ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 6,1% στον τζίρο του λιανεμπορίου τον Μάρτιο με «οδηγό» τα καύσιμα
Οικονομία
12:45 - 29 Μάι 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 6,1% στον τζίρο του λιανεμπορίου τον Μάρτιο με «οδηγό» τα καύσιμα

Reporter.gr Newsroom
Αισθητά αυξημένο κύκλο εργασιών και όγκους παρουσίασαν οι επιχειρήσεις στον κλάδο του λιανικού εμπορίου τον Μάρτιο, με τα στοιχεία να λαμβάνουν ώθηση ωστόσο και από τις εξαιρετικά υψηλότερες τιμές της βενζίνης λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τους Δείκτες Κύκλου Εργασιών και Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, με έτος βάσης 2021=100,0 και μήνα αναφοράς τον Μάρτιο 2026, η εξέλιξη των οποίων, σύμφωνα με στοιχεία προσωρινά και διορθωμένα ως προς τον αριθμό εργάσιμων ημερών τυπικού μήνα ίσης χρονικής διάρκειας, έχει ως εξής:

  • Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών κατά τον μήνα Μάρτιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2025, παρουσίασε αύξηση 6,1% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2026 αύξηση 4,2%.
  • Ο Γενικός Δείκτης Όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές), κατά τον μήνα Μάρτιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2025, παρουσίασε αύξηση 3,0% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2026 αύξηση 0,7%.

  • Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, κατά τον μήνα Μάρτιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2026 παρουσίασε αύξηση 0,2%.
  • Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον μήνα Μάρτιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2026 παρουσίασε μείωση 0,5%.
  • Στις επιμέρους κατηγορίες του δείκτη, τα μεγαλύτερα ποσοστά αύξησης τζίρου παρατηρήθηκαν στην κατηγορία Έπιπλα – Ηλεκτρικά είδη – Οικιακός εξοπλισμός κατά 13% και τα Καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων κατά 11%.
  • Εξαιρουμένων των πωλήσεων καυσίμων και λιπαντικών αυτοκινήτων, ο δείκτης κύκλου εργασιών κατέγραψε επίσης σημαντική αύξηση 5,1% από πέρυσι, αλλά εμφανίζοντας και έντονη κάμψη σε σχέση με τους δύο πρώτους μήνες του χρόνου (Ιανουάριος +9,4%, Φεβρουάριος +9,7%).
  • Παρομοίως, ο δείκτης όγκου χωρίς την επίδραση καυσίμων και λιπαντικών αυτοκινήτων κινήθηκε σε παραπλήσια επίπεδα με αύξηση 2,9%, αλλά εμφανίζοντας και ισχυρή κάμψη σε σύγκριση με το πρώτο δίμηνο του 2026 (Ιανουάριος +6,1%, Φεβρουάριος +6,3%).

Διευκρινίζεται ότι η χρονοσειρά του εποχικά διορθωμένου δείκτη επαναϋπολογίζεται κάθε φορά που προστίθεται μια νέα παρατήρηση και μπορεί να διαφέρει από το 100 στο έτος βάσης, καθώς η εποχική επίδραση δεν είναι ίδια κάθε χρόνο. Ως εκ τούτου, η εποχικά διορθωμένη χρονοσειρά διαφέρει από την αντίστοιχη που δημοσιεύτηκε στην Ανακοίνωση του προηγούμενου μήνα.

