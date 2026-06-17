ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Eurostat: Πληθωρισμός 4,9% στην Ελλάδα το Μάιο - Ο πέμπτος υψηλότερος στην ΕΕ
Οικονομία
12:43 - 17 Ιουν 2026

Eurostat: Πληθωρισμός 4,9% στην Ελλάδα το Μάιο - Ο πέμπτος υψηλότερος στην ΕΕ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ διαμορφώθηκε στο 3,2% τον Μάιο του 2026, αυξημένος από 3,0% τον Απρίλιο. Έναν χρόνο νωρίτερα, το ποσοστό ήταν 1,9%.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,3% τον Μάιο του 2026, από 3,2% τον Απρίλιο, ενώ έναν χρόνο πριν ήταν 2,2%. Τα στοιχεία αυτά δημοσιεύθηκαν από τη Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην Ελλάδα ο πληθωρισμός τον Μάιο ανήλθε στο 4,9% και είναι ο πέμπτος υψηλότερος στην ΕΕ.

Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Σουηδία (1,1%), στη Δανία και την Τσεχία (και οι δύο στο 1,8%). Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά σημειώθηκαν στη Ρουμανία (9,7%), τη Βουλγαρία (6,3%) και τη Λιθουανία (5,1%). Σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2026, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε έντεκα κράτη-μέλη και αυξήθηκε σε δεκαέξι.

euro_88362.jpg

Τον Μάιο του 2026, οι υπηρεσίες (+1,61 ποσοστιαίες μονάδες, π.μ.), η ενέργεια (+0,98 π.μ.), τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός (+0,36 π.μ.) και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (+0,23 π.μ.) συνέβαλαν θετικά στον ετήσιο πληθωρισμό της ζώνης του ευρώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/06/2026 - 12:57
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η πρόκληση για την κυβέρνηση, αν πράγματι τελειώσει ο πόλεμος
Ανεμοδείκτης

Η πρόκληση για την κυβέρνηση, αν πράγματι τελειώσει ο πόλεμος

Σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση για τους νέους στην Ελλάδα: Δεύτερη χειρότερη επίδοση στην ΕΕ
Οικονομία

Σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση για τους νέους στην Ελλάδα: Δεύτερη χειρότερη επίδοση στην ΕΕ

ΕΚΤ: Σταθεροποιούνται στο 2,6% οι μισθολογικές αυξήσεις στην ευρωζώνη το 2026
Οικονομία

ΕΚΤ: Σταθεροποιούνται στο 2,6% οι μισθολογικές αυξήσεις στην ευρωζώνη το 2026

Ευρωαγορές: Κέρδη για τον Stoxx 600 παρά τις πιέσεις στους βασικούς δείκτες
Χρηματιστήρια

Ευρωαγορές: Κέρδη για τον Stoxx 600 παρά τις πιέσεις στους βασικούς δείκτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
17/06/2026 - 13:40

ΤτΕ: Από πλεόνασμα σε έλλειμμα - 2,39 δισ. ευρώ στο πεντάμηνο

Ναυτιλία
17/06/2026 - 13:35

Ελληνικά προϊόντα, βιώσιμες πρακτικές και αυθεντική εμπειρία επιβατών στο επίκεντρο της Celestyal

Οικονομία
17/06/2026 - 13:23

Στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην ΕΕ το 2025

Εργασιακά
17/06/2026 - 13:23

Δωρεάν Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων στους σπουδαστές των σχολών της ΔΥΠΑ

Οικονομία
17/06/2026 - 13:21

PosoKanei: Στον «αέρα» η νέα πλατφόρμα για online σύγκριση τιμών – Πώς λειτουργεί

Ειδήσεις
17/06/2026 - 13:18

Η Ινδία ενισχύει την επιρροή της στην ΝΑ Ευρώπη

Οικονομία
17/06/2026 - 13:17

Μαρκόπουλος: Ενισχύσεις €560 εκατ. για συνταξιούχους – «Fake news» η αποτυχία του εξωδικαστικού

Οικονομία
17/06/2026 - 13:07

Σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση για τους νέους στην Ελλάδα: Δεύτερη χειρότερη επίδοση στην ΕΕ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
17/06/2026 - 13:07

