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Ελληνικό: Η πόλη των 15 λεπτών που θα αλλάξει τα δεδομένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο
Ειδήσεις
11:09 - 27 Απρ 2026

Ελληνικό: Η πόλη των 15 λεπτών που θα αλλάξει τα δεδομένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Reporter.gr Newsroom
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Στις πόλεις του μέλλοντος, όπως αποτυπώνονται στο εμβληματικό έργο του Ελληνικού, αναφέρθηκαν οι ομιλητές σε συζήτηση που διεξήχθη στο πλαίσιο του 11oυ Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, που πραγματοποιήθηκε στους Δελφούς το τριήμερο 22- 25 Απριλίου.  

Η Μελίνα Παϊζη Managing Director, Lamda Malls, Lamda Development, επισήμανε ότι ο τρόπος ανάπτυξης των πόλεων έχει μεταβληθεί, καθώς στο μέλλον θα λειτουργούν ως ενιαία οικοσυστήματα με κοινές προϋποθέσεις, όπως το να είναι πράσινες, έξυπνες, βιώσιμες, προσβάσιμες σε όλους, «future proof» και με επίκεντρο τον άνθρωπο και την ποιότητα ζωής. «Το Ελληνικό σχεδιάστηκε ως μία έξυπνη πόλη 15 λεπτών, στην οποία ο καθένας μπορεί να περιηγηθεί στο μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο, χωρίς να χρησιμοποιήσει αυτοκίνητο. Για κάθε τετραγωνικό μέτρο, που χτίσαμε, κάναμε και ένα τετραγωνικό μέτρο πρασίνου. Δίνουμε διαχρονική αξία στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων», είπε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας σε ερωτήσεις του Απόστολου Μαγγηριάδη τόνισε, ότι «οι εμπορικοί προορισμοί είναι πλέον μία μικρογραφία της πόλης. Ανοιχτοί, πράσινοι, με ψυχαγωγία, τεχνολογία και γαστρονομία. Ένα social hub, όπου κάποιος μπορεί να περάσει την ημέρα του. Το Ελληνικό, με το Ellinikon Mall και το Riviera Galleria θα αλλάζουν τα δεδομένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο». Επιπλέον έκανε αναφορά στον υβριδικό σχεδιασμό τους, καθώς θα εναλλάσσονται οι κλειστοί και οι υπαίθριοι χώροι. «Εναρμονίζουμε την ανάπτυξη με το παραλιακό μέτωπο. Τα εμπορικά κέντρα έχουν αλλάξει, είναι συνέχεια της πόλης και δίνουν υπεραξία στο έργο», κατέληξε.

Ο Θεόδωρος Γαβριηλίδης Chief Investment Officer LAMDA Development, έδωσε έμφαση στο μελλοντικό αποτύπωμα του εμβληματικού έργου, τονίζοντας ότι «όλοι οι συνεργάτες μας και η κοινωνία θα είναι περήφανοι όχι απλά για τα κέρδη, αλλά για τους κοινωνικούς δείκτες. Το πώς το Ελληνικό βελτιώνει τον τρόπο ζωής των ανθρώπων και ενισχύει τη συμπερίληψη. Δεν είναι γκέτο πλουσίων, αλλά ενσωματώνεται με την πόλη. Θα μετρηθεί από τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα μπορεί να κάνει ένα παγκοσμίου βεληνεκούς έργο». Χαρακτήρισε τις συνεργασίες ως «πυλώνες δημιουργίας αξίας και εμπιστοσύνης» και πρόσθεσε πως αναζητείται τεχνογνωσία, εξορθολογισμός του ρίσκου, αλλά κυρίως σύμμαχοι για να υπερασπιστούν το όραμα και το έργο, που είναι πολύπλοκο. «Θέλουμε τους best in class players για μακροχρόνια συνεργασία και εμπιστοσύνη», κατέληξε.

Ο Ιωάννης Κωνσταντινίδης Chief Strategy, Transformation & Wholesale officer OTE GROUP, επιβεβαίωσε, ότι όλοι έχουν ένα κοινό όραμα και πρόσθεσε πως η τεχνολογία είναι καταλύτης για τη δημιουργία των έξυπνων πόλεων και την εξυπηρέτηση των αναγκών τους. «Στο νέο μοντέλο πόλης, η τεχνολογία ενσωματώνεται εξαρχής στο σχεδιασμό. Μας εμπνέει η συνεργασία αυτή, που περιλαμβάνει υποδομές με υπερσύγχρονο δίκτυο οπτικών ινών στο σύνολο της ανάπλασης, υπερυψηλές ταχύτητες, premium υπηρεσίες συνδεσιμότητας και εξυπηρέτησης, κινητής, σταθερής, τηλεόρασης και έξυπνου σπιτιού, ενώ για τις επιχειρήσεις θέλουμε τις καλύτερες ICT λύσεις, όπως για το Ιατρικό Κέντρο», δήλωσε στο τέλος.

O Βασίλης Φουρλής, Πρόεδρος, Fourlis Holdings S.A. υπογράμμισε: «Το Ελληνικό είναι μία αστική ανάπλαση, που δεν είχε γίνει ποτέ στην Αθήνα, η οποία γύρισε την πλάτη της στην ακτή. Αυτή η προσπάθεια είναι εθνικός στόχος». Παράλληλα, έθεσε ως βασικές προϋποθέσεις επιτυχίας τέτοιων έργων την ύπαρξη ενός συντονιστή ιδιοκτήτη, την προτεραιότητα στις υποδομές και στους δημόσιους χώρους, καθώς και την απαιτούμενη ευελιξία στον σχεδιασμό. Αναφερόμενος στις προκλήσεις που προκύπτουν από τη ραγδαία ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, σημείωσε ότι η Ελλάδα διαθέτει από τα χαμηλότερα επίπεδα οργανωμένου λιανεμπορίου σε τετραγωνικά μέτρα στην Ευρώπη. Όπως τόνισε, η λιανική του μέλλοντος θα βασίζεται στη σύζευξη του online με το φυσικό κατάστημα.

Ο Γιώργος Ζέρδιλας, Γενικός Διευθυντής Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, επισήμανε, ότι η συμμετοχή στο πρότζεκτ ήταν στρατηγική επιλογή, καθώς το Ελληνικό είναι ένα ελληνικό project με εμβληματικό χαρακτήρα. «Στόχος ήταν να προσφερθούν υπηρεσίες, που ταιριάζουν με τη φιλοσοφία του έργου. Η ζύμωση και η ευελιξία οδήγησε στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Σημαντικό κομμάτι θα είναι το διαγνωστικό κέντρο, επείγοντα, πολυιατρεία, θα προσφέρουμε όμως και στους υγιείς πολίτες. Αυτή είναι η διαφορετικότητα: το wellness και longevity. Οι πληθυσμοί γηράσκουν, αλλά θέλουμε να είναι ενταγμένοι στην κοινωνία για μεγαλύτερο διάστημα. Να ζούμε περισσότερο και ποιοτικότερα. Μπαίνουμε σε ένα νέο κομμάτι αγοράς, που δεν έχει αναπτυχθεί πολύ στην Ελλάδα». συμπλήρωσε.

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