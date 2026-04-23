Ρυθμίσεις οφειλών: Εξωδικαστικός μηχανισμός και 72 δόσεις - Τα «ψιλά γράμματα» στο νέο τοπίο

Με το ιδιωτικό χρέος να διογκώνεται με ταχείς ρυθμούς και να επιβαρύνει πάνω από 1,5 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις, η κυβέρνηση ενεργοποιεί δύο βασικά εργαλεία διαχείρισης οφειλών: τον εξωδικαστικό μηχανισμό και τη νέα ρύθμιση έως 72 δόσεων. Στόχος είναι να περιοριστεί η δημιουργία νέων «κόκκινων» χρεών και να δοθούν πιο ευέλικτες λύσεις στους οφειλέτες.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τις εξειδικεύσεις που έκανε το μεσημέρι της Τετάρτης, ο εξωδικαστικός μηχανισμός διευρύνεται, καλύπτοντας πλέον και μικρότερες οφειλές από 5.000 έως 10.000 ευρώ. Η αλλαγή αυτή ανοίγει τον δρόμο για περίπου 300.000 επιπλέον οφειλέτες που μέχρι σήμερα έμεναν εκτός.

Παράλληλα, από τον Ιούνιο ενεργοποιείται η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων για παλαιά χρέη που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα έως το τέλος του 2023. Σημαντική καινοτομία αποτελεί η δυνατότητα άρσης κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού, εφόσον εξοφληθεί το 25% της οφειλής και ρυθμιστεί το υπόλοιπο. Το μέτρο εφαρμόζεται μία φορά και στοχεύει στη διασφάλιση βασικής ρευστότητας, κυρίως για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.

Όπως επισημαίνουν αρμόδιοι παράγοντες, οι δύο αυτές παρεμβάσεις έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα, καθώς απευθύνονται σε διαφορετικές κατηγορίες οφειλετών: από όσους αναζητούν μια γρήγορη και απλή λύση, έως εκείνους που χρειάζονται συνολική αναδιάρθρωση των χρεών τους. Ωστόσο, το κρίσιμο ζητούμενο παραμένει η μαζική συμμετοχή και κυρίως η συνέπεια στην τήρηση των ρυθμίσεων. Σήμερα, μόλις το 6,65% των ληξιπρόθεσμων οφειλών βρίσκεται σε ενεργή ρύθμιση, γεγονός που δείχνει ότι η επιτυχία των νέων μέτρων θα εξαρτηθεί από τη βιωσιμότητά τους στην πράξη.

Τα δύο σχήματα θα λειτουργούν παράλληλα, δίνοντας στους οφειλέτες τη δυνατότητα επιλογής με βάση τις ανάγκες και τις δυνατότητές τους. Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα «τεστ αντοχής» που θα αναδείξει ποια λύση είναι πιο συμφέρουσα και αποτελεσματική σε βάθος χρόνου.

Αναλυτικά:

Εξωδικαστικός μηχανισμός

Αφορά οφειλές άνω των 5.000 ευρώ προς τράπεζες, Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία. Η ρύθμιση διαμορφώνεται μέσω ειδικού αλγορίθμου που λαμβάνει υπόψη εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία. Προσφέρει μακροχρόνια αποπληρωμή, που μπορεί να φτάσει ή και να ξεπεράσει τις 240 δόσεις, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις προβλέπεται και «κούρεμα» οφειλής. Το επιτόκιο κινείται περίπου στο 3% επί του ρυθμισμένου ποσού. Πρόκειται για λύση που ταιριάζει κυρίως σε μεγάλες και σύνθετες οφειλές.

Ρύθμιση 72 δόσεων

Αποτελεί μια πιο ευέλικτη και απλή επιλογή για παλαιά χρέη έως 31/12/2023. Για την ένταξη απαιτείται η τακτοποίηση νεότερων οφειλών, είτε μέσω εξόφλησης είτε μέσω πάγιας ρύθμισης (24–48 δόσεων). Το βασικό μειονέκτημα είναι το υψηλότερο επιτόκιο, που ανέρχεται σε 5,84%, αυξάνοντας το συνολικό κόστος αποπληρωμής.

Προϋπόθεση για την ένταξη, πάντως, είναι η εξόφληση ή η ρύθμιση των τρεχουσών οφειλών βάσει της πάγιας ρύθμισης. Σημειώνεται ότι δεύτερη ευκαιρία παρέχεται και σε οφειλέτες που είχαν εντάξει παλαιότερα οφειλές στην πάγια ρύθμιση, αλλά στη συνέχεια την απώλεσαν. Η ένταξη στη ρύθμιση επιφέρει αυτόματη αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης (κατασχέσεις, πλειστηριασμοί) για τα ρυθμιζόμενα χρέη ενώ χορηγείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα στους οφειλέτες.

Καθυστέρηση πληρωμής ακόμη και μίας δόσης συνεπάγεται επιβάρυνση με προσαύξηση 15%, γεγονός που καθιστά σαφές ότι η συνέπεια στις πληρωμές αποτελεί βασικό όρο για τη διατήρηση της ρύθμισης και την αποφυγή πρόσθετων επιβαρύνσεων.