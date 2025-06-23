Τραμπ: Ευχαρίστησε το… Ιράν που ενημέρωσε για τα αντίποινα και δεν χάθηκαν ζωές

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Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε το … Iράν που ενημέρωσε εκ των προτέρων τις Ηνωμένες Πολιτείες για την επικείμενη πυραυλική επίθεση σε αμερικανική βάση στο Κατάρ.

Η ειδοποίηση, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «κατέστησε δυνατό να μην χαθούν ζωές και να μην τραυματιστεί κανείς».

Η διαπίστωση αυτή βοήθησε στην ενημέρωση της αμερικανικής πρεσβείας στη Ντόχα για την απόφαση της να άρει την εντολή για καταφύγιο που είχε εκδοθεί πριν από την επίθεση.

Λίγο αργότερα ακολούθησε μία δεύτερη ανάρτηση στην οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε συνοπτικά «Συγχαρητήρια κόσμε, ώρα για ειρήνη».

Το χτύπημα στην αεροπορική βάση Al Udeid στο Κατάρ ήταν αντίποινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον βασικών ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων το Σαββατοκύριακο.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν καυχήθηκαν νωρίτερα σήμερα μέσω των κρατικών μέσων ενημέρωσης ότι ένα «ισχυρό και καταστροφικό πυραυλικό πλήγμα» έπληξε τη βάση, όπου στεγάζονται περίπου 10.000 στρατιώτες.

Η ανοιχτή σύγκρουση στη Μέση Ανατολή είχε ήδη κλιμακωθεί δραματικά δύο ημέρες νωρίτερα, όταν οι ΗΠΑ προσχώρησαν στη στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ για να παραλύσουν τα πυρηνικά προγράμματα του Ιράν και να παραλύσουν το καθεστώς του.