Μπαράζ ελέγχων σε τρόφιμα και υπηρεσίες – Ποιες επιχειρήσεις μπαίνουν στο «στόχαστρο»

«Σαφάρι» ελέγχων εξαπολύει η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή σε τρόφιμα και υπηρεσίες, προκειμένου να περιορίσει τα φαινόμενα αισχροκέρδειας αλλά και των αδικαιολόγητων ανατιμήσεων, σε μια κρίσιμη περίοδο όπου πλήττονται οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί εξαιτίας των πληθωριστικών πιέσεων.

Κι αυτό την ώρα που οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι και με νέες ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα. Ανατιμήσεις που καταγράφονται και στον πληθωρισμό που ανακοινώνεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγγάρη, έχει δώσει εντολή να ενταθούν ακόμη περισσότερο οι έλεγχοι και να εστιαστούν εκεί όπου υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για αθέμιτη κερδοφορία. Στο επίκεντρο των ελέγχων βρίσκονται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλη τη διατροφική αλυσίδα, από την παραγωγή μέχρι τους μεσάζοντες και τα καταστήματα λιανικής πώλησης.

Τεχνητή νοημοσύνη

Οι ελεγκτές, με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, έχουν τη δυνατότητα καθημερινά και σε πραγματικό χρόνο να παρακολουθούν τις μεταβολές των τιμών. Επίσης, πολύ σύντομα οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν, μέσα από μια εφαρμογή, τις τιμές σε περισσότερα από 5.000 προϊόντα σε σούπερ μάρκετ της Ελλάδας αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν είναι τυχαίο ότι οι έλεγχοι εστιάζονται και σε προϊόντα που στη χώρα μας πωλούνται ακριβότερα σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης, όπως συμβαίνει σε ορισμένες περιπτώσεις με τα δημητριακά.

Η Αρχή έχει στα χέρια της, τουλάχιστον μέχρι το τέλος Ιουνίου, ένα σημαντικό «όπλο» για την καταπολέμηση της κερδοσκοπίας: το πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους, ένα μέτρο που, όπως όλα δείχνουν, θα παραταθεί για όσο διάστημα διαρκεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη η Ανεξάρτητη Αρχή για τον Έλεγχο της Αγοράς έχει ανακοινώσει πως στο μικροσκόπιο των ελεγκτών βρίσκονται περισσότερες από 100 εταιρείες τροφίμων για την τήρηση του μικτού περιθωρίου κέρδους, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί εκτεταμένοι και στοχευμένοι έλεγχοι σε 22 επιχειρήσεις χονδρεμπορίου κρέατος, 23 επιχειρήσεις χονδρεμπορίου φρούτων και λαχανικών, καθώς και σε περισσότερες από 57 εταιρείες τροφίμων και ποτών.

Σημαντικοί έλεγχοι γίνονται, εκτός από τα φυσικά καταστήματα, και στα ηλεκτρονικά, δηλαδή σε εταιρείες που πωλούν προϊόντα μέσω ιστοσελίδων ή κοινωνικών δικτύων.

Καύσιμα

Παράλληλα, όπως αναφέρεται, με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι έλεγχοι και στα πρατήρια καυσίμων, όπου ισχύει επίσης το πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους. Πρόσφατα, μάλιστα, επιβλήθηκαν πρόστιμα σε πρατήρια καυσίμων στην Αττική και στη Ρόδο που εντοπίστηκαν να παραβαίνουν τη νομοθεσία.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή πραγματοποιεί εντατικούς ελέγχους στην αγορά καυσίμων, παρακολουθώντας σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη των τιμών σε βενζίνη και πετρέλαιο, ενώ παράλληλα παρακολουθούνται οι τιμές σε όλα τα πρατήρια της χώρας μέσω της πλατφόρμας FuelPrices.gr.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή, θεσπίστηκαν τρεις νέες παρεμβάσεις για την ενίσχυση του ανταγωνισμού και την προστασία των καταναλωτών. Μεταξύ αυτών, καθίσταται υποχρεωτική η σήμανση στα ράφια των σούπερ μάρκετ για προϊόντα των οποίων η ποσότητα μειώνεται χωρίς αντίστοιχη μείωση της τιμής, με αυστηρές κυρώσεις που φτάνουν έως και τα 2 εκατ. ευρώ.