ALCO: Μόλις το 44% των Ελλήνων θα κάνει φέτος διακοπές – Σημαντική επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης

Η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης των νοικοκυριών αποτυπώνεται με σαφήνεια στη νέα δημοσκόπηση της ALCO, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάστηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha. Τα ευρήματα δείχνουν ότι ολοένα και περισσότεροι πολίτες δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στο αυξημένο κόστος ζωής, γεγονός που επηρεάζει άμεσα ακόμη και τον προγραμματισμό των καλοκαιρινών διακοπών.

Τα ευρήματα της δημοσκόπησης αναδεικνύουν τη συνεχιζόμενη οικονομική πίεση που βιώνουν τα νοικοκυριά, με άμεσες συνέπειες στην καθημερινότητα και στις επιλογές των πολιτών, ακόμη και σε έναν τομέα που παραδοσιακά συνδέεται με την ξεκούραση και την αναψυχή, όπως οι καλοκαιρινές διακοπές.

Σύμφωνα με τη μέτρηση, το 47% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι η οικονομική του κατάσταση είναι χειρότερη σε σχέση με πέρυσι, ενώ μόλις το 7% εκτιμά ότι τα οικονομικά του έχουν βελτιωθεί. Η εικόνα αυτή αντανακλά την πίεση που συνεχίζουν να ασκούν η ακρίβεια και το αυξημένο κόστος διαβίωσης στα ελληνικά νοικοκυριά.

Η οικονομική δυσχέρεια φαίνεται να επηρεάζει και τις καλοκαιρινές εξορμήσεις. Το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι θα καταφέρουν να κάνουν διακοπές φέτος διαμορφώνεται στο 44%, καταγράφοντας πτώση πέντε ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το 2025, όταν το αντίστοιχο ποσοστό ανερχόταν στο 49%.

Ανάμεσα σε όσους δεν θα ταξιδέψουν το φετινό καλοκαίρι, σχεδόν οι μισοί (47%) αποδίδουν την απόφασή τους σε οικονομικούς λόγους. Ως βασικότερα εμπόδια αναφέρονται το υψηλό κόστος διαμονής, το οποίο επικαλείται το 76%, καθώς και η ανάγκη κάλυψης άλλων βασικών οικογενειακών και προσωπικών υποχρεώσεων, που αναφέρει το 74% των ερωτηθέντων.

Όσοι τελικά θα καταφέρουν να πραγματοποιήσουν διακοπές, επιλέγουν κυρίως πιο οικονομικές λύσεις. Συγκεκριμένα, το 46% δηλώνει ότι θα φιλοξενηθεί σε δικό του ή συγγενικό σπίτι, το 37% θα προτιμήσει ξενοδοχείο, το 12% θα επιλέξει κατάλυμα τύπου Airbnb, ενώ μόλις το 5% σχεδιάζει να κάνει διακοπές σε κάμπινγκ.

Σε ό,τι αφορά τη διάρκεια των διακοπών, η πλειονότητα των ερωτηθέντων (59%) αναφέρει ότι θα παραμείνει για τον ίδιο αριθμό ημερών όπως και πέρυσι. Αντίθετα, το 21% δηλώνει ότι θα περιορίσει τη διάρκεια των διακοπών του, ενώ το 15% εκτιμά ότι θα παραμείνει περισσότερο χρόνο σε σχέση με το προηγούμενο καλοκαίρι.

Η έρευνα κατέγραψε και τις απόψεις των πολιτών σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το ενδεχόμενο νέας έντασης στην περιοχή. Το 46% των συμμετεχόντων δηλώνει ότι δεν ανησυχεί για πιθανή κλιμάκωση με την Τουρκία, ενώ το 44% εκφράζει φόβο για ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

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