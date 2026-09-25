ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΥΠΕΘΟΟ–ΑΑΔΕ: Πιστώθηκε η επιστροφή δύο ενοικίων σε 17.074 εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές της περιφέρειας
Οικονομία
18:57 - 25 Σεπ 2026

ΥΠΕΘΟΟ–ΑΑΔΕ: Πιστώθηκε η επιστροφή δύο ενοικίων σε 17.074 εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές της περιφέρειας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ολοκληρώθηκε σήμερα η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης με τη μορφή επιστροφής δύο ενοικίων σε εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια.

Η διαδικασία υλοποιήθηκε βάσει του άρθρου 70Α του ν. 5217/2025 και της υπ’ αριθμ. 136645 ΕΞ 2026 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 5308/27.08.2026). Η πληρωμή αφορά στα μισθώματα του έτους 2024 και πιστώθηκε απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς (IBAN) 17.074 δικαιούχων, με το συνολικό ύψος των καταβολών να ανέρχεται σε 4.885.310,75 ευρώ. Η καταβολή πραγματοποιήθηκε αυτόματα, χωρίς την ανάγκη υποβολής αίτησης από τους δικαιούχους. Η διασταύρωση στηρίχθηκε στα στοιχεία των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, των δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης της ΑΑΔΕ, καθώς και στα στοιχεία υπηρέτησης που διαβιβάστηκαν από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η ενίσχυση αφορά:

  • Εκπαιδευτικούς, μόνιμους και αναπληρωτές, καθώς και μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε δημόσιες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  • Ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό υγειονομικό προσωπικό φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Στην κατηγορία περιλαμβάνονται ιατροί και οδοντίατροι του ΕΣΥ, ειδικευόμενοι, επικουρικοί, αγροτικοί και προσωπικοί ιατροί, το προσωπικό των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, των Μονάδων Ψυχικής Υγείας και των ΤΟΜΥ, καθώς και οδηγοί και πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ.

Βασική Προϋπόθεση: Οι δικαιούχοι να υπηρέτησαν, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα του 2024, εκτός της Περιφέρειας Αττικής (εξαιρείται η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων) και εκτός της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, η μισθωμένη κατοικία πρέπει να βρίσκεται εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας στην οποία υπηρετούσαν.

Ύψος και χαρακτηριστικά της ενίσχυσης

  • Η ενίσχυση ισούται με τα δύο δωδέκατα (2/12) του ετήσιου μισθώματος που καταβλήθηκε εντός του 2024 για την κύρια ή δευτερεύουσα μισθωμένη κατοικία.
  • Όσοι έχουν ήδη λάβει την ετήσια επιστροφή ενοικίου του άρθρου 70 για την κύρια κατοικία τους, λαμβάνουν το ένα δωδέκατο (1/12).
  • Το συνολικό άθροισμα των ενισχύσεων (άρθρα 70 και 70Α) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.600 ευρώ ετησίως. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.
  • Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων. Δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τρίτους και δεν υπόκειται σε καμία κράτηση.

Οδηγίες για όσους δεν έλαβαν την πίστωση

Στις περιπτώσεις όπου δικαιούχοι που πληρούν τα κριτήρια δεν είδαν την ενίσχυση στους λογαριασμούς τους λόγω ελλιπών/λανθασμένων στοιχείων της περιφερειακής ενότητας υπηρέτησης ή επειδή ο ιδιοκτήτης δεν είχε υποχρέωση ηλεκτρονικής δήλωσης μίσθωσης, παρέχεται η δυνατότητα διορθώσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά

μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Τα Αιτήματά μου > Νέο Αίτημα > Φορολογία > Εισόδημα > Χορήγηση επιδότησης με τη μορφή επιστροφής ποσού δύο ενοικίων σε εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια (άρθ. 70Α του ν. 5217/2025), έως τις 20 Οκτωβρίου και το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου του έτους καταβολής.

Επικοινωνία – Υποστήριξη

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

  • Τηλεφωνικά στο 1521, χωρίς χρέωση, εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00
  • Ψηφιακά στο my1521, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα,

επιλέγοντας: Επιδόματα & Ενισχύσεις Νοικοκυριών, Επιχειρήσεων και Αγροτών > Ενισχύσεις Νοικοκυριών > Επιστροφή Ενοικίου.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Υπόθεση Μαζωνάκη: Άρση απορρήτου των επικοινωνιών των εμπλεκομένων ζητά ο ανακριτής
Ειδήσεις

Υπόθεση Μαζωνάκη: Άρση απορρήτου των επικοινωνιών των εμπλεκομένων ζητά ο ανακριτής

ΑΑΔΕ: Έως τις 31 Οκτωβρίου η αίτηση για εναλλακτική φορολόγηση συνταξιούχων εξωτερικού
Φορολογία

ΑΑΔΕ: Έως τις 31 Οκτωβρίου η αίτηση για εναλλακτική φορολόγηση συνταξιούχων εξωτερικού

Η ΑΑΔΕ βάζει «ραντάρ» στον αέρα για στοχευμένους φορολογικούς και τελωνειακούς ελέγχους
Φορολογία

Η ΑΑΔΕ βάζει «ραντάρ» στον αέρα για στοχευμένους φορολογικούς και τελωνειακούς ελέγχους

«Κλήρωσε» η φορολοταρία της ΑΑΔΕ - Πώς θα δείτε αν κερδίσατε €50.000 ευρώ
Φορολογία

«Κλήρωσε» η φορολοταρία της ΑΑΔΕ - Πώς θα δείτε αν κερδίσατε €50.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
25/09/2026 - 19:58

