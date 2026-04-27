ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΑΑΔΕ: Ψηφιακή βεβαίωση δραστηριοτήτων για τη μετάβαση στους νέους ΚΑΔ
Οικονομία
15:42 - 27 Απρ 2026

ΑΑΔΕ: Ψηφιακή βεβαίωση δραστηριοτήτων για τη μετάβαση στους νέους ΚΑΔ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η προσαρμογή του Φορολογικού Μητρώου στα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα ταξινόμησης (NACE Αναθ. 2.1 και CPA 2.2) ολοκληρώθηκε με την αυτόματη αντιστοίχιση των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) για 1,9 εκατομμύρια επιχειρήσεις.

Η διαδικασία που απορρέει από την υποχρέωση εναρμόνισης με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 2023/137 και 2024/3103, υλοποιήθηκε κεντρικά από την ΑΑΔΕ, διασφαλίζοντας άμεση εναρμόνιση της χώρας με τα ευρωπαϊκά πρότυπα που ισχύουν από 1/1/2025.

Η μεθοδολογία της αντιστοίχισης

Για τη διευκόλυνση επιχειρήσεων και λογιστών, η ΑΑΔΕ ανέλαβε το κύριο βάρος της μετάπτωσης, εφαρμόζοντας αυτοματοποιημένα μοντέλα βάσει των επίσημων πινάκων της Eurostat, ώστε να μην απαιτηθεί εξαρχής αντιστοίχιση από τους ίδιους τους φορολογούμενους. Συγκεκριμένα:

  1. Για 1,4 εκατομμύρια ΑΦΜ η αντιστοίχιση έγινε άμεσα (one-to-one), χωρίς να απαιτείται καμία περαιτέρω ενέργεια.
  2. Για 510.000 ΑΦΜ, όπου ένας παλαιός κωδικός αντιστοιχεί πλέον σε περισσότερους νέους (one-to-many), η ΑΑΔΕ προχώρησε σε αυτόματο προσδιορισμό ενός κύριου ΚΑΔ και κατέταξε τους υπόλοιπους ως δευτερεύουσες δραστηριότητες.

Δομικές αλλαγές και όχι αυθαίρετες αντιστοιχίσεις

Η εμφάνιση πολλαπλών νέων ΚΑΔ σε ορισμένες επιχειρήσεις αποτελεί συνέπεια της κατάργησης γενικών κατηγοριών που δεν υφίστανται πλέον στο νέο ευρωπαϊκό σύστημα. Για παράδειγμα, οι κατηγορίες του υπαίθριου εμπορίου (47.8) και των πωλήσεων μέσω διαδικτύου (47.91) αναδιαρθρώθηκαν πλήρως.

Για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν στο υπαίθριο εμπόριο ή στις πωλήσεις μέσω αλληλογραφίας ή διαδικτύου, μέχρι την Τρίτη 28/4/2026 θα ολοκληρωθεί η εμφάνιση στη εικόνα Μητρώου της νέας τιμής τρόπου άσκησης δραστηριότητας.

Η τιμή αυτή θα περιλαμβάνει την ένδειξη «Υπαίθρια» ή «e-shop», κατά περίπτωση, και οι επιχειρήσεις θα ενημερωθούν με μήνυμα στη θυρίδα τους.

Νέα ψηφιακή βεβαίωση δραστηριοτήτων

Για τη διευκόλυνση των επαγγελματιών και προς αντιμετώπιση ζητημάτων που ανέκυψαν λόγω της αυτοματοποιημένης αντιστοίχισης, με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ προβλέπεται η έκδοση ψηφιακής βεβαίωσης, με την οποία αποτυπώνεται η μεταβολή των ΚΑΔ κάθε επιχείρησης (A.1004/2026 όπως τροποποιήθηκε με την Α.1090/2026). Ειδικότερα, στη βεβαίωση απεικονίζονται όλοι οι ενεργοί κωδικοί που διέθετε η επιχείρηση την 28/2/2026 καθώς και η αυτόματη αντιστοίχισή τους με τους νέους ΚΑΔ, με ημερομηνία έναρξης την 1/3/2026. Παράλληλα, γίνεται σαφής διαχωρισμός μεταξύ κύριων και δευτερευουσών δραστηριοτήτων. Η ψηφιακή βεβαίωση φέρει εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα και γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή για κάθε νόμιμη χρήση. Για τη διευκόλυνση της επεξεργασίας των στοιχείων, τα δεδομένα της αυτόματης αντιστοίχισης διατίθενται και σε ψηφιακό αρχείο φύλλου εργασίας.

