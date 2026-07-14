Πυρκαγιά στη Χαλκιδική - Άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 11:15 το πρωί της Τρίτης (14/7) σε αγροτική περιοχή στα Ψακούδια Χαλκιδικής, θέτοντας σε άμεση κινητοποίηση τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Επισημαίνεται ότι η φωτιά ξέσπασε σε σημείο που βρίσκεται κοντά σε κατοικίες, με αποτέλεσμα να αναπτυχθεί άμεσα ισχυρή πυροσβεστική δύναμη. Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και πέντε πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Πολυγύρου.

Παράλληλα, στην περιοχή μετέβη κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) Χαλκιδικής, προκειμένου να διερευνήσει τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά και να εξακριβώσει τα αίτιά της.