Eurostat: Πληθωρισμός 4,9% στην Ελλάδα το Μάιο - Ο πέμπτος υψηλότερος στην ΕΕ

Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ διαμορφώθηκε στο 3,2% τον Μάιο του 2026, αυξημένος από 3,0% τον Απρίλιο. Έναν χρόνο νωρίτερα, το ποσοστό ήταν 1,9%.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,3% τον Μάιο του 2026, από 3,2% τον Απρίλιο, ενώ έναν χρόνο πριν ήταν 2,2%. Τα στοιχεία αυτά δημοσιεύθηκαν από τη Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην Ελλάδα ο πληθωρισμός τον Μάιο ανήλθε στο 4,9% και είναι ο πέμπτος υψηλότερος στην ΕΕ.

Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Σουηδία (1,1%), στη Δανία και την Τσεχία (και οι δύο στο 1,8%). Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά σημειώθηκαν στη Ρουμανία (9,7%), τη Βουλγαρία (6,3%) και τη Λιθουανία (5,1%). Σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2026, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε έντεκα κράτη-μέλη και αυξήθηκε σε δεκαέξι.

Τον Μάιο του 2026, οι υπηρεσίες (+1,61 ποσοστιαίες μονάδες, π.μ.), η ενέργεια (+0,98 π.μ.), τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός (+0,36 π.μ.) και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (+0,23 π.μ.) συνέβαλαν θετικά στον ετήσιο πληθωρισμό της ζώνης του ευρώ.