Γιατί το fracking δεν μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι στην αγορά φυσικού αερίου

Πολιτική
17/06/2026 - 12:56

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης είναι «τσάμπας» για τους φίλους του

Ειδήσεις
17/06/2026 - 12:51

Έρευνα EY-Parthenon: Οι CEOs επικεντρώνονται σε κερδοφορία, AI και στρατηγικές συμφωνίες

Οικονομία
17/06/2026 - 12:43

Eurostat: Πληθωρισμός 4,9% στην Ελλάδα το Μάιο - Ο πέμπτος υψηλότερος στην ΕΕ

Οικονομία
17/06/2026 - 12:33

ΕΚΤ: Σταθεροποιούνται στο 2,6% οι μισθολογικές αυξήσεις στην ευρωζώνη το 2026

Ειδήσεις
17/06/2026 - 12:25

Μουσεία και μνημεία γεμίζουν τα ταμεία: Έως και 140,6% άνοδος στις εισπράξεις

Πολιτική
17/06/2026 - 12:23

Μανιάτης προς Κομισιόν: Πού κατέληξαν πάνω από €300 εκατ. δημόσιου χρήματος για τα ΕΛΤΑ;

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
17/06/2026 - 12:23

Allwyn: Απογειώνει την εμπειρία του Release Athens Festival – Διεκδικήστε διπλές προσκλήσεις* για Moby και Megadeth στο allwyn.gr

Ανακοινώσεις
17/06/2026 - 12:19

ΕΛΤΟΝ: «Πράσινο φως» για διανομή μερίσματος €0,065 ανά μετοχή

Ναυτιλία
17/06/2026 - 12:16

Πτώση στους επιβάτες, άνοδος στην εμπορευματική κίνηση στα ελληνικά λιμάνια

Επιχειρήσεις
17/06/2026 - 12:13

Ο Όμιλος AKTOR ωριμάζει σχέδιο απανθρακοποίησης της λειτουργίας του

Ειδήσεις
17/06/2026 - 12:08

ΕΛΣΤΑΤ: 35.604 θάνατοι στις πρώτες 14 εβδομάδες του 2026 – Μείωση 789 θανάτων σε έναν χρόνο

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
17/06/2026 - 12:04

Βαρδινογιάννης (Motor Oil): Λανθασμένη η ευρωπαϊκή προσέγγιση για τα ορυκτά καύσιμα

Εμπορεύματα
17/06/2026 - 12:01

IEA: Έρχεται πετρελαϊκή πλημμυρίδα το 2027 – Κίνδυνος υπερπροσφοράς μετά το τέλος του πολέμου με το Ιράν

Πολιτική
17/06/2026 - 11:59

Κυβερνητική δέσμευση μετά από Επίκαιρη Ερώτηση Χρηστίδη: «Δεν θα υπάρξουν περικοπές στις συντάξεις χηρείας»

Ειδήσεις
17/06/2026 - 11:51

Νότια Αφρική: «Ένεση» $1 δισ. από την Τράπεζα των BRICS για ύδρευση, αποχέτευση και υποδομές

Ειδήσεις
17/06/2026 - 11:45

Αττική: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών – Πώς δρούσε

Ειδήσεις
17/06/2026 - 11:41

Σεούλ προς Ουάσινγκτον: Ο Τραμπ μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για συμφιλίωση με τον Κιμ

Magazino
17/06/2026 - 11:31

Vassilikos: Θα ήθελα να μπω στο σπίτι κάθε 15χρονου μουσικόφιλου και να αφήσω στα κρυφά ένα αντίτυπο του Reflections

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
17/06/2026 - 11:30

Η Επαγγελματική Ασφάλιση στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τις Αποταμιεύσεις και τις Επενδύσεις

Οικονομία
17/06/2026 - 11:30

ΒΕΑ: Οι 72 δόσεις δεν αρκούν – Νέα παρέμβαση για 120 δόσεις & χαμηλότερα επιτόκια

Ειδήσεις
17/06/2026 - 11:28

Ξανά στο εδώλιο ο Δημήτρης Λιγνάδης για τρεις βιασμούς μετά την εισαγγελική έφεση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