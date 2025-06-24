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Τσίπρας: Δεν υπάρχει πια διεθνής κοινότητα, αλλά μόνο το δίκιο του ισχυρού
Πολιτική
08:19 - 24 Ιουν 2025

Τσίπρας: Δεν υπάρχει πια διεθνής κοινότητα, αλλά μόνο το δίκιο του ισχυρού

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«Ζούμε σε μια περίοδο όπου δεν υπάρχει πια διεθνής κοινότητα, μόνο το δίκαιο του ισχυρού», ανέφερε στην τοποθέτηση του στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και πρόσθεσε: «Οι ΗΠΑ, το Ισραήλ και η Ρωσία έχουν αποφασίσει ότι οι διμερείς και διεθνείς διαφορές θα επιλύονται πλέον μέσω της ισχύος και του πολέμου και όχι μέσω της διπλωματίας. Παράδειγμα, η διεθνής διαφορά για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν». 

Είπε ακόμη στην τοποθέτηση του ο κ. Τσίπρας: «Πόσες ακόμη τρομοκρατικές επιθέσεις θα συμβούν όσο συνεχίζεται αυτή η πολιτική του πολέμου; Και πόσο περισσότερο θα αυξηθούν οι ροές μεταναστών από τις εστίες συγκρούσεων;

- Όλοι αυτοί που σήμερα δεν αντιδρούν και ανέχονται την κατάλυση του διεθνούς δικαίου, θα πρωτοστατούν αύριο για νέους εξοπλισμούς και για νέα μέτρα καταστολής απέναντι στη μετανάστευση.

- Αν εμείς, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στην ΕΕ δεν εργαστούμε για ειρήνη, σταθερότητα και διπλωματικές λύσεις όπως η Συμφωνία των Πρεσπών, τότε ποτέ δε θα αποκτήσουμε αξιοπιστία ως διεθνής δύναμη. Και άλλες δυνάμεις θα γίνουν ακόμη πιο ισχυρές στην περιοχή και ειδικά στα Βαλκάνια».

Πιο αναλυτικά ο κ. Τσίπρας σημείωσε: «Διανύουμε μια περίοδο όλο και μεγαλύτερης αποσταθεροποίησης και πολέμων. Στην Ουκρανία, μετά την παράνομη εισβολή της Ρωσίας.

Στην Ανατολική Μεσόγειο, μετά τις συνεχείς ισραηλινές επιθέσεις στην Παλαιστίνη με δεκάδες χιλιάδες νεκρούς αμάχους. Και στη Μέση Ανατολή, μετά τους βομβαρδισμούς του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Και όσο περισσότερο βυθιζόμαστε στην αποσταθεροποίηση, τόσο βλέπουμε τα κενά που δημιουργούνται, όπως στη Συρία, όπου δεκάδες Χριστιανοί σκοτώθηκαν από τρομοκρατική επίθεση. Αναρωτιέμαι, πόσες ακόμη τρομοκρατικές επιθέσεις θα συμβούν όσο συνεχίζεται αυτή η πολιτική του πολέμου έναντι της διπλωματίας, οδηγώντας τον κόσμο μας σε μεγαλύτερη αστάθεια και αφήνοντας όλο και μεγαλύτερα πολιτικά κενά.

Και πόσο περισσότερο θα αυξηθούν οι ροές μεταναστών που φεύγουν από εστίες συγκρούσεων, όπως βλέπουμε να συμβαίνει από τη Λιβύη προς την Ελλάδα».

Επέρριψε ευθύνες στην Ευρώπη για την στάση της λέγοντας: «Και η Ευρώπη που στέκεται απέναντι σε αυτές τις δραματικές εξελίξεις; Δυστυχώς δεν έχει ένα όραμα για ειρήνη και σταθερότητα ή την ισχύ να εργαστεί προς την κατεύθυνση της ειρήνης, της σταθερότητας και του διεθνούς δικαίου, καθώς και μιας αποτελεσματικής μεταναστευτικής πολιτικής».

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