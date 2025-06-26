Τάσεις MRB: Άνετη πρωτιά ΝΔ, δεύτερο το ΠΑΣΟΚ - Ευθύνες υπουργών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ βλέπει το 74,5%

Η διαφορά μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του δεύτερου ΠΑΣΟΚ στην αναγωγή ψήφου είναι 16,2 μονάδες, σύμφωνα με δημοσκοπική έρευνα της MRB που παρουσιάστηκε την Πέμπτη (26/6) στο Open. Σημειώνεται ότι η συγκέντρωση των δεδομένων της εξαμηνιαίας έρευνας έγινε το διάστημα 11/06 έως 20/06.

Αναλυτικότερα, στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ ποσοστό 23,7% και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 11%. Η Πλεύση Ελευθερίας συγκεντρώνει ποσοστό 10,7%, η Ελληνική Λύση 8,5%, το ΚΚΕ 7%, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 4,9 %, το ΜεΡΑ25 2,4%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2,3%, η Νίκη 2,3%, και η Φωνή Λογικής 2%.

Στην αναγωγή ψήφου, το ποσοστό της ΝΔ είναι στο 30,2%, το ΠΑΣΟΚ 14%, η Πλεύση Ελευθερίας 13,6%, η Ελληνική Λύση 10,8%, το ΚΚΕ 8,9%, ο ΣΥΡΙΖΑ 6,3%, το ΜέΡΑ5 3,1%, η Νίκη 2,9%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2,9%, η Φωνή Λογικής 2,6%, η Νέα Αριστερά 1,9%.

Καταλληλότερος για Πρωθυπουργός

Καταλληλότερος για την θέση του πρωθυπουργού παραμένει ο Κ. Μητσοτάκης με 25,5%, ακολουθούν η Ζ. Κωνσταντοπούλου με 11%, Ν. Ανδρουλάκης με 8,4%, Κ. Βελόπουλος με 7,1%, Δ. Κουτσούμπας με 5,2%, Σ. Φάμελλος με 4,6%.

Δημοφιλέστερος υπουργός ο Δένδιας

Πρώτος υπουργός σε δημοφιλία είναι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας με 41,1%. Ακολουθούν ο Κυριάκος Πιερρακάκης με 33,6%, ο Τάκης Θεοδωρικάκος με 31,1%, ο Βασίλης Κικίλιας με 30,7%, ο Κωστής Χατζηδάκης με 30,5%, η Ολγα Κεφαλογιάννη με 30,4%, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με 29,3%, ο Γιώργος Γεραπετρίτης με 27,2%, η Σοφία Ζαχαράκη με 23,8% και ο Άδωνις Γεωργιάδης με 23,8%.

Σημαντικότερα προβλήματα

Οι πολίτες θεωρούν ότι τα τρία σημαντικότερα προβλήματα της χώρας είναι o πληθωρισμός/ακρίβεια με 52,9%, ακολουθούν υγεία/περίθαλψη με 47,9 % και η ανεργία με 21,2%.

Κόμματα Τσίπρα και Σαμαρά

Στην ίδια δημοσκόπηση, οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να απαντήσουν πόσο πιθανό είναι να ψήφιζαν κόμματα με αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά.

Το 26,9% λένε ότι μάλλον (18,2%) ή σίγουρα (8,7%) θα ψήφιζαν ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Το 67,2% απαντούν ότι δεν θα το ψήφιζαν (16% μάλλον, 51,2% σίγουρα).

Όσο για ένα κόμμα με αρχηγό τον Αντώνη Σαμαρά, το 15,8% λένε ότι θα το ψήφιζαν σίγουρα (3%) ή μάλλον (12,8%). Αντίθετα, το 79,6% δηλώνουν ότι δεν θα το ψήφιζαν (16,6% μάλλον, 63% σίγουρα).

Πολιτικές ευθύνες σε επίπεδο υπουργών βλέπει το 74,5% για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το 74,5% πιστεύει ότι υπάρχουν πολιτικές ευθύνες στο επίπεδο υπουργών, οι οποίες πρέπει να διερευνηθούν.

Μάλιστα, ο Δημήτρης Μαύρος σημείωσε ότι την άποψη αυτή εκφράζει το 73% στους ψηφοφόρους της ΝΔ και περίπου το 70% στην αδιευκρίνιστη ψήφο.

Για το ίδιο σκάνδαλο, το 44,1% πιστεύει ότι πρόκειται για πρόβλημα που αφορά όλες τις κυβερνήσεις. Το 19,7% εκφράζει την άποψη ότι είναι κάτι που αφορά κυρίως της κυβερνήσεις της ΝΔ, από το 2019 μέχρι σήμερα.