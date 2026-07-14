Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει την ατζέντα των CIOs παγκοσμίως

Πριν από έναν χρόνο, η Κυβερνοασφάλεια αποτελούσε τη βασική ανησυχία των Chief Information Officers (CIOs). Σήμερα, η ευθυγράμμιση της στρατηγικής Πληροφορικής με τους επιχειρηματικούς στόχους αναδεικνύεται για πρώτη φορά ως η σημαντικότερη προτεραιότητα τους, καθώς οι ηγέτες της τεχνολογίας θέλουν να τεκμηριώσουν την απόδοση των επενδύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Σύμφωνα με τη νέα έκθεση «CIO 2026 Outlook» της Experis, που συμμετέχει στις υπηρεσίες τεχνολογίας και μέλος του ομίλου ManpowerGroup, οι CIOs βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξανόμενες απαιτήσεις να μετατρέψουν τις τεχνολογικές δυνατότητες σε μετρήσιμα επιχειρηματικά αποτελέσματα. Την ίδια στιγμή, πολλοί CIOs θεωρούν ότι οι υπόλοιποι επικεφαλής της διοίκησης δεν αντιλαμβάνονται πλήρως τον στρατηγικό ρόλο της τεχνολογικής ηγεσίας.

Η έκθεση βασίζεται στις απαντήσεις 1.930 ηγετών τεχνολογίας από 12 χώρες, έναντι 1.400 συμμετεχόντων από εννέα χώρες το 2025. Το διευρυμένο δείγμα αντανακλά την αυξανόμενη παγκόσμια σημασία του ρόλου του CIO, καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη περνά από το στάδιο της δοκιμής (proof of concept) στο στάδιο της αποδεδειγμένης επιχειρηματικής αξίας (proof of value).

«Οι CIOs καλούνται να ηγηθούν του μετασχηματισμού μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης, να ενισχύσουν την ανάπτυξη, να βελτιώσουν την παραγωγικότητα και να διαχειριστούν τους κινδύνους, ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν σημαντικές ελλείψεις ταλέντου», δήλωσε ο Kye Mitchell, Προέδρος της Experis U.S.. «Όταν το 61% των ηγετών τεχνολογίας θεωρεί ότι οι υπόλοιποι επικεφαλής της ανώτατης διοίκησης δεν κατανοούν πλήρως τον ρόλο και τις αρμοδιότητες του CIO, δημιουργείται ένα ουσιαστικό εμπόδιο στην υλοποίηση στρατηγικών πρωτοβουλιών. Οι οργανισμοί που θα αξιοποιήσουν με επιτυχία την AI θα είναι εκείνοι που αντιμετωπίζουν την τεχνολογική ηγεσία ως στρατηγική επιχειρηματική ηγεσία και επενδύουν ανάλογα».

Κύρια Ευρήματα

1. Η ευθυγράμμιση Επιχειρηματικής Στρατηγικής και Πληροφορικής αναδεικνύεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων

Σχεδόν οι μισοί ηγέτες Πληροφορικής (48%) δηλώνουν ότι η ευθυγράμμιση της στρατηγικής IT με τους επιχειρηματικούς στόχους αποτελεί τη σημαντικότερη αποστολή ενός CIO, ποσοστό σημαντικά αυξημένο από το 34% το 2025. Για πρώτη φορά, η συγκεκριμένη προτεραιότητα ξεπερνά την Κυβερνοασφάλεια.

2. Η ταχύτητα της τεχνολογικής εξέλιξης αποτελεί πλέον το σημαντικότερο επιχειρηματικό εμπόδιο

Το 44% των ηγετών τεχνολογίας αναφέρει ότι η ταχύτητα της τεχνολογικής καινοτομίας αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει ο οργανισμός του, έναντι 34% το 2025. Η πίεση είναι εντονότερη στο Ισραήλ (63%), τη Σουηδία (57%) και την Ελβετία (56%).

3. Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποδίδει, αλλά η πίεση για αποτελέσματα εντείνεται

Περισσότεροι από τους μισούς ηγέτες τεχνολογίας (54%) δηλώνουν ότι οι επενδύσεις στην TN αποφέρουν ήδη θετική απόδοση επένδυσης (ROI). Παράλληλα, το 31% εκτιμά ότι οι οργανισμοί τους ενδέχεται να επενδύουν υπερβολικά στην AI, ενώ μόλις το 17% θεωρεί την υλοποίηση λύσεων ΑΙ ως κορυφαία ευθύνη του CIO, ένδειξη ότι η τεχνητή νοημοσύνη αντιμετωπίζεται περισσότερο ως μέσο επιχειρηματικού μετασχηματισμού παρά ως αυτοσκοπός.

