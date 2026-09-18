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Πιερρακάκης: Ενεργειακή κρίση και παραγωγικότητα τα δύο βασικά θέματα στο Eurogroup
Πολιτική
13:14 - 18 Σεπ 2026

Πιερρακάκης: Ενεργειακή κρίση και παραγωγικότητα τα δύο βασικά θέματα στο Eurogroup

Reporter.gr Newsroom
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«Η Ευρώπη χρειάζεται επαγρύπνηση απέναντι στους άμεσους κινδύνους και ταχύτητα στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις», δήλωσε προσερχόμενος  στη συνεδρίαση του Eurogroup στο Δουβλίνο ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Αναλυτικά η δήλωσή του:

Καλημέρα σας.

Είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι στο Δουβλίνο σήμερα για τις συνεδριάσεις του Eurogroup και του ECOFIN, στην πατρίδα του προκατόχου μου, Πασκάλ Ντόναχιου, του οποίου η συνεισφορά στο Eurogroup υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική. Και θα ήθελα να ξεκινήσω αποδίδοντας ιδιαίτερο φόρο τιμής σε αυτή τη συνεισφορά.

Σήμερα έχουμε δύο θέματα στην ατζέντα του Eurogroup.

Το πρώτο είναι να αποτιμήσουμε τις πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις. Βλέπουμε πιέσεις στις αγορές ενέργειας, καθώς και στις τιμές. Θα συζητήσουμε τον αντίκτυπο αυτών των πιέσεων στις οικονομίες μας, στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις μας, τα μέτρα που λαμβάνουμε για να μετριάσουμε αυτόν τον αντίκτυπο, καθώς και το πώς μπορούμε να συντονίσουμε περαιτέρω τις ενέργειές μας.

Το δεύτερο θέμα στην ατζέντα είναι η παραγωγικότητα. Βρισκόμαστε δύο χρόνια μετά τη δημοσίευση της έκθεσης Ντράγκι και, σε σημαντικό βαθμό, μένει ακόμη να περάσουμε από τη διάγνωση στην υλοποίηση. Υπάρχει ένα χάσμα παραγωγικότητας μεταξύ της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Πρέπει να κλείσουμε αυτό το χάσμα, προκειμένου η Ευρώπη να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές της. Και σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, προσκαλέσαμε σήμερα τον Γενικό Γραμματέα του ΟΟΣΑ, Ματίας Κόρμαν, να συμμετάσχει στο Eurogroup, προκειμένου να συζητήσουμε τις προτάσεις του ΟΟΣΑ για την Ευρώπη με στόχο τη βελτίωση των επιδόσεών της στην παραγωγικότητα.

Συνολικά, αν μου ζητούσατε να περιγράψω με μία λέξη τις οικονομικές επιδόσεις της Ευρώπης τους τελευταίους μήνες και τα τελευταία χρόνια, η λέξη που θα χρησιμοποιούσα είναι ανθεκτικότητα.

Και είναι αυτονόητο ότι η ανθεκτικότητα είναι υπαρξιακής σημασίας. Άλλωστε, προέρχομαι από μια χώρα που αναγκάστηκε να το μάθει αυτό με τον δύσκολο τρόπο. Θα προσέθετα, όμως, ότι η ανθεκτικότητα δεν αποτελεί από μόνη της στρατηγική ανάπτυξης.

Αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για να αξιοποιήσει η Ευρώπη πλήρως τις οικονομικές της δυνατότητες, αλλά δεν αποτελεί επαρκή προϋπόθεση.

Ως εκ τούτου, το μήνυμά μας σήμερα εδώ είναι διττό: επαγρύπνηση απέναντι στους άμεσους κινδύνους και τις απειλές και ταχύτητα στην υλοποίηση όλων των μεταρρυθμίσεων που η Ευρώπη έχει τόσο επιτακτική ανάγκη να υλοποιήσει.



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