Η εν λόγω βεβαίωση είναι διαθέσιμη από σήμερα, στην πλατφόρμα myBusinessSupport της ψηφιακής πύλης myAADE της ΑΑΔΕ.

Η ΑΑΔΕ παραμένει σε ανοιχτό διάλογο και συνεργασία με τους επαγγελματικούς φορείς και τους Λογιστές-Φοροτεχνικούς. Ο ρόλος τους είναι καθοριστικός για την τελική ευθυγράμμιση της δηλωθείσας με την πραγματική οικονομική δραστηριότητα των επιχειρήσεων, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα των οικονομικών δεδομένων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ταυτόχρονα, παρακολουθεί την πορεία προσαρμογής των επιχειρήσεων στους νέους ΚΑΔ και, εφόσον απαιτηθεί, θα δώσει επιπλέον χρόνο για τον εκ μέρους τους έλεγχο της αυτόματης μετάπτωσης στους νέους ΚΑΔ.

Επισημαίνεται ότι στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ στη διαδρομή Ψηφιακές Υπηρεσίες > Φορολογικές Υπηρεσίες > Μητρώο > Αλλαγή / Αντιστοίχιση ΚΑΔ με τους ισχύοντες από 1/3/2026, είναι διαθέσιμοι αναλυτικοί πίνακες αντιστοίχισης, επεξηγηματικές σημειώσεις και οδηγός συχνών ερωτήσεων – απαντήσεων.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις και πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

  1. Τηλεφωνικά: Στο 1521, χωρίς χρέωση, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:00 – 20:00.
  2. Ψηφιακά: Μέσω της πλατφόρμας my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Μητρώου > Μητρώο Φυσικών/Νομικών Προσώπων > Αλλαγή στοιχείων Μητρώου Φυσικών/Νομικών Προσώπων > Μεταβολή ΚΑΔ & Καθεστώτος ΦΠΑ.
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΑΔΕ: Ναρκωτικά, λεφτά μέχρι και… παπαγάλους βρήκαν οι ελεγκτές στα τελωνεία
Οικονομία

ΑΑΔΕ: Ναρκωτικά, λεφτά μέχρι και… παπαγάλους βρήκαν οι ελεγκτές στα τελωνεία

ΑΑΔΕ: Σύσταση τελωνειακού ελεγκτικού σταθμού στο Πλωμάρι Λέσβου από 3 Αυγούστου
Φορολογία

ΑΑΔΕ: Σύσταση τελωνειακού ελεγκτικού σταθμού στο Πλωμάρι Λέσβου από 3 Αυγούστου

ΑΑΔΕ: Πρόστιμα άνω του €1 εκατ. 8 διήμερα λουκέτα - Στο 37,42% η παραβατικότητα
Οικονομία

ΑΑΔΕ: Πρόστιμα άνω του €1 εκατ. 8 διήμερα λουκέτα - Στο 37,42% η παραβατικότητα

Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Στο ψηφιακό δίχτυ της ΑΑΔΕ και οι μικρές επιχειρήσεις από τον Οκτώβριο
Φορολογία

Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Στο ψηφιακό δίχτυ της ΑΑΔΕ και οι μικρές επιχειρήσεις από τον Οκτώβριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
02/08/2026 - 10:54

Γεραπετρίτης, Διαμαντοπούλου και Χριστοδουλάκης διαψεύδουν δημοσίευμα για δήθεν δείπνο «συγκυβέρνησης»

Πολιτική
02/08/2026 - 10:25

Μητσοτάκης για φωτιές: H ένταση των φαινομένων ξεπερνά κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό

Ειδήσεις
02/08/2026 - 10:20

Ο Τραμπ ανακάλεσε τη σχεδιαζόμενη επίθεση κατά του Ιράν, επικαλούμενος διπλωματική πρόοδο

Ανεμοδείκτης
02/08/2026 - 09:36

Βουτιά στο... χάος

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
02/08/2026 - 09:21

Τα ηλεκτρικά αλλάζουν τις συνήθειες των αγοραστών - Τη διαφορά κάνει η γρήγορη φόρτιση

Πολιτική
01/08/2026 - 22:00

Τσουκαλάς: Ποιο είναι το περιεχόμενο και τα ανταλλάγματα της αδιαφανούς «συμφωνίας κυρίων» με τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις;

