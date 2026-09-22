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ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για τη Δήλωση Έναρξης Χρήσης των εφαρμογών timologio/myDATAapp στην ηλεκτρονική τιμολόγηση
Οικονομία
11:13 - 22 Σεπ 2026

ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για τη Δήλωση Έναρξης Χρήσης των εφαρμογών timologio/myDATAapp στην ηλεκτρονική τιμολόγηση

Reporter.gr Newsroom
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Με αφορμή την έναρξη της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης και την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση υποβολής της «Δήλωσης Έναρξης Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων» σε περίπτωση χρήσης των δωρεάν εφαρμογών timologio και myDATAapp.

Συγκεκριμένα, με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (Α.1128/2025, Β΄ 4937 και Α.1129/2025, Β΄ 4938), η συγκεκριμένη δήλωση απαιτείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Για την παροχή κινήτρων λόγω πρόωρης εφαρμογής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης (άρθρ. 71Θ, παρ. 1 ΚΦΕ), κατά το διάστημα που αυτά ίσχυαν.

β) Για τη δυνατότητα σταδιακής συμμόρφωσης των υπόχρεων οντοτήτων, με παράλληλη χρήση των υφιστάμενων τρόπων έκδοσης παραστατικών.

Τι ισχύει από 1/10/2026

Η υποβολή της δήλωσης, η οποία δύναται να λάβει χώρα έως 12/10/2026 απαιτείται πλέον αποκλειστικά από επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα έως 1.000.000 ευρώ, με βάση το φορολογικό έτος 2023, οι οποίες επιθυμούν να κάνουν χρήση της περιόδου προσαρμογής, από 1/10/2026 έως 31/12/2026, και να συνεχίσουν παράλληλα να εκδίδουν τα τιμολόγιά τους και με τους υφιστάμενους τρόπους.

Αν, από 1/10/2026, οι επιχειρήσεις εκδίδουν αποκλειστικά τα τιμολόγιά τους μέσω των εφαρμογών timologio ή myDATAapp, δεν απαιτείται η υποβολή «Δήλωσης Έναρξης Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων».

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω αφορούν την υποβολή δήλωσης σχετικά με τη χρήση των εφαρμογών timologio ή myDATAapp και δεν επηρεάζουν την υποχρέωση υποβολής δήλωσης για τη χρήση Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης όπως ορίζεται στην απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ (Α.1112/2025, Β’ 4206).

Ταυτόχρονα, η εφαρμογή της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης δεν επιφέρει καμία αλλαγή στις υποχρεώσεις και τον τρόπο έκδοσης των παραστατικών εσόδων στις συναλλαγές με τελικούς καταναλωτές, δηλαδή στις λιανικές συναλλαγές.

Η δήλωση, στις περιπτώσεις που απαιτείται, υποβάλλεται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή: Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > myDATA > Δήλωση ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων μέσω Παρόχου, ΙδιοΠαρόχου ή της εφαρμογής timologio.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

  • Τηλεφωνικά: Στο 1521 (χωρίς χρέωση), εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00.
  • Ψηφιακά: Στο my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων & myDATA > Timologio > Έκδοση τιμολογίων μέσω της ψηφιακής εφαρμογής timologio.
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