφάσεις είτε της ευρωπαϊκής είτε της εγχώριας Εισαγγελίας απαγορεύεται να το πούμε».

Ενώ ειδικότερα σχετικά με το θέμα των υποκλοπών υπογράμμισε:

«Η Δικαιοσύνη στη χώρα μας λειτουργεί, ας μάθουμε να σεβόμαστε το ρόλο αυτόν και να μην μετατρέπουμε μια δουλειά της Δικαιοσύνης σε δική μας δουλειά για να υποκαταστήσουμε την ένδεια πολιτικού προγράμματος. Το μοτίβο της Αντιπολίτευσης είναι ξεκάθαρο, πολιτικοποιούμε υποθέσεις οι οποίες είναι στη Δικαιοσύνη γιατί δεν μπορούμε να αντιπαρατεθούμε πολιτικά».

Κλείνοντας, ο κ. Μαρινάκης ότι αύριο (22/4) αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις για το πλεόνασμα σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει «μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι θα έχουμε καλά νέα και εφόσον έχουμε καλά νέα θα έχουμε ενδεχομένως και αύριο ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό για νέα θετικά μέτρα».