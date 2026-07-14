ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 18,7% στις νέες ταξινομήσεις αυτοκινήτων τον Ιούνιο

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει ότι κατά το μήνα Ιούνιο του 2026 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 29.730 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 25.048 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 18,7%.

Αύξηση 6,0% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία για πρώτη φορά αυτοκινήτων (καινούργιων ή μεταχειρισμένων εξωτερικού) τον Ιούνιο του έτους 2025 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν τον Ιούνιο του 2026 ανέρχονται σε 19.905 έναντι 15.915 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 25,1%.

Η κυκλοφορία για πρώτη φορά μοτοσυκλετών κυβισμού άνω των 50 cc (καινούργιων και μεταχειρισμένων εξωτερικού) κατά το μήνα Ιούνιο του 2026, ανήλθε σε 11.252 έναντι 12.782 τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2025, παρουσιάζοντας μείωση 12,0%. Αύξηση 31,5% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία για πρώτη φορά μοτοσυκλετών (άνω των 50 cc) τον Ιούνιο του 2025 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες που κυκλοφόρησαν τον Ιούνιο του 2026 ανέρχονται σε 10.820 έναντι 12.364 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2025, παρουσιάζοντας μείωση 12,5%.

Την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2026 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 146.288 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 137.902 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 6,1%. Αύξηση 3,1% είχε παρουσιάσει το εξάμηνο Ιανουαρίου - Ιουνίου του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2024 . Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2026 ανέρχονται σε 90.115 έναντι 84.117 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 7,1%.

Η κυκλοφορία για πρώτη φορά μοτοσυκλετών άνω των 50 cc (καινούργιων και μεταχειρισμένων εξωτερικού) κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2026, ανήλθε σε 46.393 έναντι 45.049 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 3,0%. Αύξηση 10,2% είχε παρουσιάσει το εξάμηνο Ιανουαρίου - Ιουνίου του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2024. Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2026 ανέρχονται σε 44.227 έναντι 43.061 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 2,7%.