ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΑΑΔΕ-AGEA: Συνάντηση εργασίας για αγροτικές πληρωμές και αξιοποίηση ιταλικής τεχνογνωσίας
Οικονομία
22:15 - 16 Ιουν 2026

ΑΑΔΕ-AGEA: Συνάντηση εργασίας για αγροτικές πληρωμές και αξιοποίηση ιταλικής τεχνογνωσίας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους του ιταλικού οργανισμού πληρωμών AGEA πραγματοποιήθηκε στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με αντικείμενο την τεχνογνωσία που διαθέτει ο ιταλικός οργανισμός σε κρίσιμες λειτουργίες των αγροτικών πληρωμών.

Στη συνάντηση συμμετείχαν από την πλευρά της AGEA, ο επικεφαλής του Οργανισμού, Fabio Vitale, Director, και ο Διευθυντής Συντονισμού, Salvatore Carfì, οι οποίοι παρουσίασαν την ιταλική εμπειρία σε θέματα πληρωμών, ελέγχων, διασταυρώσεων και ανάλυσης κινδύνου.

O Διοικητής και τα στελέχη της ΑΑΔΕ είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζει η AGEA στη λειτουργία του ιταλικού οργανισμού πληρωμών, καθώς και για τις διαδικασίες που υποστηρίζουν την ορθή και έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων στους δικαιούχους.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αξιοποίηση της τηλεπισκόπησης και του συστήματος monitoring για την παρακολούθηση των δηλώσεων και των καλλιεργειών, καθώς και στη συμβολή τους στην ενίσχυση της ακρίβειας, της διαφάνειας και της αξιοπιστίας των πληρωμών.

Στο πλαίσιο της συνάντησης εξετάστηκαν, επίσης, ζητήματα που συνδέονται με τη νέα αίτηση ΟΣΔΕ, τις διαδικασίες υποβολής και επεξεργασίας των δηλώσεων, καθώς και τους ελέγχους που απαιτούνται για τη διασταύρωση στοιχείων και την επιβεβαίωση των δικαιούχων.

Η ιταλική εμπειρία έχει ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική πλευρά, καθώς η Ελλάδα και η Ιταλία παρουσιάζουν παρόμοιο γεωχωρικό υπόβαθρο, γεγονός που καθιστά χρήσιμη την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα τηλεπισκόπησης, monitoring, ελέγχων και διαχείρισης αγροτικών πληρωμών.

Συμφωνήθηκε, επίσης, η συνέχιση της συνεργασίας σε τεχνικό επίπεδο, με μετάβαση στελεχών της ΑΑΔΕ στην Ιταλία, προκειμένου να ενημερωθούν περαιτέρω για τις διαδικασίες και τις πρακτικές που εφαρμόζει η AGEA.

Η επαφή της ΑΑΔΕ με την AGEA εντάσσεται στην προσπάθεια άντλησης εμπειρίας από ευρωπαϊκούς οργανισμούς πληρωμών που έχουν αναπτύξει τεχνογνωσία στον τομέα των αγροτικών ενισχύσεων, με στόχο την αξιοποίηση χρήσιμων πρακτικών κατά τον σχεδιασμό των επόμενων βημάτων.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΑΔΕ: Στο... περίμενε 130.000 δικαούχοι για €190 εκατ. – Τι μπλοκάρει τις επιστροφές φόρων
Φορολογία

ΑΑΔΕ: Στο... περίμενε 130.000 δικαούχοι για €190 εκατ. – Τι μπλοκάρει τις επιστροφές φόρων

ΑΑΔΕ: Κατασχέθηκαν 5,6 εκατ. λαθραία τσιγάρα στο Τελωνείο Κήπων
Ειδήσεις

ΑΑΔΕ: Κατασχέθηκαν 5,6 εκατ. λαθραία τσιγάρα στο Τελωνείο Κήπων

ΑΑΔΕ: Στο «αρχείο» οφειλές €6 δισ. το 2026 – Ποια χρέη χαρακτηρίζονται ανεπίδεκτα είσπραξης
Οικονομία

ΑΑΔΕ: Στο «αρχείο» οφειλές €6 δισ. το 2026 – Ποια χρέη χαρακτηρίζονται ανεπίδεκτα είσπραξης

Νέες διαδικασίες για απόκτηση άδειας επαγγελματία τελωνειακού αντιπροσώπου και εγγραφής στο οικείο Μητρώο
Φορολογία

Νέες διαδικασίες για απόκτηση άδειας επαγγελματία τελωνειακού αντιπροσώπου και εγγραφής στο οικείο Μητρώο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
16/06/2026 - 22:40

Απάντηση Μαρινάκη σε Τσίπρα: Αξιωματική αντιπολίτευση γίνεται μόνο μέσω εκλογών

Οικονομία
16/06/2026 - 22:15

ΑΑΔΕ-AGEA: Συνάντηση εργασίας για αγροτικές πληρωμές και αξιοποίηση ιταλικής τεχνογνωσίας

Ειδήσεις
16/06/2026 - 22:05

Καταπέλτης η έκθεση για την Τουρκία: «Δεν πληροί τις προϋποθέσεις για ένταξη στην ΕΕ»

