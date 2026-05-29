ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 6,1% στον τζίρο του λιανεμπορίου τον Μάρτιο με «οδηγό» τα καύσιμα

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τους Δείκτες Κύκλου Εργασιών και Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, με έτος βάσης 2021=100,0 και μήνα αναφοράς τον Μάρτιο 2026, η εξέλιξη των οποίων, σύμφωνα με στοιχεία προσωρινά και διορθωμένα ως προς τον αριθμό εργάσιμων ημερών τυπικού μήνα ίσης χρονικής διάρκειας, έχει ως εξής:
- Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών κατά τον μήνα Μάρτιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2025, παρουσίασε αύξηση 6,1% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2026 αύξηση 4,2%.
- Ο Γενικός Δείκτης Όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές), κατά τον μήνα Μάρτιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2025, παρουσίασε αύξηση 3,0% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2026 αύξηση 0,7%.
- Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, κατά τον μήνα Μάρτιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2026 παρουσίασε αύξηση 0,2%.
- Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον μήνα Μάρτιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2026 παρουσίασε μείωση 0,5%.
- Στις επιμέρους κατηγορίες του δείκτη, τα μεγαλύτερα ποσοστά αύξησης τζίρου παρατηρήθηκαν στην κατηγορία Έπιπλα – Ηλεκτρικά είδη – Οικιακός εξοπλισμός κατά 13% και τα Καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων κατά 11%.
- Εξαιρουμένων των πωλήσεων καυσίμων και λιπαντικών αυτοκινήτων, ο δείκτης κύκλου εργασιών κατέγραψε επίσης σημαντική αύξηση 5,1% από πέρυσι, αλλά εμφανίζοντας και έντονη κάμψη σε σχέση με τους δύο πρώτους μήνες του χρόνου (Ιανουάριος +9,4%, Φεβρουάριος +9,7%).
- Παρομοίως, ο δείκτης όγκου χωρίς την επίδραση καυσίμων και λιπαντικών αυτοκινήτων κινήθηκε σε παραπλήσια επίπεδα με αύξηση 2,9%, αλλά εμφανίζοντας και ισχυρή κάμψη σε σύγκριση με το πρώτο δίμηνο του 2026 (Ιανουάριος +6,1%, Φεβρουάριος +6,3%).
Διευκρινίζεται ότι η χρονοσειρά του εποχικά διορθωμένου δείκτη επαναϋπολογίζεται κάθε φορά που προστίθεται μια νέα παρατήρηση και μπορεί να διαφέρει από το 100 στο έτος βάσης, καθώς η εποχική επίδραση δεν είναι ίδια κάθε χρόνο. Ως εκ τούτου, η εποχικά διορθωμένη χρονοσειρά διαφέρει από την αντίστοιχη που δημοσιεύτηκε στην Ανακοίνωση του προηγούμενου μήνα.