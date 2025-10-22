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Γκουτέρες: Ο πλανήτης στα όρια του λόγω υπερθέρμανσης – Έκκληση για καταπολέμηση της παραπληροφόρησης για την κλιματική αλλαγή
Περιβάλλον
20:45 - 22 Οκτ 2025

Γκουτέρες: Ο πλανήτης στα όρια του λόγω υπερθέρμανσης – Έκκληση για καταπολέμηση της παραπληροφόρησης για την κλιματική αλλαγή

Reporter.gr Newsroom
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Ο Αντόνιο Γκουτέρες, γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, απηύθυνε σήμερα (22/10) έκκληση για καταπολέμηση της παραπληροφόρησης για το κλίμα, έναν μήνα μετά τις ειρωνικές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για την κλιματική αλλαγή από το βήμα του ΟΗΕ.  

Παράλληλα, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ παραδέχτηκε ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη τον ωθεί στα όριά του και αναπόφευκτα ο στόχος για τη μείωση της υπερθέρμανσης σε 1,5°C σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή θα ξεπεραστεί τα επόμενα χρόνια.

«Ένα είναι σαφές: δεν θα καταφέρουμε να περιορίσουμε την υπερθέρμανση του πλανήτη κάτω από 1,5°C τα επόμενα χρόνια και η υπέρβαση (του ορίου αυτού) είναι πλέον αναπόφευκτη», τόνισε ενώπιον του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO) των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη, ένα μήνα πριν από την COP30, τη Διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα, που θα διεξαχθεί στη Βραζιλία.

«Κάθε χρόνος από τα τελευταία δέκα χρόνια ήταν ο πιο ζεστός στην ιστορία. Η θερμότητα των ωκεανών σπάει ρεκόρ ενώ παράλληλα αποδεκατίζει τα οικοσυστήματα. Και καμία χώρα δεν είναι ασφαλής από πυρκαγιές, πλημμύρες, καταιγίδες και καύσωνες», δήλωσε.

«Παντού, πρέπει να καταπολεμάμε την παραπληροφόρηση, τη διαδικτυακή παρενόχληση και το greenwashing» (το λεγόμενο «πράσινο ξέπλυμα», μια παραπλανητική τακτική μάρκετινγκ), είπε ο επικεφαλής του ΟΗΕ, δηλώνοντας την «αλληλεγγύη» του προς όλους τους επιστήμονες.

Τον Σεπτέμβριο, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ότι η κλιματική αλλαγή είναι «η μεγαλύτερη απάτη που έχει γίνει ποτέ στον κόσμο» και η έννοια του αποτυπώματος άνθρακα «μια εξαπάτηση που εφηύραν άνθρωποι με κακόβουλες προθέσεις».

Χωρίς την επιστήμη και τα «διαυγή» κλιματικά δεδομένα, ο κόσμος δεν θα είχε καταλάβει ποτέ την εμφάνιση της «επικίνδυνης και υπαρξιακής απειλής της κλιματικής αλλαγής», φάνηκε να απάντησε ο Γκουτέρες, προσθέτοντας ότι «οι επιστήμονες και οι ερευνητές δεν θα πρέπει ποτέ να φοβούνται να πουν την αλήθεια». «Είμαι αλληλέγγυος προς όλους τους επιστήμονες».

Τόνισε ότι «οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι η φθηνότερη, ταχύτερη και η πιο ενδεδειγμένη νέα πηγή ενέργειας. Αντιπροσωπεύουν τη μόνη αξιόπιστη οδό για να τεθεί τέλος στην αδυσώπητη καταστροφή του κλίματός μας».

Εκτιμώντας ότι οι αναταραχές αυτές οδηγούν «τον πλανήτη μας στο χείλος της αβύσσου», ο επικεφαλής του ΟΗΕ ζήτησε επίσης από τις κυβερνήσεις «νέα εθνικά τολμηρά σχέδια δράσης για το κλίμα, με στόχο να περιοριστεί η αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας στους 1,5 βαθμούς» πριν από την COP30.

«Η επιστήμη μάς δείχνει ότι απαιτείται μια αρκετά μεγαλύτερη φιλοδοξία», δήλωσε ο Γκουτέρες, καλώντας εκ νέου τις χώρες της COP30 «να συμφωνήσουν σε ένα αξιόπιστο σχέδιο για τη συγκέντρωση 1,3 τρισεκ. δολαρίων ετησίως για χρηματοδότηση για το κλίμα έως το 2035 για τις αναπτυσσόμενες χώρες.

«Οι ανεπτυγμένες χώρες πρέπει να τηρήσουν τη δέσμευσή τους να διπλασιάσουν τη χρηματοδότηση της προσαρμογής για να φθάσουν τουλάχιστον τα 40 δισεκ. δολάρια φέτος, και να αναπτύξουν γρήγορα δοκιμασμένα εργαλεία», πρόσθεσε.

Η COP30 διεξάγεται από τις 10 έως τις 21 Νοεμβρίου στο Μπελέμ, στην περιοχή του Αμαζονίου, με την κολοσσιαία πρόκληση να ενωθούν οι χώρες του κόσμου ώστε να μην χαλαρώσουν τη δράση τους κατά της κλιματικής αλλαγής παρά τις αντιξοότητες, όπως η αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών από τη Συμφωνία του Παρισιού, οι τελωνειακοί και εμπορικοί πόλεμοι ή η αύξηση σκεπτικιστικών θέσεων για το κλίμα ανά τον κόσμο.

Ο WMO, που γιορτάζει φέτος 75 χρόνια από την ίδρυσή του, εργάζεται ώστε όλες οι χώρες να καλύπτονται από συστήματα έγκαιρου συναγερμού για τα ακραία καιρικά φαινόμενα έως το 2027.

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