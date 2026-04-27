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Συρία: Ξεκίνησε η ερήμην δίκη του ανατραπέντος Μπασάρ Αλ Άσαντ
Ειδήσεις
11:20 - 27 Απρ 2026

Συρία: Ξεκίνησε η ερήμην δίκη του ανατραπέντος Μπασάρ Αλ Άσαντ

Reporter.gr Newsroom
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Την Κυριακή (26/4) άρχισε σε δικαστήριο της Συρίας η δίκη του ανατραπέντος προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ και άλλων στενών συνεργατών του, με μοναδικό παρόντα στο εδώλιο έναν από τους κατηγορούμενους.

Πιο αναλυτικά, ο ίδιος ο Άσαντ και ο αδελφός του, Μάχερ αλ Άσαντ, οι οποίοι εγκατέλειψαν τη Συρία μετά την πτώση του καθεστώτος τους τον Δεκέμβριο του 2024, θα δικαστούν ερήμην. Αντίθετα, ο εξάδελφός τους Άτεφ Νατζίμπ παρουσιάστηκε στο δικαστήριο υπό κράτηση και με χειροπέδες.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν κυρίως εγκλήματα και ωμότητες που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του συριακού εμφυλίου πολέμου, ο οποίος ξέσπασε τον Μάρτιο του 2011, μετά τη βίαιη καταστολή φιλοδημοκρατικών διαδηλώσεων.

«Σήμερα εγκαινιάζουμε τις πρώτες δίκες στο πλαίσιο της μεταβατικής δικαιοσύνης στη Συρία», δήλωσε ο δικαστής Φακρ αλ Ντιν αλ Αριάν κατά την έναρξη της διαδικασίας, διευκρινίζοντας ότι η υπόθεση αφορά τόσο έναν κατηγορούμενο που βρίσκεται υπό κράτηση όσο και άλλους που διαφεύγουν της σύλληψης.

Η διαδικασία πρόκειται να συνεχιστεί στις 10 Μαΐου.

Σύμφωνα με δικαστική πηγή, η πρώτη αυτή ακροαματική διαδικασία λειτουργεί ως εισαγωγή για τις επερχόμενες δίκες που θα αφορούν τον Άσαντ, τον αδελφό του και άλλα πρόσωπα του στενού τους κύκλου, όπως ο Νατζίμπ.

Ο Νατζίμπ, που συνελήφθη τον Ιανουάριο του 2025, είχε διατελέσει επικεφαλής της πολιτικής ασφάλειας στην πόλη Ντεράα, από όπου ξεκίνησε η εξέγερση του 2011. Κατηγορείται ότι πρωτοστάτησε σε εκτεταμένες επιχειρήσεις καταστολής και μαζικών συλλήψεων.

Όπως αναφέρεται, και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη του πρώην καθεστώτος αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης, μεταξύ των οποίων ο Ουασίμ αλ Άσαντ, επίσης εξάδελφος του πρώην προέδρου.

Υπενθυμίζεται ότι ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία, που διήρκεσε 13 χρόνια, στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 500.000 ανθρώπους. Κατά τη διάρκειά του, οι κυβερνητικές δυνάμεις προχώρησαν σε βομβαρδισμούς περιοχών υπό τον έλεγχο ανταρτών, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξαφανίστηκαν, πολλοί εκ των οποίων κρατούνταν σε φυλακές.

Μετά την ανάληψη της εξουσίας, οι νέες αρχές της χώρας έχουν προχωρήσει σε συλλήψεις πρώην αξιωματούχων και διαμηνύουν ότι θα επιδιώξουν την απόδοση ευθυνών για τα εγκλήματα της προηγούμενης περιόδου.

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