Fuel Pass: Παράταση αιτήσεων έως τις 30 Απριλίου για όλους τους δικαιούχους

Η πλατφόρμα για το Fuel Pass θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Πέμπτη 30 Απριλίου για όλους τους δικαιούχους, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους.

Υπενθυμίζεται ότι η καταβολή των ποσών πραγματοποιείται εντός 48 ωρών από την έγκριση της αίτησης. Ωστόσο, όσοι δεν πρόλαβαν να υποβάλουν αίτηση κατά τις δύο πρώτες ημέρες, λόγω τραπεζικών αργιών, αναμένεται να δουν τα χρήματα να πιστώνονται στους λογαριασμούς τους την επόμενη εβδομάδα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας vouchers.gov.gr, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) για όσους δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες.

Επισημαίνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και των ελεύθερων επαγγελματιών, εφόσον είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας. Βασικό κριτήριο αποτελεί το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα για το 2024, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 25.000 ευρώ για άγαμους και τις 35.000 ευρώ για έγγαμους ή όσους έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Τα όρια αυτά προσαυξάνονται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το εισοδηματικό όριο ανέρχεται σε 39.000 ευρώ, με αντίστοιχη αύξηση ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων μελών.

Τα ποσά της ενίσχυσης για το Fuel Pass 2026 διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος του οχήματος, την περιοχή κατοικίας και τον τρόπο καταβολής:

Για ιδιοκτήτες ΙΧ στην υπόλοιπη Ελλάδα: 50 ευρώ μέσω ψηφιακής κάρτας ή 40 ευρώ με τραπεζική κατάθεση

Για ιδιοκτήτες ΙΧ σε νησιά και παραμεθόριες περιοχές: 60 ευρώ με ψηφιακή κάρτα ή 50 ευρώ μέσω κατάθεσης

Για ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών ή μοτοποδηλάτων στην υπόλοιπη Ελλάδα: 30 ευρώ με ψηφιακή κάρτα ή 25 ευρώ μέσω τραπεζικής κατάθεσης

Για ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών ή μοτοποδηλάτων σε νησιά και παραμεθόριες περιοχές: 35 ευρώ με ψηφιακή κάρτα ή 30 ευρώ μέσω κατάθεσης

Να σημειωθεί ότι η ψηφιακή κάρτα που εκδίδεται στο πλαίσιο του προγράμματος θα μπορεί να χρησιμοποιείται έως και τις 31 Ιουλίου 2026.