Άνοδος στις ευρωαγορές με ώθηση από εξορυκτικές και αμυντικές μετοχές

Θετικά πρόσημα σημείωσαν οι ευρωαγορές στη συνεδρίαση της Πέμπτης (26/6), με τη δυναμική των μετοχών στους κλάδους άμυνας και εξορύξεων να δίνει την απαραίτητη ώθηση στους βασικούς δείκτες.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κατέγραψε άνοδο 0,09% και διαμορφώθηκε στις 537,48 μονάδες.

Όσον αφορά στα σημαντικότερα χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX ανέβηκε κατά 0,56% στις 23.630,28 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 κινήθηκε ανοδικά κατά 0,19% στις 8.735,60 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κατέγραψε ήπια πτώση 0,01% στις 7.557,31 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB καταγράφει άνοδο 0,90% και βρίσκεται στις 39.460,00 μονάδες, ο ισπανικός IBEX κινήθηκε ανοδικά κατά 0,06% στις 13.820,40 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI κέρδισε 0,49% και έκλεισε στις 7.431,19 μονάδες.

Οι εταιρείες εξόρυξης Anglo American και Antofagasta ήταν μεταξύ των μεγαλύτερων κερδισμένων, μαζί με τους γίγαντες της άμυνας Rheinmetall, Saab και Hensoldt.

Στα εταιρικά νέα, οι μετοχές Balfour Beatty σημείωσαν άνοδο περίπου 3,2% μετά την ανακοίνωση της εταιρείας ότι κέρδισε συμβόλαιο ύψους 833 εκατομμυρίων λιρών για την κατασκευή του πρώτου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο φυσικό αέριο στον κόσμο για την Net Zero Teeside Power, μια κοινοπραξία μεταξύ της BP και της Equinor.

Η βρετανική κατασκευαστική εταιρεία δήλωσε ότι ο ολοκληρωμένος σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να παράγει αρκετή ενέργεια χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για περισσότερα από ένα εκατομμύριο βρετανικές κατοικίες.

Τέλος, η EQT έκλεισε συμφωνία ύψους 1,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την πώληση της ιαπωνικής εταιρείας κατασκευής ανταλλακτικών αυτοκινήτων Pioneer στην CarUX, μια εταιρεία κατασκευής τεχνολογίας αυτοκινήτων και θυγατρική της Innolux Corporation της Ταϊβάν.