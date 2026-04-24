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ΑΑΔΕ: Νέα ψηφιακή εφαρμογή για ενημέρωση οφειλετών με αλληλέγγυα ευθύνη
Οικονομία
17:57 - 24 Απρ 2026

ΑΑΔΕ: Νέα ψηφιακή εφαρμογή για ενημέρωση οφειλετών με αλληλέγγυα ευθύνη

Reporter.gr Newsroom
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Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θέτει από σήμερα σε λειτουργία μία νέα ψηφιακή εφαρμογή παρέχοντας στους φορολογούμενους άμεση εικόνα για βεβαιωμένες οφειλές σε βάρος νομικών προσώπων ή οντοτήτων για τις οποίες έχουν αλληλέγγυα ευθύνη (άρ. 49 του ΚΦΔ, ν. 5104/2024, Α΄58).

Πιο συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν πλέον να ενημερώνονται αναλυτικά για:

  • Τις οφειλές τους που προέρχονται από τη συμμετοχή τους στη διοίκηση/εκπροσώπηση νομικών προσώπων ή οντοτήτων και για τις οποίες ευθύνονται κατά το άρθρο 49 του ΚΦΔ.
  • Την κατάσταση των οφειλών αυτών, δηλαδή αν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής.
  • Τα στοιχεία της ρύθμισης και αν η ρύθμιση είναι ενεργή ή έχει απολεσθεί.

Με τη νέα ψηφιακή εφαρμογή παρέχεται στους φορολογούμενους ένα εργαλείο ενημέρωσης, το οποίο διευκολύνει την επανένταξή τους σε απολεσθείσα ρύθμιση οφειλών νομικού προσώπου ή οντότητας [περ. δ΄ της παρ. 1 του άρ. 49 ΚΦΔ και της Α 1079/2025 ΑΥOO (Β΄3493)].

Η πρόσβαση στην εφαρμογή πραγματοποιείται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Ο Λογαριασμός μου (Οφειλές, Πληρωμές & Επιστροφές) > Οφειλές από συνυπευθυνότητα

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

  • Τηλεφωνικά: Στο 1521, χωρίς χρέωση, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:00-20:00.
  • Ψηφιακά: Μέσω της πλατφόρμας my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων > Ρυθμίσεις και Οφειλές Φυσικών Προσώπων > Οφειλές Φυσικών Προσώπων > Ενημέρωση για οφειλές από συνυπευθυνότητα (εταιρικές οφειλές)
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