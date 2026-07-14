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Στουρνάρας: Μονόδρμος για την Ευρωπαϊκή Ένωση η εφαρμογή των προτάσεων Ντράγκι και Λέττα
Οικονομία
12:31 - 14 Ιουλ 2026

Στουρνάρας: Μονόδρμος για την Ευρωπαϊκή Ένωση η εφαρμογή των προτάσεων Ντράγκι και Λέττα 

Reporter.gr Newsroom
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Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας, αλλά και έντονης προειδοποίησης για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν η ελληνική και η ευρωπαϊκή οικονομία, μιλώντας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Στην ομιλία του με τίτλο «Εξελίξεις στη διεθνή και την ελληνική οικονομία και στον ελληνικό τραπεζικό τομέα», ο διοικητής της ΤτΕ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα συνεχίζει να υπεραποδίδει έναντι της ευρωζώνης, ωστόσο οι γεωπολιτικές εντάσεις, η ενεργειακή κρίση, ο επίμονος πληθωρισμός και οι διαρθρωτικές αδυναμίες της οικονομίας εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικούς κινδύνους.

«Η Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ ισχυρότερη θέση»

Ο κ. Στουρνάρας τόνισε ότι η χώρα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της κρίσης και έχει αποκτήσει ισχυρότερες βάσεις ανάπτυξης.

«Η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα σε πολύ ισχυρότερη θέση από ό,τι λίγα χρόνια πριν και πληροί όλες τις προϋποθέσεις ώστε να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που δημιουργούνται από τον μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής και της παγκόσμιας οικονομίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως επισήμανε, η ελληνική οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται ταχύτερα από τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2% το πρώτο τρίμηνο του 2026, ενώ η Τράπεζα της Ελλάδος προβλέπει ανάπτυξη 1,9% τόσο για το 2026 όσο και για το 2027 και 2% το 2028.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι επενδύσεις εξακολουθούν να αποτελούν τον βασικό κινητήριο μοχλό της ανάπτυξης, με θετική συμβολή και από τις εξαγωγές και την ιδιωτική κατανάλωση.

Προειδοποίηση για γεωπολιτικούς κινδύνους και πληθωρισμό

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις διεθνείς εξελίξεις, επισημαίνοντας ότι το 2026 σημαδεύεται από νέα περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας.

Όπως σημείωσε, η κρίση στη Μέση Ανατολή, η διατάραξη των ενεργειακών ροών, οι υψηλοί δασμοί, η αναδιάρθρωση των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού αλλά και οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη δημιουργούν ένα περιβάλλον σημαντικών προκλήσεων.

«Οι γεωπολιτικές εντάσεις, η ενεργειακή αβεβαιότητα, ο αυξανόμενος κατακερματισμός του διεθνούς εμπορίου, οι ταχείες τεχνολογικές εξελίξεις και οι οικονομικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής δημιουργούν νέες προκλήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο», υπογράμμισε.

Ο διοικητής της ΤτΕ προειδοποίησε ακόμη ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα παραμένει υψηλότερος από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, καθώς το ενεργειακό κόστος συνεχίζει να μεταφέρεται στις τιμές υπηρεσιών και τροφίμων.

Δημοσιονομική εικόνα: Ιστορικά υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα

Ο κ. Στουρνάρας χαρακτήρισε ιδιαίτερα θετικές τις δημοσιονομικές εξελίξεις.

Υπενθύμισε ότι το πρωτογενές πλεόνασμα έφθασε στο ιστορικά υψηλό 4,9% του ΑΕΠ το 2025, υπερβαίνοντας σημαντικά τον στόχο του προϋπολογισμού, ενώ το δημόσιο χρέος υποχώρησε στο 146,1% του ΑΕΠ, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ετήσια μείωση μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως σημείωσε, η βελτίωση αυτή οφείλεται τόσο στην αύξηση των φορολογικών εσόδων μέσω της ενίσχυσης της φορολογικής συμμόρφωσης όσο και στη συνετή δημοσιονομική διαχείριση.

Οι ελληνικές τράπεζες ενισχύουν τη θέση τους

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην πορεία του τραπεζικού συστήματος, σημειώνοντας ότι οι ελληνικές τράπεζες διατηρούν υψηλή κερδοφορία, ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και πολύ υψηλή ρευστότητα.

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων έχει υποχωρήσει πλέον στο 3,4%, προσεγγίζοντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ οι τέσσερις συστημικές τράπεζες διαθέτουν πλέον πιστοληπτική αξιολόγηση BBB+, μία μόλις βαθμίδα κάτω από την κατηγορία Α.

Παράλληλα, η χρηματοδότηση προς τις επιχειρήσεις εξακολουθεί να αυξάνεται με ισχυρούς ρυθμούς, καθώς ο ετήσιος ρυθμός πιστωτικής επέκτασης διαμορφώθηκε στο 9,8%.

«Οι ελληνικές τράπεζες καλούνται να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, εφαρμόζοντας συνετά πιστοδοτικά κριτήρια, αξιοποιώντας την ισχυρή τους θέση ρευστότητας και ενισχύοντας περαιτέρω την κεφαλαιακή τους επάρκεια», τόνισε.

Ψηφιακό ευρώ και τεχνητή νοημοσύνη

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος ανέδειξε επίσης τις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κεντρικές τράπεζες.

Όπως ανέφερε, η εξάπλωση των stablecoins και των ψηφιακών τεχνολογιών καθιστά αναγκαία την καθιέρωση του ψηφιακού ευρώ.

«Το ψηφιακό ευρώ θα παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις μια ασφαλή και αξιόπιστη ψηφιακή μορφή χρήματος κεντρικής τράπεζας», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη και η τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού (DLT) θα αλλάξουν ριζικά τον τρόπο λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος».

Οι μεγάλες προκλήσεις παραμένουν

Παρά τη σημαντική πρόοδο, ο κ. Στουρνάρας ξεκαθάρισε ότι η χώρα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές διαρθρωτικές αδυναμίες.

«Η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει διαρθρωτικές αδυναμίες, όπως η χαμηλή παραγωγικότητα, οι δημογραφικές πιέσεις, οι ελλείψεις δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας, η περιορισμένη διάχυση της καινοτομίας, οι δυσκολίες πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή κατοικία και οι αδυναμίες στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και της δικαιοσύνης», επισήμανε.

Παράλληλα, χαρακτήρισε κομβικής σημασίας τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, την προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων και τη διατήρηση της δημοσιονομικής υπευθυνότητας.

Μήνυμα προς την Ευρώπη

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο διοικητής της ΤτΕ κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιταχύνει την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης και της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, ενώ χαρακτήρισε «μονόδρομο» την εφαρμογή των προτάσεων των εκθέσεων Draghi και Letta.

«Η επιτάχυνση της εφαρμογής των προτάσεων των Εκθέσεων Ντράγκι και Λέττα αποτελεί μονόδρομο για την Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι μόνο μέσα από βαθύτερη ευρωπαϊκή ενοποίηση, περισσότερες επενδύσεις στην καινοτομία και ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας θα μπορέσει η Ευρώπη να ανταποκριθεί στις νέες γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις».

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