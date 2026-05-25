Πιερρακάκης: Δεν θα περάσουμε το χρέος στα παιδιά μας, θα κάνουμε τη δουλειά σωστά

Για το χρέος και τη στρατηγική των πρόωρων αποπληρωμών μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής ΔΕΚΟ, τονίζοντας πως η παρούσα πολιτική είναι ώριμη, προνοητική και συνεπής, θέτοντας ως στόχο να μην περάσει το χρέος στην επόμενη γενιά.

Ειδικότερα, ο Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, παρεμβαίνοντας στην Επιτροπή της Βουλής κατά τη συζήτηση για την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος, εξήγησε ότι «από κάθε πρόωρη αποπληρωμή χρέους 1 δισ. ευρώ κερδίζουμε 30 εκατ. ευρώ» και σημείωσε πως μέχρι σήμερα «έχουμε αποπληρώσει ήδη 26,5 δισ. ευρώ που φέρνει 800 εκατ. ευρώ κέρδος».

Εξήγησε πως στην Ευρώπη, όπου πλέον υπάρχει ο κανόνας δαπανών, ορίζεται πως «το κομμάτι του πλεονάσματος που δύνασαι να ξοδέψεις είναι μόνο εκείνο το οποίο α) είτε το έχεις προσυμφωνήσει με την Κομισιόν, σε βάθος χρόνου είτε β) απορρέει από ενεργητικά μέτρα πολιτικής».

«Άρα, εμείς από τα έξτρα 2,9 δισ. ευρώ που είχαμε, που πήγαμε το 3,7 στο 4,9 πλεόνασμα, μπορούσαμε να ξοδέψουμε το 1 δισ. ευρώ και έχουμε ήδη ξοδέψει τα 800 εκατ. ευρώ για την στήριξη της κοινωνίας», συνέχισε.

Κάνοντας μία αναδρομή στην πρώτη εκλογική νίκη της ΝΔ, είπε:

«Το 2019 όταν αναλαμβάναμε την κυβέρνηση υπήρχε μία συζήτηση, την ξέρει πολύ καλά ο Διοικητής και την ξέρετε και όλοι σας, για το 2032. Το 2032 θα ερχόταν η χώρα σε πάρα πολύ δύσκολη θέση από το πώς θα έρχονταν πρόσθετα κόστη από τον αναβαλλόμενο τόκο του Greek Loan Facility (GLF).

Ο υπολογισμός είναι ότι είναι περίπου 25-30 δισ. ευρώ, το ακριβές πόσο θα το ξέρουμε τότε. Αυτή η συζήτηση δεν υφίσταται πλέον. Έχει τελειώσει. Δεν υπάρχει ρίσκο 2032. Γιατί δεν υπάρχει ρίσκο 2032;

Πρώτον από την καταπληκτική δουλειά που έχει κάνει ο ΟΔΔΗΧ, αυτά τα 25-30 δισ. ευρώ, έχει αποφασιστεί ότι θα πάνε σε βάθος 20ετίας.

Άρα, διαιρέστε το με το χρόνο – ν α πάρουμε το σενάριο το κακό – 30 δισ. ευρώ. Ας το διαιρέσουμε σε ετήσια βάση, 1,5 δισ. ευρώ το χρόνο. Και τι ξέραμε εμείς ως κυβέρνηση ότι πρέπει να κάνουμε; Να το ισοσκελίσουμε, να μπορέσουμε δηλαδή αυτό το έξτρα βάρος να το απορροφήσουμε με τις κινήσεις που θα έχουμε κάνει μέχρι τότε. Αυτό το κάνουν οι πρόωρες αποπληρωμές.

Γιατί εν αντιθέσει με αυτό το οποίο είπε ο κύριος Παππάς, είναι πιο κοστοβόρο αν το δει κανείς σε όρους spread το κόστος του πρώτου Μνημονίου, γιατί είναι ονομαστική η σύγκριση που έκανε.

