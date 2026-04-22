Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ ζητά ενιαία πρόταση από το Ιράν για την παράταση της εκεχειρίας

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, δήλωσε νωρίτερα σήμερα (22/4) ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει από το Ιράν μια ενιαία και συνολική πρόταση για την παράταση της εκεχειρίας.

Στο ίδιο πλαίσιο, σημείωσε ότι δεν έχει τεθεί μέχρι στιγμής συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις παραπάνω εξελίξεις.

Όπως ανέφερε, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καθορισμένη προθεσμία, ενώ την ίδια στιγμή ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να είναι ικανοποιημένος με την εφαρμογή του ναυτικού αποκλεισμού, ο οποίος εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ.

Επισημαίνεται ότι από την πλευρά του Ιράν, ο ναυτικός αποκλεισμός των λιμανιών του από τις ΗΠΑ, αποτελεί βασική αιτία που υπονομεύονται οι συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών.