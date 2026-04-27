ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Fuel Pass: Παράταση αιτήσεων έως τις 30 Απριλίου για όλους τους δικαιούχους
Οικονομία
11:29 - 27 Απρ 2026

Fuel Pass: Παράταση αιτήσεων έως τις 30 Απριλίου για όλους τους δικαιούχους

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η πλατφόρμα για το Fuel Pass θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Πέμπτη 30 Απριλίου για όλους τους δικαιούχους, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους.

Υπενθυμίζεται ότι η καταβολή των ποσών πραγματοποιείται εντός 48 ωρών από την έγκριση της αίτησης. Ωστόσο, όσοι δεν πρόλαβαν να υποβάλουν αίτηση κατά τις δύο πρώτες ημέρες, λόγω τραπεζικών αργιών, αναμένεται να δουν τα χρήματα να πιστώνονται στους λογαριασμούς τους την επόμενη εβδομάδα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας vouchers.gov.gr, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) για όσους δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες.

Επισημαίνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και των ελεύθερων επαγγελματιών, εφόσον είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας. Βασικό κριτήριο αποτελεί το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα για το 2024, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 25.000 ευρώ για άγαμους και τις 35.000 ευρώ για έγγαμους ή όσους έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Τα όρια αυτά προσαυξάνονται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το εισοδηματικό όριο ανέρχεται σε 39.000 ευρώ, με αντίστοιχη αύξηση ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων μελών.

Τα ποσά της ενίσχυσης για το Fuel Pass 2026 διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος του οχήματος, την περιοχή κατοικίας και τον τρόπο καταβολής:

  • Για ιδιοκτήτες ΙΧ στην υπόλοιπη Ελλάδα: 50 ευρώ μέσω ψηφιακής κάρτας ή 40 ευρώ με τραπεζική κατάθεση
  • Για ιδιοκτήτες ΙΧ σε νησιά και παραμεθόριες περιοχές: 60 ευρώ με ψηφιακή κάρτα ή 50 ευρώ μέσω κατάθεσης
  • Για ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών ή μοτοποδηλάτων στην υπόλοιπη Ελλάδα: 30 ευρώ με ψηφιακή κάρτα ή 25 ευρώ μέσω τραπεζικής κατάθεσης
  • Για ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών ή μοτοποδηλάτων σε νησιά και παραμεθόριες περιοχές: 35 ευρώ με ψηφιακή κάρτα ή 30 ευρώ μέσω κατάθεσης

Να σημειωθεί ότι η ψηφιακή κάρτα που εκδίδεται στο πλαίσιο του προγράμματος θα μπορεί να χρησιμοποιείται έως και τις 31 Ιουλίου 2026.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συρία: Ξεκίνησε η ερήμην δίκη του ανατραπέντος Μπασάρ Αλ Άσαντ
Ειδήσεις

Συρία: Ξεκίνησε η ερήμην δίκη του ανατραπέντος Μπασάρ Αλ Άσαντ

Ελληνικό: Η πόλη των 15 λεπτών που θα αλλάξει τα δεδομένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο
Ειδήσεις

Ελληνικό: Η πόλη των 15 λεπτών που θα αλλάξει τα δεδομένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Κοινωνικός τουρισμός: Νέα παράταση στην υποβολή αιτήσεων μετά το «αλαλούμ» στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Κοινωνικός τουρισμός: Νέα παράταση στην υποβολή αιτήσεων μετά το «αλαλούμ» στην ηλεκτρονική πλατφόρμα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: «Χάρτης» των πληρωμών από 15 έως 19 Ιουνίου
Εργασιακά

e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: «Χάρτης» των πληρωμών από 15 έως 19 Ιουνίου

Αυξάνεται κατά 33.000 ο αριθμός των δικαιούχων του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού για την περίοδο 2026-2027
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Αυξάνεται κατά 33.000 ο αριθμός των δικαιούχων του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού για την περίοδο 2026-2027

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα για το πρόγραμμα ενίσχυσης της νέας επιχειρηματικότητας
Εργασιακά

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα για το πρόγραμμα ενίσχυσης της νέας επιχειρηματικότητας

Νέες επιδοτήσεις 1.066 δικαιούχων στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Νέες επιδοτήσεις 1.066 δικαιούχων στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
02/08/2026 - 12:38

Οι περισσότεροι μετανάστες έφυγαν από τη Θέουτα: Οι μαρτυρίες, η κριτική της Ευρώπης και η απάντηση του Σάντσεθ

Πολιτική
02/08/2026 - 11:55

ΠΑΣΟΚ: Ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε στην Πολιτική Προστασία, το αποτέλεσμα δεν τον δικαιώνει