Είναι τρίμηνο Euribor και 50 basis points το κόστος. Εμείς στο επταετές γιατί εμείς η διάρκεια είναι επτά χρόνια στο GLF είναι τρίμηνο Euribor και 35 basis points, μονάδες βάσης.

Άρα, από την ίδια τη σύγκριση κερδίζουμε. Τα στοιχεία τα έχω στο κινητό μου τηλέφωνο μιλώντας με τα στελέχη του ΟΔΔΗΧ, τα ίδια στελέχη με τα οποία συνεργάστηκε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και μου τα δώσανε».

Ο κ. Πιερρακάκης τόνισε πως «ο στόχος είναι και από τα υπόλοιπα χρήματα τα οποία θα συνεχίσουμε με τις πρόωρες αποπληρωμές, άρα περίπου 19,5 δισ. ευρώ, να έχουμε παλαντζάρει το κόστος αυτού του ποσού και να μην υφίσταται κανένα ρίσκο για τη χώρα».

Τόνισε, δε, πως κατά την εκτίμησή του «αυτή είναι μια εξαιρετικά ώριμη, προνοητική και συνεπής πολιτική γιατί κοιτάει μακριά στο χρόνο και τιμά και μια πολιτική διαγενεακή άποψη», η οποία είναι «να μην περάσει το χρέος στην επόμενη γενιά».

«Νομίζω ότι ανεξαρτήτως κομματικής και πολιτικής προέλευσης, μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι μια γενιά το φορτώθηκε και το παρέλαβε από τις προηγούμενες. Λοιπόν αυτή η γενιά δεν θα το ξαναφορτώσει. Θα κάνει τη δουλειά σωστά. Αυτό αποδεικνύει αυτή η πολιτική», υπογράμμισε στο ίδιο πλαίσιο, επισημαίνοντας ακόμη πως αυτή η πολιτική «τιμάται και διεθνώς, αντανακλάται και στις αξιολογήσεις της χώρας μας από τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης».

Και επέμεινε στην αξία της αποπληρωμής, για να μην επιβαρυνθούν οι επόμενες γενιές, λέγοντας πως αυτό είναι το σημαντικότερο όλων, κάτι που – όπως τόνισε – «καταλαβαίνει κάθε άνθρωπος που μας βλέπει: μην περνάτε τα βάρη στα παιδιά σας. Λοιπόν δεν τα περνάμε. Και δεν τα περνάμε με αυτόν τον τρόπο και με αυτή τη στρατηγική».

Φορολόγηση τραπεζών

Σχετικά με τη φορολόγηση των τραπεζών, ο κ. Πιερρακάκης είπε πως σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ για το 2025, τα λειτουργικά έσοδα αυξήθηκαν μόλις κατά 0,5% και τα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά 15%, ενώ τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 7,2%. Συνεπώς, τα καθαρά λειτουργικά αποτελέσματα των τραπεζών μειώθηκαν κατά περίπου 247 εκατομμύρια ευρώ.

Παρ’ όλα αυτά, σημείωσε πως τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν από τα 5,44 δισ. ευρώ στα 5,82 δισ. ευρώ, κάτι που συνέβη όχι επειδή αυξήθηκαν σημαντικά τα βασικά έσοδα των τραπεζών, αλλά επειδή έχουμε μείωση προβλέψεων πιστωτικού κινδύνου κατά 438 εκατομμύρια ευρώ· μείωση, δηλαδή, ζημιών κατά 158 εκατομμύρια ευρώ και μικρότερες μη επαναλαμβανόμενες θετικές επιδράσεις.

Όπως εξήγησε, «οι τράπεζες χρειάζονται λιγότερες προβλέψεις πλέον γιατί μειώθηκαν οι επισφάλειες και βελτιώθηκε η κατάσταση της οικονομίας. Και δείτε σε ποιο διεθνές περιβάλλον έχει συμβεί ακριβώς αυτό. Και αυτό κάτι λέει».

Σύμφωνα με το ίδιο, η πρόσθετη φορολόγηση «θα περιόριζε την κεφαλαιακή ενίσχυση και θα μείωνε τη δυνατότητα χρηματοδότησης της οικονομίας».