Magazino
16/06/2026 - 22:00

Πώς ο εγκέφαλος δημιουργεί και αποθηκεύει τις αναμνήσεις

Οικονομία
16/06/2026 - 21:43

ALCO: Μόλις το 44% των Ελλήνων θα κάνει φέτος διακοπές – Σημαντική επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης

Ειδήσεις
16/06/2026 - 21:32

Deal Ουάσινγκτον – Τεχεράνης: Τι προβλέπουν οι 12 κρίσιμοι όροι της συμφωνίας

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
16/06/2026 - 21:18

Ξέρουμε ότι θα μας τα πάρουν. Το πού θα τα δώσουν καλούμαστε να διαλέξουμε

Υγεία
16/06/2026 - 21:12

Μήνυμα Γεωργιάδη στην ΕΕ: Στρατηγική αυτονομία στην Υγεία και πρόσβαση στην καινοτομία

Magazino
16/06/2026 - 21:00

Έξι τρόφιμα που σας βοηθούν να κοιμηθείτε καλύτερα

Πολιτική
16/06/2026 - 20:57

Μητσοτάκης από τη Βούλα: «Το τζάμπα δεν υπάρχει» – Κλείδωσε τις κάλπες για το 2027

Εργασιακά
16/06/2026 - 20:38

Έρευνα ΙΝΕ-ΓΣΕΕ: Η υπερεργασία γίνεται κανόνας, συχνά μένει απλήρωτη και κοστίζει στην υγεία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16/06/2026 - 20:20

Τράπεζα Πειραιώς: Επέτειος 110 ετών στον Nasdaq στην Times Square και ρεκόρ αποτίμησης

Χρηματιστήρια
16/06/2026 - 20:02

Ευρωαγορές: Θετικό κλείσιμο της συνεδρίασης με τις τράπεζες και τη βιομηχανία να «οδηγούν» τα κέρδη

Ειδήσεις
16/06/2026 - 19:40

Άρειος Πάγος για επιστροφή Γιωτόπουλου στη φυλακή: Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις υφ’ όρον απόλυσης

Πολιτική
16/06/2026 - 19:22

ΣΥΡΙΖΑ: «Πρώτοι» στην ανάπτυξη και τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη, το σπουδαίο κυβερνητικό επίτευγμα

Ειδήσεις
16/06/2026 - 19:11

«Καρότο» Τραμπ στο Ιράν: Η συμφωνία επιτρέπει στην Τεχεράνη να πουλά πετρέλαιο άμεσα

Ειδήσεις
16/06/2026 - 19:07

Βαρθολομαίος – Ερντογάν: Στο τραπέζι η Χάλκη σε συνάντηση στην Άγκυρα

Χρηματιστήρια
16/06/2026 - 18:55

Η SpaceX ξεπέρασε την Amazon σε χρηματιστηριακή αξία - To Top 10 της Wall Street

Ανακοινώσεις
16/06/2026 - 18:55

Ideal Holdings: Στις 24 Ιουνίου η καταβολή επιστροφής κεφαλαίου €0,70 ανά μετοχή

Ειδήσεις
16/06/2026 - 18:51

Ένταση στη Μάγχη: Καταγγελίες για ρωσικά προειδοποιητικά πυρά κατά ιστιοπλοϊκού

Υγεία
16/06/2026 - 18:40

ΕΚΑΒ: Διαβεβαιώσεις για απρόσκοπτη λειτουργία – Έλεγχοι για βλάβες και ενίσχυση με 310 νέα ασθενοφόρα

Ανακοινώσεις
16/06/2026 - 18:36

Trade Estates: «Κλείδωσε» το μέρισμα – Στις 24 Ιουνίου η πληρωμή

Πολιτική
16/06/2026 - 18:26

Καλαφάτης: Ιστορικό υψηλό για τις δαπάνες R&D στο 1,54% του ΑΕΠ και φορολογικές υπερεκπτώσεις έως 315% για στρατηγικές συνεργασίες

Επιχειρήσεις
16/06/2026 - 18:26

Σήμα Θεοδωρόπουλου για ενίσχυση της παραγωγικότητας: «Πρέπει να προλάβουμε την Ευρώπη»

Επιχειρήσεις
16/06/2026 - 18:23

Η Space Hellas προχωρά στην ενοποίηση των Διευθύνσεων Marketing και Business Development

Ειδήσεις
16/06/2026 - 18:20

Έρευνα Παρέμβασης Νέων 2026: Ακρίβεια, στέγαση και burnout «λυγίζουν» τη νέα γενιά

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
16/06/2026 - 18:11

Audi Nuvolari: Από την πίστα στην παραγωγή σε χρόνο-ρεκόρ

Πολιτική
16/06/2026 - 18:09

Νέα Αριστερά για τη εκ νέου φυλάκιση Γιωτόπουλου: «Η Δημοκρατία δεν εκδικείται»

Επιχειρήσεις
16/06/2026 - 18:01

Η Shield AI και το EFA GROUP ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ανάπτυξη αυτόνομων και κυρίαρχων αμυντικών δυνατοτήτων στην Ελλάδα

Ειδήσεις
16/06/2026 - 17:59

Binance: Στον αέρα η ευρωπαϊκή άδεια λειτουργίας – Κίνδυνος αποκλεισμού από την ΕΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