Μασούτης: Πωλήσεις πάνω από €1,2 δισ. το 2025 – Από την Κρυστάλλη στα 1.402 σημεία εξυπηρέτησης

Πολιτική
25/09/2026 - 19:52

Κόντρα για τον ΕΦΚ στα καύσιμα: Η «γεμάτη Συγγρού» του Κουλκουδίνα και η κυβερνητική κάλυψη

Πολιτική
25/09/2026 - 19:30

Τασούλας: Η επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα θα είναι μια χειρονομία με πολύ μεγάλη σημασία

Ειδήσεις
25/09/2026 - 19:17

Έκρηξη στην Πλάκα: Πληροφορίες για 6 αγνοούμενους – Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια

Ειδήσεις
25/09/2026 - 19:09

ΕΕ: Αποδεσμεύονται €6,6 δισ. από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Ειρήνης για την Ουκρανία

Ειδήσεις
25/09/2026 - 18:59

«Προφητεία» Μπιλ Γκέιτς για «ένα δισεκατομμύριο θανάτους» από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Οικονομία
25/09/2026 - 18:57

ΥΠΕΘΟΟ–ΑΑΔΕ: Πιστώθηκε η επιστροφή δύο ενοικίων σε 17.074 εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές της περιφέρειας

Ειδήσεις
25/09/2026 - 18:45

Πρωθυπουργός Λιβάνου στον ΟΗΕ: Υπαρξιακή πρόκληση η ανάκτηση εδαφών από την ισραηλινή κατοχή

Ναυτιλία
25/09/2026 - 18:40

Χούθι προς ΕΕ: Δεν θα στοχοποιήσουμε ευρωπαϊκά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα

Πολιτική
25/09/2026 - 18:18

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Ντάιμον της JPMorgan: Η οικονομία και οι προκλήσεις της Ευρώπης

Ανακοινώσεις
25/09/2026 - 18:11

Eurobank: Παραιτήθηκε ο Ευάγγελος Κωτσοβίνος από μέλος του ΔΣ

Ανακοινώσεις
25/09/2026 - 18:06

FLEXOPACK: Άνοδος 14,8% στα καθαρά κέρδη του Ομίλου στο Α’ εξάμηνο

Ειδήσεις
25/09/2026 - 17:58

ΗΠΑ: «Μπλόκο» σε OpenAI και Anthropic πριν δώσουν νέα μοντέλα AI στη Βρετανία

Ανακοινώσεις
25/09/2026 - 17:52

ΟΛΘ: Ισχυρές επιδόσεις στο Α’ εξάμηνο – Άνοδος 3,5% στα καθαρά κέρδη

Πολιτική
25/09/2026 - 17:50

ΠΑΣΟΚ: Συγχωνεύσεις και καταργήσεις τμημάτων - Οι ανάγκες των μαθητών στην υπηρεσία των πιστώσεων

Σχόλια Αγοράς
25/09/2026 - 17:48

Χρηματιστήριο: «Σώθηκε» οριακά η εβδομάδα μετά το τριήμερο πτωτικό σερί

Ανακοινώσεις
25/09/2026 - 17:42

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ: Άλμα 44,3% στο EBITDA και αύξηση 8,8% του τζίρου στο Α’ εξάμηνο

Πολιτική
25/09/2026 - 17:31

ΠΑΣΟΚ: Εγκληματική καθυστέρηση στην αποθήκευση ενέργειας - Οι μπαταρίες καθυστερούν, οι πολίτες πληρώνουν

Ειδήσεις
25/09/2026 - 17:27

Η Γερμανία ενέκρινε τη μείωση του φόρου στα καύσιμα με κόστος €2,5 δισ.

Ειδήσεις
25/09/2026 - 17:18

Πάπας Λέων για AI: Να μην χάσουμε την ανθρωπιά μας στον παράδεισο των μηχανών

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
25/09/2026 - 17:17

Ioannina Lake Run 2026: Η δρομική γιορτή που έγινε θεσμός γιόρτασε 20 χρόνια

Επιχειρήσεις
25/09/2026 - 17:17

Volkswagen: Ανάκληση 4 εκατ. οχημάτων – Η μεγαλύτερη μετά το Dieselgate

Χρηματιστήρια
25/09/2026 - 17:02

Wall Street: Οριακά κέρδη στις μετοχές, νέα άνοδος στις αποδόσεις των Treasuries

Ειδήσεις
25/09/2026 - 16:51

Bloomberg: Η Ισπανία «ρίχνει» στη μάχη διαδοχής της Λαγκάρντ τον Ερνάντες ντε Κος

Ειδήσεις
25/09/2026 - 16:46

Ουκρανία: Πόσο αντέχει ακόμη η ευρωπαϊκή στήριξη;

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/09/2026 - 16:33

Metlen – Dolomiti Energia: Εγκαινίασαν το μεγάλο σύστημα αποθήκευσης ενέργειας στην Ιταλία

Ειδήσεις
25/09/2026 - 16:30

Τραμπ σε Σι: Απαράδεκτη οποιαδήποτε βοήθεια της Κίνας στο Ιράν

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
25/09/2026 - 16:28

«Απογειώθηκαν» τα αεροπορικά εισιτήρια τον Αύγουστο – Πρωταθλήτρια η Ελλάδα με +16,3%

Ειδήσεις
25/09/2026 - 16:21

Υπόθεση Μαζωνάκη: Άρση απορρήτου των επικοινωνιών των εμπλεκομένων ζητά ο ανακριτής

Πολιτική
25/09/2026 - 16:14

Μητσοτάκης: «Δύσκολος ο χειμώνας» αν δεν υπάρξει ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