Μάλιστα, σημείωσε χαρακτηριστικά: «Γιατί εμάς τώρα η δουλειά μας ποια είναι; Να αυξηθεί η χρηματοδότηση στον κόσμο που μας βλέπει. Και σε επιχειρήσεις και στους πολίτες, συνολικότερα. Άρα, εμείς θέλουμε να πετύχουμε αυτό. Αυτός είναι ο στόχος μας. Και προσθέτω ότι θα έστελνε και αρνητικό μήνυμα στις αγορές σε μια περίοδο που η Ελλάδα έχει ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα» και συμπλήρωσε:

«Το πιο λάθος από όλα βασικά εδώ ποιο είναι; Δεν είναι τόσο η πολιτική που θα λάβεις όσο εσύ να μην είσαι συνεπής στην πολιτική που θα λάβεις. Μην κουνάς το γήπεδο. Αν το κουνάς πάρα πολύ, δίνει πολύ λάθος μήνυμα στις αγορές και εν τέλει δρα εναντίον στους ανθρώπους που θέλεις να βοηθήσεις».

«Και αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς δεν προτιθέμεθα να το κάνουμε και δεν πρέπει να το κάνουμε», ξεκαθάρισε, λέγοντας πως η κυβέρνηση έχει ήδη κάνει παρεμβάσεις στις τραπεζικές χρεώσεις και αναφέροντας τις πιο πρόσφατες εξ αυτών, όπως η κατάργηση των προμηθειών (Ιούλιος 2025). Τόνισε, δε, πως «είμαστε από πάνω» και «δεν έχουμε κάποια ιδεοληψία», αλλά βασικό για την κυβέρνηση είναι «το σύστημα να δουλεύει».

Σε αυτό το πλαίσιο, είπε πως «αν κρίνουμε ότι πρέπει να παρεμβαίνουμε, παρεμβαίνουμε, το τι είναι ευεργετικό για τη μεγάλη εικόνα. Αν χρειαστεί να παρεμβούμε ξανά, θα ξαναπαρέμβουμε».

Ωστόσο, αφήνοντας σαφείς αιχμές κατά της αντιπολίτευσης και κυρίως του ΠΑΣΟΚ, σημείωσε πως ο στόχος δεν είναι να ξεκινήσουν από μία αφετηρία «η οποία λέει ότι πρέπει να εργαλειοποιούμε τις τράπεζες πολιτικά για να παράξουμε κάποιο πολιτικό μήνυμα. Γιατί όσες φορές αυτό συνέβη στην ελληνική Ιστορία, δεν ήταν για καλό. Και δεν ήταν για καλό σίγουρα των πιο ευάλωτων».

Όσον αφορά, τέλος, στον αναβαλλόμενο φόρο είπε πως γίνονται συνεχώς ενέργειες για τη διαχείριση του ληξιπρόθεσμού χρέους, σημειώνοντας ότι το «ληξιπρόθεσμο ιδιωτικό χρέος από 70% που ήταν το 2018, το Q4 του ‘25, ήταν 57%».

«Πρόσφατα, είδατε, κάναμε τις 72 δόσεις. Έχουμε μειώσει από τις 10.000 ευρώ στις 5.000 ευρώ τη δυνατότητα υπαγωγής στον εξωδικαστικό. Βοηθάμε τις επιχειρήσεις. Κάνουμε ό,τι μπορούμε… στήριξη πρώτης κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού για να στηρίξουμε τους πολίτες που έχουν περισσότερο ανάγκη στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της χώρας. Και κλείνω με μια τελευταία φράση πολιτική, παρότι δεν έχουμε εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ στην αίθουσα… να πω ότι το «παρών» το οποίο άκουσα από το ΠΑΣΟΚ δεν είναι μια αντανάκλαση της αξίας του διοικητή. Είναι μια αντανάκλαση της πολιτικής αμηχανίας του ΠΑΣΟΚ στο σύνολο της πολιτικής του», είπε καταληκτικά.