Ειδήσεις
02/08/2026 - 11:48

Κυκλώνει τα Μέγαρα πυρκαγιά – Διαδοχικά 112 και στην Κεφαλονιά

Ειδήσεις
02/08/2026 - 11:18

Κρίση απασχόλησης της Gen Z στην Ινδία - Οργισμένη νεολαία στους δρόμους

Πολιτική
02/08/2026 - 10:54

Γεραπετρίτης, Διαμαντοπούλου και Χριστοδουλάκης διαψεύδουν δημοσίευμα για δήθεν δείπνο «συγκυβέρνησης»

Πολιτική
02/08/2026 - 10:25

Μητσοτάκης για φωτιές: H ένταση των φαινομένων ξεπερνά κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό

Ειδήσεις
02/08/2026 - 10:20

Ο Τραμπ ανακάλεσε τη σχεδιαζόμενη επίθεση κατά του Ιράν, επικαλούμενος διπλωματική πρόοδο

Ανεμοδείκτης
02/08/2026 - 09:36

Βουτιά στο... χάος

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
02/08/2026 - 09:21

Τα ηλεκτρικά αλλάζουν τις συνήθειες των αγοραστών - Τη διαφορά κάνει η γρήγορη φόρτιση

Πολιτική
01/08/2026 - 22:00

Τσουκαλάς: Ποιο είναι το περιεχόμενο και τα ανταλλάγματα της αδιαφανούς «συμφωνίας κυρίων» με τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις;

Ειδήσεις
01/08/2026 - 21:30

WSJ: Πώς η OpenAI έχασε τα «πρωτεία» στην τεχνητή νοημοσύνη από την Anthropic

Ειδήσεις
01/08/2026 - 21:00

NY Times: Fact-checking των ισχυρισμών Τραμπ – Το πραγματικό κόστος του πολέμου για τις ΗΠΑ

Πολιτική
01/08/2026 - 20:30

Τσουκαλάς: Η ΕΛΑΣ κάνει «light αντιπολίτευση» στη ΝΔ και μονομέτωπο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
01/08/2026 - 19:40

Ανεξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα σε Πόρτο Γερμενό και Δωρίδα - Απανωτά μηνύματα από 112 και συνεχείς εκκενώσεις

Ειδήσεις
01/08/2026 - 19:15

Red Code την Κυριακή (2/8) σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια - Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς

Αυτοδιοίκηση
01/08/2026 - 18:36

Δήμος Αθηναίων: Αίρεται η απαγόρευση πρόσβασης στο Λυκαβηττό - Κλειστός θα παραμείνει ο Λόφος Φινόπουλου

Ειδήσεις
01/08/2026 - 18:00

Γάζα: Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί - Καταστράφηκαν αποθήκες φαρμακευτικού υλικού

Πολιτική
01/08/2026 - 17:15

ΠΑΣΟΚ: Η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών δεν αποτελεί μεταρρύθμιση - Το δημόσιο σχολείο χρειάζεται στήριξη, όχι αποδόμηση

Ειδήσεις
01/08/2026 - 16:25

Times: Η Ισπανία επικρίνει τις χώρες της ΕΕ για την αντίδρασή τους στη μεταναστευτική κρίση

Magazino
01/08/2026 - 15:45

Φεστιβάλ Χαϊμαλίνα: «Δεν πειράζει να φοβόμαστε - Το θέμα είναι να μη δειλιάζουμε»

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:40

CNBC: Το πολύπλοκο πλέγμα εξουσίας στο Ιράν δυσχεραίνει τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:00

ΕΛ.ΑΣ.: Συλλήψεις για υπόθεση εμπορίας 57 ανθρώπων

Ειδήσεις
01/08/2026 - 14:30

Επίθεση ουκρανικών drones στη Μαύρη Θάλασσα - Βυθίστηκε πλοίο της Rosatom

Magazino
01/08/2026 - 14:00

Η UEFA δηλώνει ότι «έχει χάσει την εμπιστοσύνη της» στην ηγεσία του Ινφαντίνο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/08/2026 - 13:25

ΔΕΗ: Αμετάβλητο το πράσινο τιμολόγιο - Οι τιμές για τον Αύγουστο

Πολιτική
01/08/2026 - 12:58

Μητσοτάκης από Συντονιστικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας: Πλήρης στήριξη και εμπιστοσύνη στην Πυροσβεστική

Ειδήσεις
01/08/2026 - 12:30

Καιρός: Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων από το βράδυ (1/8) - Οι περιοχές με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς

Εργασιακά
01/08/2026 - 12:15

Ο «χάρτης» πληρωμών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για το διάστημα 3 με 7 Αυγούστου

Πολιτική
01/08/2026 - 12:12

Αναταράξεις στο κόμμα Καρυστιανού: Πώς απαντούν στις νέες αιχμές – Ο ρόλος του Πολιτικού Συμβουλίου

Ειδήσεις
01/08/2026 - 11:50

Τραγωδία στην Αθηνών - Λαμίας: Νεκρός οδηγός σε σύγκρουση δύο φορτηγών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