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Eurostat: Στο 4,6% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο – «Άλμα» 21,9% στην ενέργεια
Οικονομία
12:32 - 30 Απρ 2026

Eurostat: Στο 4,6% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο – «Άλμα» 21,9% στην ενέργεια

Reporter.gr Newsroom
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«Άλμα» σημείωσε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο, φτάνοντας το 4,6% από 3,4% τον Μάρτιο, σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση της Eurostat, η οποία δημοσιεύτηκε την Πέμπτη (30/4), με την αύξηση στο κόστος ενέργειας λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή να συνιστά τον κρισιμότερο μοχλό πίεσης στις οικονομίες της ευρωζώνης. 

Στην Ελλάδα, σε μηνιαία βάση, οι τιμές κατέγραψαν άνοδο 1,7%, ενώ στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3% τον Απρίλιο, από 2,6% τον προηγούμενο μήνα.

Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν πιο καθαρά τις επιπτώσεις που έχει στην ελληνική οικονομία ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η ενεργειακή κρίση που τον συνοδεύει. Παρόμοια εικόνα είχε προκύψει και από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον Μάρτιο, βάσει των οποίων ο δείκτης τιμών καταναλωτή ανέβηκε στο 3,9% από 2,7% τον Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με τα ίδια δεδομένα, τον Μάρτιο αυξήθηκαν σημαντικά τα κόστη σε βασικούς τομείς: οι μεταφορές κατά 8,1%, τα τρόφιμα κατά 4,5% και η στέγαση κατά 5,7%, σε μια περίοδο που άρχισαν να γίνονται πιο έντονες οι συνέπειες της κρίσης.

«Καίει» η ενέργεια

Στην Ελλάδα καταγράφηκε έντονη επιτάχυνση του δείκτη τιμών στην ενέργεια, ο οποίος αυξήθηκε κατά 21,9%, έναντι μόλις 7,7% τον Μάρτιο. Παράλληλα, ο πληθωρισμός σε τρόφιμα, αλκοόλ και καπνό παρέμεινε αυξημένος στο 4,1%, από 3,7% τον προηγούμενο μήνα. Πιο ήπια ήταν η μεταβολή στις υπηρεσίες, όπου οι τιμές σημείωσαν άνοδο 3,9% τον Απρίλιο, έναντι 3,8% τον Μάρτιο.

Στην ευρωζώνη, η ενέργεια αποτέλεσε τον βασικό παράγοντα ανόδου των τιμών, με αύξηση 10,9% από 5,1% τον Μάρτιο. Στον τομέα τροφίμων, αλκοόλ και καπνού καταγράφηκε οριακή μεταβολή, με άνοδο 2,5% έναντι 2,4% τον προηγούμενο μήνα, ενώ στις υπηρεσίες σημειώθηκε μικρή επιβράδυνση, με αύξηση 3% από 3,2%.

Από την έναρξη των εξελίξεων έως τα τέλη Απριλίου, οι τιμές του ντίζελ στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 0,32 ευρώ το λίτρο, ενώ η άνοδος στη βενζίνη 95 οκτανίων ήταν ακόμη μεγαλύτερη σε σύγκριση με τον μέσο όρο άλλων χωρών της Ευρωζώνης.

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχει ήδη αναθεωρήσει προς τα πάνω την πρόβλεψη για τον φετινό πληθωρισμό στο 3,2%, από 2,4% προηγουμένως, ενώ για το 2027 αναμένεται υποχώρηση στο 2,4%. Παρόμοιες εκτιμήσεις δίνουν και άλλοι φορείς, όπως η Τράπεζα της Ελλάδος (3,1%) και το ΔΝΤ (3,5%).

Ωστόσο, οι προβλέψεις παραμένουν αβέβαιες, καθώς η γεωπολιτική κατάσταση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να είναι ασταθής. Η πιθανότητα νέας κλιμάκωσης επηρεάζει και τις τιμές του πετρελαίου, οι οποίες έχουν ήδη ξεπεράσει τα 125 δολάρια ανά βαρέλι.

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Τελευταία τροποποίηση στις 30/04/2026 - 12:55
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