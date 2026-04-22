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Στουρνάρας: Οι αμερικανικές εκλογές θα επισπεύσουν το τέλος της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή
Οικονομία
16:29 - 22 Απρ 2026

Στουρνάρας: Οι αμερικανικές εκλογές θα επισπεύσουν το τέλος της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
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Αισιόδοξος για την εξέλιξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή εμφανίστηκε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννης Στουρνάρας, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η σύγκρουση δεν θα έχει μακρά διάρκεια, ενώ ταυτόχρονα ανέλυσε την πορεία της ελληνικής οικονομίας, τον πληθωρισμό, την ακρίβεια και το τραπεζικό σύστημα.

Μιλώντας στην εκπομπή των «ΝΕΩΝ» «15 Λεπτά», ο κ. Στουρνάρας ξεκαθάρισε ότι παραμένει προσηλωμένος στον θεσμικό του ρόλο, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Το κάστρο μου είναι η Τράπεζα της Ελλάδος. Εκεί έδωσα τη μάχη όταν έπρεπε και αν χρειαστεί θα την ξαναδώσω». Απαντώντας σε σενάρια για πιθανή συμμετοχή του σε κυβέρνηση ειδικού σκοπού, τόνισε: «Είμαι πιο χρήσιμος στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ελπίζω πως δεν θα χρειαστεί κάτι τέτοιο».

Αναφερόμενος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, υπογράμμισε ότι «με φοβίζει, αλλά είμαι αισιόδοξος άνθρωπος. Πιστεύω ότι θα τελειώσει, γιατί έρχονται εκλογές στην Αμερική. Δεν συμφέρει κανέναν να συνεχιστεί».

Για την ελληνική οικονομία επεσήμανε ότι «η Ελλάδα έχει μαξιλάρια αυτή τη φορά», διευκρινίζοντας ωστόσο πως ενδεχόμενη παράταση της κρίσης θα έχει επιπτώσεις: «Αν συνεχιστεί ο πόλεμος, θα ανέβουν οι τιμές πετρελαίου, φυσικού αερίου και τροφίμων. Οι ασιατικές χώρες έχουν πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα».

Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό, εξήγησε ότι «στην Ελλάδα έχουμε υπερβάλλουσα ζήτηση, ενώ στην Ευρώπη υπερβάλλουσα προσφορά», επισημαίνοντας ότι «η λύση δεν είναι να μειώσουμε τη ζήτηση, αλλά να αυξήσουμε την προσφορά μέσω επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων».

Ο διοικητής της ΤτΕ στάθηκε ιδιαίτερα στη μεταστροφή της παραγωγικής βάσης της χώρας, λέγοντας: «Τα ελληνικά προϊόντα, όπως καλώδια, τσιμέντα, φάρμακα, κυριαρχούν διεθνώς. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο τουρισμός, έχει και βιομηχανία και ενέργεια».

Για το ζήτημα της ακρίβειας σημείωσε ότι «η ενεργειακή κρίση και η κλιματική αλλαγή επηρεάζουν παγκοσμίως τις τιμές» και πως «η Ελλάδα, ως ανοιχτή οικονομία, δεν μένει ανεπηρέαστη».

Σχετικά με τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, εμφανίστηκε επιφυλακτικός, υπογραμμίζοντας ότι «το δημοσιονομικό πρόβλημα θα ήταν μεγάλο και δεν είναι σίγουρο ότι η μείωση θα περάσει στην κατανάλωση», προσθέτοντας ότι «ο ανταγωνισμός στην αγορά καυσίμων είναι ελλιπής».

Αναφερόμενος στη φοροδιαφυγή, ανέφερε ότι «μειώνεται, αλλά παραμένει γύρω στο 20-21% του ΑΕΠ, όταν στην Ευρώπη είναι 15-17%», επισημαίνοντας πως «τα αδήλωτα εισοδήματα υπολογίζονται σε περίπου 50 δισ. ευρώ, από 70 δισ. πριν 15 χρόνια».

Τέλος, για το τραπεζικό σύστημα υπογράμμισε ότι «δεν είμαστε πλέον η χώρα με τα υψηλότερα περιθώρια», εξηγώντας ότι «οι τράπεζες έχουν μεγάλη ρευστότητα και δεν πιέζονται να αυξήσουν τα επιτόκια καταθέσεων», ενώ σχετικά με τα περί υπερκερδών ξεκαθάρισε: «Αυτό είναι υπερβολή. Οι τράπεζες είχαν ζημίες για χρόνια. Τώρα έχουν κανονικά κέρδη, παρόμοια με της υπόλοιπης Ευρώπης».

Τελευταία τροποποίηση στις 22/04/2026 - 16:55
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