Ειδήσεις
01/08/2026 - 21:30

WSJ: Πώς η OpenAI έχασε τα «πρωτεία» στην τεχνητή νοημοσύνη από την Anthropic

Ειδήσεις
01/08/2026 - 21:00

NY Times: Fact-checking των ισχυρισμών Τραμπ – Το πραγματικό κόστος του πολέμου για τις ΗΠΑ

Πολιτική
01/08/2026 - 20:30

Τσουκαλάς: Η ΕΛΑΣ κάνει «light αντιπολίτευση» στη ΝΔ και μονομέτωπο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
01/08/2026 - 19:40

Ανεξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα σε Πόρτο Γερμενό και Δωρίδα - Απανωτά μηνύματα από 112 και συνεχείς εκκενώσεις

Ειδήσεις
01/08/2026 - 19:15

Red Code την Κυριακή (2/8) σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια - Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς

Αυτοδιοίκηση
01/08/2026 - 18:36

Δήμος Αθηναίων: Αίρεται η απαγόρευση πρόσβασης στο Λυκαβηττό - Κλειστός θα παραμείνει ο Λόφος Φινόπουλου

Ειδήσεις
01/08/2026 - 18:00

Γάζα: Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί - Καταστράφηκαν αποθήκες φαρμακευτικού υλικού

Πολιτική
01/08/2026 - 17:15

ΠΑΣΟΚ: Η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών δεν αποτελεί μεταρρύθμιση - Το δημόσιο σχολείο χρειάζεται στήριξη, όχι αποδόμηση

Ειδήσεις
01/08/2026 - 16:25

Times: Η Ισπανία επικρίνει τις χώρες της ΕΕ για την αντίδρασή τους στη μεταναστευτική κρίση

Magazino
01/08/2026 - 15:45

Φεστιβάλ Χαϊμαλίνα: «Δεν πειράζει να φοβόμαστε - Το θέμα είναι να μη δειλιάζουμε»

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:40

CNBC: Το πολύπλοκο πλέγμα εξουσίας στο Ιράν δυσχεραίνει τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:00

ΕΛ.ΑΣ.: Συλλήψεις για υπόθεση εμπορίας 57 ανθρώπων

Ειδήσεις
01/08/2026 - 14:30

Επίθεση ουκρανικών drones στη Μαύρη Θάλασσα - Βυθίστηκε πλοίο της Rosatom

Magazino
01/08/2026 - 14:00

Η UEFA δηλώνει ότι «έχει χάσει την εμπιστοσύνη της» στην ηγεσία του Ινφαντίνο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/08/2026 - 13:25

ΔΕΗ: Αμετάβλητο το πράσινο τιμολόγιο - Οι τιμές για τον Αύγουστο

Πολιτική
01/08/2026 - 12:58

Μητσοτάκης από Συντονιστικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας: Πλήρης στήριξη και εμπιστοσύνη στην Πυροσβεστική

Ειδήσεις
01/08/2026 - 12:30

Καιρός: Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων από το βράδυ (1/8) - Οι περιοχές με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς

Εργασιακά
01/08/2026 - 12:15

Ο «χάρτης» πληρωμών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για το διάστημα 3 με 7 Αυγούστου

Πολιτική
01/08/2026 - 12:12

Αναταράξεις στο κόμμα Καρυστιανού: Πώς απαντούν στις νέες αιχμές – Ο ρόλος του Πολιτικού Συμβουλίου

Ειδήσεις
01/08/2026 - 11:50

Τραγωδία στην Αθηνών - Λαμίας: Νεκρός οδηγός σε σύγκρουση δύο φορτηγών

Ειδήσεις
01/08/2026 - 11:30

Κίεβο: Τουλάχιστον εννέα νεκροί από ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους

Υγεία
01/08/2026 - 11:10

«Προλαμβάνω»: Συνεχίζεται η χρηματοδότηση του προγράμματος έως το 2030 με 75 εκατ. ευρώ το χρόνο

Ειδήσεις
01/08/2026 - 10:42

Μαίνεται η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό - Ύφεση σε Αίγιο και Ρέθυμνο

Ειδήσεις
01/08/2026 - 10:22

Κοινή παρέμβαση φορέων της Σκύρου: Ζητούν απαντήσεις για την εμπορική λειτουργία των υδροπλάνων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