4. Ο ρόλος του CIO εξακολουθεί να μην είναι πλήρως κατανοητός

Το 61% των ηγετών τεχνολογίας αναφέρει ότι οι συνάδελφοί τους στην ανώτατη διοίκηση δεν κατανοούν επαρκώς τον ρόλο και τις αρμοδιότητες του CIO, ποσοστό αυξημένο από 49% το προηγούμενο έτος.

5. Η ετοιμότητα σε θέματα κυβερνοασφάλειας παρουσιάζει σημάδια υποχώρησης

Το 72% των ηγετών Πληροφορικής δηλώνει ότι η στρατηγική διαχείρισης κινδύνων είναι ευθυγραμμισμένη με την ετοιμότητα κυβερνοασφάλειας του οργανισμού τους, έναντι 77% το 2025. Παράλληλα, μόλις το 72% πραγματοποιεί τακτική εκπαίδευση κυβερνοασφάλειας, καταγράφοντας ελαφρά μείωση από το 74% της περσινής χρονιάς.

6. Η ψηφιακή κυριαρχία (Digital Sovereignty) αποκτά μεγαλύτερη σημασία, παρά την αύξηση του offshore delivery

Το 81% των ηγετών τεχνολογίας θεωρεί την ψηφιακή κυριαρχία (digital sovereignty) υψηλή προτεραιότητα. Ωστόσο, το 67% σχεδιάζει να αυξήσει την εξάρτηση του από offshore ή nearshore μοντέλα παροχής υπηρεσιών IT μέσα στο 2026. Το εύρημα αναδεικνύει την πρόκληση εξισορρόπησης μεταξύ του αυξημένου ελέγχου δεδομένων και της ανάγκης πρόσβασης σε εξειδικευμένο ταλέντο και οικονομίες κλίμακας μέσω offshore και nearshore μοντέλων.

«Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα της φετινής έρευνας είναι το χάσμα μεταξύ των δηλωμένων προτεραιοτήτων και των πραγματικών πρακτικών σχετικά με την ψηφιακή κυριαρχία», δήλωσε ο James Hallahan, Experis Europe Brand Leader. «Το 81% των ηγετών τεχνολογίας δηλώνει ότι η ψηφιακή κυριαρχία αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα, ωστόσο τα δύο τρίτα σχεδιάζουν να αυξήσουν την εξάρτησή τους από offshore υπηρεσίες. Στην Ευρώπη, όπου οι κανονιστικές απαιτήσεις και οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι έχουν καταστήσει τη διαχείριση των δεδομένων θέμα διοικητικών συμβουλίων, αυτή η ασυμφωνία μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις. Οι οργανισμοί καλούνται να καθορίσουν τι σημαίνει στην πράξη η ψηφιακή κυριαρχία για τη λειτουργία τους, πριν η απόσταση μεταξύ στρατηγικής πρόθεσης και πραγματικών επενδύσεων μετατραπεί σε επιχειρηματικό κίνδυνο».

Η έκθεση αποκαλύπτει επίσης ότι έξι στους δέκα ηγέτες τεχνολογίας εφαρμόζουν ήδη λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης σε υφιστάμενα συστήματα, ενώ το 34% αναφέρει ότι οι λύσεις αυτοματοποίησης και AI προσφέρουν σήμερα την καλύτερη απόδοση επένδυσης. Παρ’ όλα αυτά, το 41% εξακολουθεί να θεωρεί το Cloud Computing και τις επεκτάσιμες ψηφιακές υποδομές ως τους σημαντικότερους παράγοντες δημιουργίας αξίας.

Η Κυβερνοασφάλεια και η ψηφιακή κυριαρχία αναδεικνύονται στους βασικούς τομείς που αναμένεται να προσελκύσουν αυξημένες επενδύσεις το 2026, αντανακλώντας την αυξανόμενη έμφαση που δίνουν οι οργανισμοί στην ανθεκτικότητα και τον έλεγχο των ψηφιακών τους υποδομών.

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