FΤ: Η Ευρώπη εκτιμά ότι παραμένει άθικτο το απόθεμα ουρανίου του Ιράν

Δημοσίευμα των Financial Times επικαλείται Ευρωπαίους αξιωματούχους που εκτιμούν ότι το απόθεμα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν παραμένει σε μεγάλο βαθμό άθικτο μετά τα αμερικανικά πλήγματα στις πυρηνικές τιυ εγκαταστάσεις.

Μετά τα σχετικά δημοσιεύματα στις ΗΠΑ, η βρετανική εφημερίδα, επικαλούμενη δύο άτομα που έχουν ενημερωθεί για τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών, ανέφερε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πιστεύουν πως το απόθεμα των 408 κιλών ουρανίου, δεν ήταν συγκεντρωμένο στο Φορντό, τη στιγμή της επίθεσης του περασμένου Σαββατοκύριακου.

Ειδικότερα σύμφωνα με τους Financial Times, οι πρώτες εκτιμήσεις κατέληξαν στο συμπέρασμα στο ότι το απόθεμα είχε διανεμηθεί σε διάφορες άλλες τοποθεσίες. Τα ευρήματα αυτά θέτουν υπό αμφισβήτηση τον ισχυρισμό του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι βομβαρδισμοί «εξάλειψαν» το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Οι πηγές ανέφεραν ότι οι κυβερνήσεις της Ε.Ε. εξακολουθούν να αναμένουν πλήρη αναφορά για την έκταση των ζημιών στο Φορντό, μία εγκατάσταση βαθιά μέσα σε βουνό, κοντά στην ιερή πόλη Κομ, ενώ μια αρχική έκθεση αναφέρει «εκτεταμένες ζημιές, αλλά όχι πλήρη καταστροφή της υποδομής».

Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο είχε μετακινηθεί πριν από τον αμερικανικό βομβαρδισμό των εγκαταστάσεων, με τον οποίο ουσιαστικά ολοκληρώθηκε ο πόλεμος των 12 ημερών στη Μέση Ανατολή.