Reuters: Στα τέλη 2026 η Ελλάδα δεν θα είναι η πιο χρεωμένη χώρα της Ευρωζώνης

Η Ελλάδα δεν θα είναι πλέον η χώρα της ευρωζώνης με το υψηλότερο δημόσιο χρέος έως το τέλος του τρέχοντος έτους, καθώς το χρέος της αναμένεται να μειωθεί κάτω από αυτό της Ιταλίας, σύμφωνα με πηγές και στοιχεία από το νέο δημοσιονομικό σχέδιο της Ρώμης.

Το ελληνικό χρέος εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει περίπου στο 137% του ΑΕΠ το 2026, από 145% το 2025, όπως ανέφεραν δύο ανώτεροι αξιωματούχοι στο Reuters.

Αντίθετα, η Ιταλία προβλέπει αύξηση του χρέους της από 137,1% του ΑΕΠ το 2025 σε 138,6% το 2026, σύμφωνα με το πολυετές δημοσιονομικό σχέδιο (DFP) του ιταλικού Υπουργείου Οικονομικών που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη.

«Η Ελλάδα δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην ευρωζώνη από φέτος», δήλωσε ένας από τους δύο Έλληνες αξιωματούχους στο Reuters.

Η νέα εκτίμηση για τον λόγο χρέους της Ελλάδας θα συμπεριληφθεί στο νέο μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό σχέδιο της χώρας, το οποίο θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο τέλος του μήνα.

Για την Ιταλία, το χρέος αναμένεται να παραμείνει σχεδόν σταθερό στο 138,5% το 2027, πριν υποχωρήσει στο 137,9% το 2028 και στο 136,3% το 2029, σύμφωνα με το ίδιο σχέδιο.

Από το 2020, το δημόσιο χρέος της Ελλάδας, το υψηλότερο στην ευρωζώνη για τις τελευταίες δύο δεκαετίες, έχει μειωθεί πάνω από 45 ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας στο 145% του ΑΕΠ το περασμένο έτος. Την ίδια περίοδο, η Ιταλία έχει μειώσει το χρέος της κατά περίπου 17 ποσοστιαίες μονάδες.

Η Ελλάδα, η οποία ανακάμπτει από τη δεκαετή οικονομική κρίση και τα τρία προγράμματα διάσωσης συνολικού ύψους περίπου 280 δισ. ευρώ, σχεδιάζει επίσης την πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους περίπου 7 δισ. ευρώ από το πρώτο πρόγραμμα διάσωσης εντός του έτους.