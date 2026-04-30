ΕΛΣΤΑΤ: Στα 8 ανήλθαν τα ναυτικά ατυχήματα σε ελληνικά εμπορικά πλοία το 2025

Οκτώ ναυτικά ατυχήματα σε ελληνικά εμπορικά πλοία και συνολικά 175 περιστατικά με εμπλοκή ατόμων σε πλοία ή θαλάσσιες περιοχές κατέγραψε το 2025 η Ελληνική Στατιστική Αρχή, με τα στοιχεία να δείχνουν μείωση των περιστατικών αλλά υψηλό αριθμό θανατηφόρων συμβάντων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2025 καταγράφηκαν συνολικά 8 ναυτικά ατυχήματα σε ελληνικά εμπορικά πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, συνολικής χωρητικότητας 16.680 ΚΟΧ. Τα πλοία αυτά αντιστοιχούν στο 0,43% του συνολικού αριθμού του ελληνικού εμπορικού στόλου και στο 0,05% της συνολικής χωρητικότητάς του. Από τα πλοία στα οποία σημειώθηκαν ατυχήματα, 1 ήταν δεξαμενόπλοιο και 7 επιβατηγά.

Ως προς τα αίτια, τα 7 από τα 8 ατυχήματα αποδόθηκαν σε βλάβες μηχανής, ενώ ένα περιστατικό προκλήθηκε από προσάραξη.

Σε ό,τι αφορά τα άτομα που ενεπλάκησαν σε ατυχήματα, ο συνολικός αριθμός ανήλθε σε 175 το 2025, καταγράφοντας μείωση 12,9% σε σχέση με το 2024. Από αυτά, τα 117 άτομα (ποσοστό 66,9%) έχασαν τη ζωή τους σε θανατηφόρα περιστατικά.

Αναλυτικότερα, από τους 117 θανάτους, οι 111 σημειώθηκαν σε θαλάσσιες περιοχές αρμοδιότητας των λιμενικών αρχών και οι 6 επάνω σε πλοία. Αντίστοιχα, από τα 58 μη θανατηφόρα περιστατικά, τα 34 καταγράφηκαν σε θαλάσσιες περιοχές και τα 24 σε πλοία.

Η ηλικιακή κατανομή δείχνει ότι τα περισσότερα άτομα που ενεπλάκησαν σε ατυχήματα ήταν ηλικίας 65 ετών και άνω, με 98 περιστατικά, αριθμός μειωμένος κατά 10,1% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Ειδικότερα, από τα 30 άτομα που τραυματίστηκαν επάνω σε πλοία, τα 6 κατέληξαν, ενώ τα υπόλοιπα 24 υπέστησαν ελαφρύτερους τραυματισμούς, όπως θλάσεις, διαστρέμματα και κατάγματα. Αντίθετα, στις θαλάσσιες περιοχές αρμοδιότητας των λιμενικών αρχών καταγράφηκαν 145 περιστατικά, εκ των οποίων 111 ήταν θανατηφόρα (κυρίως από πνιγμό ή άλλες αιτίες), 12 αφορούσαν τραυματισμούς όπως κατάγματα ή ακρωτηριασμούς και 22 σχετίζονταν με λοιπές αιτίες.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους θανάτους από πνιγμό, οι οποίοι μειώθηκαν κατά 19,8% το 2025 σε σχέση με το 2024, υποχωρώντας από 91 σε 73 περιστατικά.

Τέλος, επισημαίνεται ότι σε ξεχωριστή καταγραφή παρουσιάζονται τα στοιχεία για θανατηφόρα ατυχήματα και αγνοούμενους που σχετίζονται με παράνομη είσοδο σε θαλάσσιες περιοχές ευθύνης των ελληνικών λιμενικών αρχών για την περίοδο 2016–2025, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στα βασικά στοιχεία της έρευνας.

Διαβάστε ολόληρο το report της ΕΛΣΤΑΤ εδώ