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ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 5,7% στα τροχαία ατυχήματα τον Φεβρουάριο
Ειδήσεις
12:27 - 30 Απρ 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 5,7% στα τροχαία ατυχήματα τον Φεβρουάριο

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα προσωρινά στοιχεία της έρευνας για τα «Οδικά Τροχαία Ατυχήματα», μηνός Φεβρουαρίου 2026. Ειδικότερα, τα Οδικά Τροχαία Ατυχήματα που συνέβησαν σε ολόκληρη τη Χώρα και προκάλεσαν τον θάνατο ή τον τραυματισμό ατόμων, αυξήθηκαν κατά 5,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 (663 τον Φεβρουάριο του 2026, έναντι 627 τον Φεβρουάριο του 2025).

Από τα παθόντα πρόσωπα των οδικών τροχαίων ατυχημάτων, καταγράφηκαν 31 νεκροί, 20 βαριά τραυματίες και 720 ελαφρά τραυματίες, έναντι 27 νεκρών, 22 βαριά τραυματιών και 724 ελαφρά τραυματιών τον Φεβρουάριο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση σε νεκρούς κατά 14,8%, μείωση κατά 9,1% σε βαριά τραυματίες και κατά 0,6% σε ελαφρά τραυματίες.

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Τελευταία τροποποίηση στις 30/04/2026 - 12:37
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