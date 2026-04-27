Κοινωνικός τουρισμός: Νέα παράταση στην υποβολή αιτήσεων μετά το «αλαλούμ» στην ηλεκτρονική πλατφόρμα

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων και Ανέργων της περιόδου 2026-2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), μετά τα σοβαρά προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί τις τελευταίες ημέρες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν πλέον να καταθέσουν τις αιτήσεις τους έως και την Τετάρτη 29 Απριλίου, στις 23:59, ανεξαρτήτως ΑΦΜ.

Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά σε «μεγάλη συμμετοχή» των πολιτών ως αιτία της παράτασης. Ωστόσο, η εικόνα που έχει διαμορφωθεί δείχνει ότι η πλατφόρμα αντιμετωπίζει επίμονα τεχνικά προβλήματα, τα οποία δυσχεραίνουν σημαντικά τη διαδικασία των υποβολών. Η απόδοση των δυσλειτουργιών αποκλειστικά στην αυξημένη ζήτηση αμφισβητείται, καθώς πρόκειται για ένα θέμα που ήταν αναμενόμενο να προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον γεγονός που θα μπορούσε να είχε προβλεφθεί.

Όσον αφορά το πρόγραμμα τώρα, αυτό πρόκειται να ξεκινήσει στις 18 Μαΐου 2026 -νωρίτερα από κάθε προηγούμενη χρονιά- με διάρκεια 13 μηνών. Θα διατεθούν συνολικά 300.000 επιταγές (vouchers), με συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατομμυρίων ευρώ.

Κάθε επιταγή αντιστοιχεί σε έναν μοναδικό αριθμό, ενώ η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων πραγματοποιείται σταδιακά, με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των δικαιούχων.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη από την πρώτη ημέρα υποβολής των αιτήσεων, την Τρίτη, καταγράφηκαν εκτεταμένα τεχνικά ζητήματα λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας, με χιλιάδες πολίτες να αναφέρουν καθυστερήσεις και συχνές αποσυνδέσεις από το σύστημα.