Η Ελλάδα στην κορυφή της Ευρώπης: 97,1% «εξαιρετικής» ποιότητας τα νερά κολύμβησης το 2025

Εξαιρετικά υψηλά επίπεδα ποιότητας καταγράφουν τα ελληνικά νερά κολύμβησης για το 2025, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία αξιολογεί περισσότερα από 22.200 σημεία σε όλη την Ευρώπη, στα 27 κράτη-μέλη, καθώς και σε Αλβανία και Ελβετία.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του ΕΡΤNEWS, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το 85% των σημείων κολύμβησης χαρακτηρίζεται «εξαιρετικής» ποιότητας, ενώ το 96% πληροί τουλάχιστον τα ελάχιστα πρότυπα της Οδηγίας για τα Νερά Κολύμβησης (Bathing Water Directive). Μόλις το 1,5% κατατάσσεται στην κατηγορία «κακής» ποιότητας, με τη συνολική εικόνα να παραμένει σταθερή σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Τα παράκτια ύδατα εμφανίζουν γενικά καλύτερη εικόνα από τα εσωτερικά, καθώς το 88% των θαλάσσιων σημείων στην ΕΕ είναι «εξαιρετικής» ποιότητας, έναντι 78% των ποταμών και λιμνών.

Η Ελλάδα στην ευρωπαϊκή κορυφή

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη, μαζί με την Κύπρο, τη Βουλγαρία και την Αυστρία, όπου το ποσοστό «εξαιρετικής» ποιότητας ξεπερνά το 95%.

Συγκεκριμένα, από τα 1.734 συνολικά νερά κολύμβησης που καταγράφονται στη χώρα (1.733 παράκτια και 1 εσωτερικό), το 97,1% αξιολογείται ως «εξαιρετικής» ποιότητας.

Παράλληλα:

Το 99,6% των ελληνικών υδάτων πληροί τουλάχιστον τα ελάχιστα ευρωπαϊκά πρότυπα («επαρκές» ή καλύτερο). Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2025 πραγματοποιήθηκαν 10.477 δειγματοληψίες. Έξι νέα σημεία εντάχθηκαν στο σύστημα αξιολόγησης, ενώ δύο αφαιρέθηκαν. Μόλις ένα σημείο κατατάσσεται ως «επαρκές». Δεν καταγράφηκε κανένα «κακής ποιότητας» νερό. Τα επτά μη ταξινομημένα σημεία (0,4%) δεν αξιολογήθηκαν λόγω ανεπαρκών δειγματοληψιών και όχι λόγω ρύπανσης.

Η ταξινόμηση βασίζεται αποκλειστικά σε δύο μικροβιολογικούς δείκτες: το Escherichia coli και τους εντερόκοκκους, που αποτελούν βασικούς δείκτες κοπρανώδους επιβάρυνσης και ενδέχεται να συνδέονται με κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Παρακολούθηση και συμμόρφωση

Στο πεδίο της παρακολούθησης, το 99,9% των ελληνικών σημείων πληρούσε πλήρως το ευρωπαϊκό πρωτόκολλο ελέγχων, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τέσσερις δειγματοληψίες ανά περίοδο και τακτική χρονική απόσταση μεταξύ τους.

Στην τετραετία 2022–2025:

1.677 σημεία (96,7%) παρακολουθούνται συστηματικά, 56 σημεία (3,2%) εντάχθηκαν πρόσφατα στο δίκτυο, μόλις 1 σημείο (0,1%) εμφάνισε κενό παρακολούθησης.

Η διαχρονική εικόνα δείχνει σταθερά υψηλές επιδόσεις, με την Ελλάδα να διατηρεί ποσοστά «εξαιρετικής» ποιότητας πάνω από το 95,8% τα τελευταία χρόνια, ενώ τα μη ταξινομημένα σημεία μειώθηκαν από 51 το 2023 σε μόλις 7 το 2025.

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο και οι επισημάνσεις

Η Οδηγία για τα Νερά Κολύμβησης συμπληρώνει την Οδηγία-Πλαίσιο για τα Ύδατα και εντάσσεται στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο περιβαλλοντικής πολιτικής, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την επεξεργασία αστικών λυμάτων, τη νιτρορύπανση και τη θαλάσσια στρατηγική. Φέτος συμπληρώνονται 20 χρόνια από την αναθεώρηση της Οδηγίας (2006), η οποία ενίσχυσε τον επιστημονικό και προληπτικό χαρακτήρα της αξιολόγησης.

Ο ΕΟΠ διευκρινίζει ότι η αξιολόγηση αφορά αποκλειστικά μικροβιολογικές παραμέτρους και δεν περιλαμβάνει χημικούς ρύπους, όπως φαρμακευτικές ουσίες ή φυτοφάρμακα, οι οποίοι ρυθμίζονται από άλλες ευρωπαϊκές οδηγίες.

Η Επίτροπος Περιβάλλοντος της ΕΕ, Γέσικα Ρόσβαλ, υπογράμμισε ότι τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των μακροχρόνιων επενδύσεων στην επεξεργασία λυμάτων.

Από την πλευρά της, η Εκτελεστική Διευθύντρια του ΕΟΠ, Λέενα Ίλα-Μόνονεν, σημείωσε ότι η σταθερή εφαρμογή των κανόνων έχει καταστήσει τα ευρωπαϊκά ύδατα σε μεγάλο βαθμό ασφαλή για κολύμβηση, ενισχύοντας παράλληλα την ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική αλλαγή.

Παρά τα θετικά αποτελέσματα, η έκθεση επισημαίνει ότι η προστασία των υδάτων απαιτεί συνεχή προσπάθεια, ειδικά απέναντι σε πιέσεις όπως η χημική ρύπανση και οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Για την Ελλάδα, πάντως, η εικόνα παραμένει ιδιαίτερα θετική, επιβεβαιώνοντας ότι η πλειονότητα των ακτών της χώρας εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις καθαρότερες και ασφαλέστερες της Ευρώπης.