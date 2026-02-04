Μείωση 7,3% στις εκπομπές CO₂ το 2023 – Αυξημένο το αποτύπωμα μεταφορών και νοικοκυριών

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) δημοσίευσε την Τετάρτη (4/2) τα στοιχεία των Λογαριασμών Εκπομπών Αέριων Ρύπων, για το έτος 2023 και τα αναθεωρημένα στοιχεία για την περίοδο 2014 - 2022. Τα στοιχεία συγκεντρώνονται από διοικητικές πηγές, είναι προσωρινά και αναθεωρούνται για όλη την περίοδο σε ετήσια βάση.

Στην παρούσα Ανακοίνωση, η ΕΛΣΤΑΤ παρουσιάζει στοιχεία για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και άλλων ατμοσφαιρικών ρύπων που εκλύονται ως αποτέλεσμα: (α) της οικονομικής δραστηριότητας και (β) της λειτουργίας των νοικοκυριών, τόσο εντός όσο και εκτός της εθνικής επικράτειας. Τα σχετικά στοιχεία παρουσιάζονται στους τομείς της Στατιστικής Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων (NACE Αναθ.2) και στα νοικοκυριά.

Οι εκπομπές και η αντίστοιχη ποσοστιαία κατανομή ανά τύπο αερίου στους κύριους τομείς της Στατιστικής Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων (NACE Αναθ.2) και στα νοικοκυριά αναλύονται ως εξής:

Διοξείδιο του άνθρακα (CO2)

Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα το 2023 ανήλθαν σε 61.759,5 χιλιάδες τόνους, παρουσιάζοντας μείωση κατά 7,3% σε σύγκριση με το 2022 (66.643,6 χιλιάδες τόνοι) όπως φαίνεται στον Πίνακα 1 και στο Γράφημα 1. Αυτό οφείλεται κυρίως στη μείωση των εκπομπών από τον τομέα της «Παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού»

► Ο τομέας «Μεταφορές και αποθήκευση» είχε τη σημαντικότερη συμμετοχή, με ποσοστό 26,8% επί του συνόλου των εκπομπών CO2 για το έτος 2023. Για το έτος 2022, το αντίστοιχο ποσοστό ανήλθε σε 24,0%.

► Ο τομέας της «Παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού» συμμετείχε με ποσοστό 25,3% επί του συνόλου των εκπομπών CO2 για το έτος 2023 και με 28,7% για το 2022.

► Ο τομέας της «Μεταποίησης» συμμετείχε με ποσοστό 24,8% επί του συνόλου των εκπομπών CO2 για το έτος 2023 και με 23,6% για το 2022.

► Τα νοικοκυριά παρουσίασαν επίσης σημαντική συμμετοχή στις εκπομπές CO2, με ποσοστό 18,0% για το έτος 2023, ενώ η αντίστοιχη συμμετοχή για το 2022 ήταν 18,8%.

Μεθάνιο (CH4)

Για το έτος 2023, το 93,6% των εκπομπών CH4 προήλθε από δύο τομείς οικονομικής δραστηριότητας: «Παροχή νερού· επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες αποκατάστασης», με ποσοστό 50,9%, και «Γεωργία, δασοκομία και αλιεία», με ποσοστό 42,8%. Για το έτος 2022, τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 50,5% και 42,5%, αντίστοιχα.

Τα νοικοκυριά δεν παρουσίασαν σημαντική συμμετοχή στις εκπομπές μεθανίου. Το ποσοστό συμμετοχής ανήλθε 2,5% για το 2023 και 2,4% για το 2022.

Υποξείδιο του αζώτου (Ν2Ο) Ο τομέας της «Γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας» είχε τη σημαντικότερη συνεισφορά στις εκπομπές του N2O, με ποσοστό 75,3% για το 2023 και 74,7% για το 2022.

Άλλοι οικονομικοί τομείς που συνεισέφεραν σημαντικά στις εκπομπές του N2O ήταν οι εξής:

► «Μεταφορές και αποθήκευση» με ποσοστό 10,5% για το 2023 και 10,2% για το 2022.

► «Παροχή νερού· επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες αποκατάστασης» με ποσοστό 6,6% για το 2023 και 6,5% για το 2022. Η συμμετοχή των νοικοκυριών ανήλθε σε 2,2% επί του συνόλου των εκπομπών Ν2Ο για το έτος 2023 και σε 2,1% για το 2022.

Φθοριούχα αέρια (υδροφθοράνθρακες, υπερφθοράνθρακες, εξαφθοριούχο θείο)

Οι εκπομπές υδροφθορανθράκων (HFCs) προήλθαν κυρίως από την χρήση συσκευών ψύξης και κλιματισμού στο σύνολο των τομέων οικονομικής δραστηριότητας και στα νοικοκυριά. Για το έτος 2023, οι οικονομικές δραστηριότητες που συνεισέφεραν σημαντικά στις εκπομπές υδροφθορανθράκων ήταν η «Μεταποίηση» και οι «Λοιπές υπηρεσίες», με ποσοστά 42,4% και 35,9%, αντίστοιχα. Η συμμετοχή των νοικοκυριών ήταν επίσης σημαντική, με ποσοστό 12,9% για το 2023.

Αέριοι ρύποι (NOX, SOX, NH3, NMVOC, CO, PM10) Για το έτος 2023, οι εκπομπές των αέριων ρύπων προήλθαν κυρίως από τους τομείς των «Μεταφορών και αποθήκευσης», με ποσοστό συμμετοχής 33,2%, της «Μεταποίησης», με ποσοστό συμμετοχής 11,8% και της «Γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας», με ποσοστό 11,6%. Τα νοικοκυριά συμμετείχαν επίσης με υψηλό ποσοστό (24,7%) για το 2023.